Ce planuri de vacanță ai: muncă acasă, job în Iași, ori relaxare? Mulți studenți nu prea au însă de ales

Pot spune că am terminat cu brio primul an de facultate: cu bune, cu rele, lacrimi și zâmbete, am trecut peste el împreună. Deși urmează perioada cea mai stresantă, sesiunea, cu toții ne gândim deja la cele trei luni de vară ce vor urma, motivându-ne. Indiferent de planurile făcute, abia așteptăm să nu avem griji, să nu ne gândim la note sau la ora la care trebuie să ne punem alarma.