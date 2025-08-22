Ce poți face în acest weekend la Iași? Ghidul complet al evenimentelor, realizat de „Ziarul de Iași”

Vara se apropie de final, dar încă ai timp să te bucuri de câteva zile pline de evenimente în Iași. „Ziarul de Iași” îți oferă un ghid complet al activităților din acest weekend.

Nu știi ce se întâmplă în oraș? Îți spunem noi! Te așteaptă petreceri pentru copii, dar și multe pentru adulți – unele cu tematică retro, pe ritmuri nostalgice –, un silent party, spectacole de teatru pentru cei mici și întâlniri dedicate pasionaților de jocuri de societate.

Dacă niciun eveniment nu îți face cu ochiul, poți oricând să alegi o drumeție prin Codrii Iașului, pe traseele descrise de „Ziarul de Iași” – de la cele mai accesibile până la cele mai provocatoare.

Iar dacă simți nevoia să ieși din oraș, găsești pe site-ul „Ziarul de Iași” și recomandări de trasee turistice prin Neamț, Suceava și Gura Humorului, numai bune pentru o evadare de weekend.

Vineri, 22 august

Sâmbătă, 23 august

Duminică, 24 august

