Local

Ce poți face în acest weekend la Iași? Ghidul complet al evenimentelor, realizat de „Ziarul de Iași”

De Andreea POPA
vineri, 22 august 2025, 04:44
3 MIN
Vara se apropie de final, dar încă ai timp să te bucuri de câteva zile pline de evenimente în Iași. „Ziarul de Iași” îți oferă un ghid complet al activităților din acest weekend.

Nu știi ce se întâmplă în oraș? Îți spunem noi! Te așteaptă petreceri pentru copii, dar și multe pentru adulți – unele cu tematică retro, pe ritmuri nostalgice –, un silent party, spectacole de teatru pentru cei mici și întâlniri dedicate pasionaților de jocuri de societate.

Dacă niciun eveniment nu îți face cu ochiul, poți oricând să alegi o drumeție prin Codrii Iașului, pe traseele descrise de „Ziarul de Iași” – de la cele mai accesibile până la cele mai provocatoare.

Iar dacă simți nevoia să ieși din oraș, găsești pe site-ul „Ziarul de Iași” și recomandări de trasee turistice prin Neamț, Suceava și Gura Humorului, numai bune pentru o evadare de weekend.

Urmăriți canalul „Ziarul de Iași" pe WhatsApp.

Vineri, 22 august

  • Târgul EXCELSIOR – rechizite, cărți școlare și de literatură, enciclopedii, dicționare, jocuri creative; Atrium Palas Mall;
  • Eveniment pentru copii – „Tutti frutti party – jocuri și concursuri cu tematică fructată, atelier creativ „Fructele vesele”; Club Kiki; interval orar 16.30-19.30;
  • Spectacol One Man Show – Cum am mâncat un câine, cu Cătălin Ștefan; Negru Zi – coffee & arts; ora 19.00; bilet 40 lei; rezervări la nr. 0740821861;
  • Clubul de carte Cuibul visurilor – „Frica” de Daniela Rațiu; Biblioteca Academiei Române; ora 18.00;
  • All you can drink; Restaurant Travagant; ora 19.00; bilet 120 lei;
  • Silent Party – NeMO Silent Sessions cu Krrysopher și DJ Sorbetzel; Baia Turcească; ora 20.00; bilet 43 lei;
  • Petrecerea „Summer Nights, ediția Nostalgia – petrecere în aer liber; Grădina La Castel; ora 19.00; bilet 50 lei; rezervări și bilete la nr. 0786225400;
  • Petrecere Flashback Friday; Legend Pub; ora 22.00; intrare liberă;
  • Petrecere Menace to Friday; The Trumpets; ora 19.00; intrare liberă;
  • Petrecere Spontan – DayDream by The Lake; Complex Sunrise Ciric; ora 19.00; intrare liberă; rezervări la nr. 0737090003;

Sâmbătă, 23 august

Duminică, 24 august

  • Eveniment pentru copii – Doi ani de SoFun – spectacole de magie, tobogan, tiroliană; SoFun Miroslava; interval orar 11.00-13.30;
  • Concurs de Tarnib – organizat de Board Games Events; Acaju Cafe; ora 19.00; bilet 25 lei (20 lei/student);
  • Târgul EXCELSIOR – rechizite, cărți școlare și de literatură, enciclopedii, dicționare, jocuri creative; Atrium Palas Mall;
  • Traseu pe bicicletă cu Iași Club de Biciclete – traseu spre Breazu, Horlești, Avântu, Românești, Erbiceni, Sprânceana; întâlnire în Piața Unirii; ora 12.00;
  • Duminica în alergare cu ACS AtletIS; întâlnire la digul de la Veneția, Ciric; ora 9.00.
