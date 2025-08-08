Ce poți face în acest weekend la Iași? Ghidul complet al evenimentelor, realizat de „Ziarul de Iași”
Dacă ai putea fi orice pentru o zi, ce ai alege? Un robot uriaș sau un actor celebru? În acest weekend, la Iași, ai ocazia să explorezi ambele lumi: Palas Mall găzduiește o expoziție de roboți gigantici, iar orașul devine totodată capitala filmului românesc, prin festivalul Serile Filmului Românesc (SFR). Îți poți rezerva un loc la proiecții speciale sau conferințe cu invitați de marcă.
Nici muzica nu lipsește din peisaj! Seara se lasă cu ritmuri variate aduse de Feli, Moonlight Breakfast, Trei Parale, Taraful lui Gheorghe Toderaș, Taraful „Rădăcini”, Taraful Alex Cozaciuc, Banda lui Davidescu din Cornereva, Taraful Andrei Petreuș, Matze și Balkan Taksim.
Iar dacă vrei să faci și o faptă bună, poți participa la concertul caritabil „Trei tenori ieșeni”, organizat pentru a sprijini comunitățile afectate de recentele inundații din județele Suceava și Neamț.
Vineri, 8 august
- Expoziție de roboți gigantici; Grădina Palas; intrare liberă;
- Filme în cadrul festivalului Serile Filmului Românesc; programul AICI;
- Concert caritabil „Trei tenori ieșeni”; Catedrala Romano-Catolică „Sfânta Fecioară Maria Regină” din Iași; ora 20.00;
- Concert Moonlight Breakfast – în cadrul festivalului Serile Filmului Românesc; Grădina Palas; ora 20.00; intrare liberă;
- Conferința „CineMA Inspirat. Femei în film: susținere, perspective și provocări” – în cadrul festivalului Serile Filmului Românesc; Hotel Unirea (Sala Cuza); ora 13.00; intrare liberă, cu rezervare;
- Conferința „În direct din anii 2000: Televiziunea care ne-a format”, cu Andreea Marin și Mircea Radu – în cadrul festivalului Serile Filmului Românesc; Cinema Victoria (Sala Unirii); ora 19.00; bilet 50-70 lei;
- Petrecere „Flashback Friday”; Legend Pub; ora 22.00; intrare liberă;
- Concert Bogdan de la Ploiești; Vivid Lounge & Club; ora 23.00; bilet 100 lei;
Sâmbătă, 9 august
- Festivalul de tarafuri și muzici arhaice „Barbu Lăutaru”; Parcul Expoziției; concerte de la ora 18.00;
- Atelier de ceramică – vază pentru flori; Caferamica; ora 10.00; bilet 100 lei;
- Atelier de pictură – tehnica Ebru; Centrul Comercial Felicia; ora 11.00; înscriere prin mesaj privat pe pagina de Facebook a Centrului Comercial Felicia;
- Expoziție de roboți gigantici; Grădina Palas; intrare liberă;
- Filme în cadrul festivalului Serile Filmului Românesc; programul AICI;
- Concert Feli – în cadrul festivalului Serile Filmului Românesc; Grădina Palas; ora 20.00, intrare liberă;
- Conferința „Actrița și romancierul – geologi ai sufletului omenesc” – cu Maia Morgenstern și Cătălin Mihuleac; Cinema Victoria (Sala Unirii); ora 19.00; bilet 40-50 lei;
- Spectacolul de teatru pentru copii „BomboNica – Laboratorul de dulciuri”; Amfiteatru Baia Turcească; ora 10.00; bilet 20 lei;
- Petrecerea „Spontan DayDream”; Skin Club; ora 18.00;
- Petrecerea „Saturday Fever”; Legend pub; ora 22.00; intrare liberă;
- Petrecere cu muzica anilor ’80-’90; El Barin; ora 21.00; suport DJ 10 lei;
- Campionat de beerpong; Rock’n’rolla; ora 20.00; bilet 45 lei/echipă (2 persoane);
Duminică, 10 august
- Expoziție de roboți gigantici; Grădina Palas; intrare liberă;
- Filme în cadrul festivalului Serile Filmului Românesc; programul AICI;
- Festivalul de tarafuri și muzici arhaice „Barbu Lăutaru”; Parcul Expoziției; concerte de la ora 18.00;
- Concert Pavel Stratan; Berarium Tankeria Ursus; ora 19.30; bilet 90 lei;
- Concert „eCL¿Ctic Xposure” – ducerea pe aceeași scenă a unor artiști care reprezintă genuri muzicale diferite, în stadii diferite ale carierei; Grădina Vert; ora 19.00; bilet 90 lei;
- Conferința „Filmul, gândirea critică și libertatea în epoca confuziei” – în cadrul festivalului Serile Filmului Românesc; Hotel Unirea; ora 15.00, intrare liberă, cu rezervare;
