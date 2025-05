Ce poate face noul Guvern pentru a crește economia? Propunere îndrăzneață după alegeri a ieșeanului Cătălin Păduraru, un nume greu în industria vinului

În timp ce Guvernul caută soluții pe hârtie, ieșeanul Cătălin Păduraru – fost actor în „Liceenii”, astăzi expert de talie internațională în industria vinului – pune pe masă un plan „cu aromă” de revoluție economică. Și nu e despre degustări, ci despre locuri de muncă, turism, cultură, exporturi și comunități întregi care ar putea trăi mai bine, spune el. Vinul este o resursă ignorată la noi, pe care alții o apără ca pe aur.

Printre ideile lansate: „A7 Autostrada Podgoriilor – oenoturism cu rulota”, care urmărește traseul viilor românești, din Dealul Mare până în Iași. „Comunități întregi vor putea trăi mai bine datorită acestui plan. Mărfuri, servicii – toate cu valoare adăugată mai mare, doar pentru că o idee s-ar putea materializa”, afirmă Cătălin Păduraru.

El nu este doar organizatorul Concursului Internațional Vinarium – unul dintre cele mai importante evenimente dedicate vinului din Europa Centrală și de Est. Este și vocea care, de ani buni, strigă ceea ce statul român refuză să audă: vinul nu e doar o băutură, ci o resursă strategică, cu potențial economic, cultural și turistic uriaș. Ediția Vinarium de anul acesta, cea de-a XXII-a, are loc între 22 și 25 mai, la Ploiești. Iar mesajul lui Cătălin Păduraru e mai clar ca niciodată: este timpul ca vinul să urce în strategia de țară.

Dincolo de jurizări, medalii și diplome, Vinarium pune pe masă un proiect de țară, spune el. Un mesaj curajos, adresat tuturor celor dispuși să creadă că vinul poate schimba vieți și economii locale.

El mai spune că educația este esențială pentru a aprecia vinurile bune, iar fără asta, chiar și cu bani, viața este de slabă calitate.

„Fără educație ești zero. Mănânci prost, bei prost și viețuiești prost. Chiar dacă ai bani. Vinurile bune au nevoie de un suport intelectual pentru a fi înțelese, adecvate unor momente sau provocărilor gastronomice. Vinarium face cam tot ce trebuia să facă statul (și nu face), plus că își urmează propria misiune. Cercetăm istoria – în paradigma pur științifică. Avem postulări celebre în această privință: suntem în același sertar istoric cu Georgia. «7.000-8.000 ani vitis vinifera». Edităm cărți. Articole. Emisiuni radio. Emisiuni TV. Cursuri. Experimente în tehnologiile avansate. Invenții (sunetul vinului), colocvii, pressing la Administrație. Am conceptualizat Muzeul Național al Viei și Vinului”, ne explică Cătălin Păduraru, care a adăugat că „țin în excelență Concursul Internațional sub presiunea unui buget care ar speria și pe marii antreprenori”.