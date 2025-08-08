MICA PUBLICITATE
Ce poți face în acest weekend la Iași? Ghidul complet al evenimentelor, realizat de „Ziarul de Iași”

De Andreea POPA
vineri, 08 august 2025, 03:14
3 MIN
Ce poți face în acest weekend la Iași? Ghidul complet al evenimentelor, realizat de „Ziarul de Iași”

Dacă ai putea fi orice pentru o zi, ce ai alege? Un robot uriaș sau un actor celebru? În acest weekend, la Iași, ai ocazia să explorezi ambele lumi: Palas Mall găzduiește o expoziție de roboți gigantici, iar orașul devine totodată capitala filmului românesc, prin festivalul Serile Filmului Românesc (SFR). Îți poți rezerva un loc la proiecții speciale sau conferințe cu invitați de marcă.

Nici muzica nu lipsește din peisaj! Seara se lasă cu ritmuri variate aduse de Feli, Moonlight Breakfast, Trei Parale, Taraful lui Gheorghe Toderaș, Taraful „Rădăcini”, Taraful Alex Cozaciuc, Banda lui Davidescu din Cornereva, Taraful Andrei Petreuș, Matze și Balkan Taksim.

Iar dacă vrei să faci și o faptă bună, poți participa la concertul caritabil „Trei tenori ieșeni”, organizat pentru a sprijini comunitățile afectate de recentele inundații din județele Suceava și Neamț.

Vineri, 8 august

Sâmbătă, 9 august

Duminică, 10 august

 

 

Etichete: evenimente Iasi, weekend la Iasi

