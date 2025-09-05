MICA PUBLICITATE
Travel

Ce poți face în acest weekend la Iași? Ghidul complet al evenimentelor, realizat de „Ziarul de Iași”

De Andreea POPA
vineri, 05 septembrie 2025, 03:05
2 MIN
Îți era dor de un weekend plin de evenimente? A venit momentul perfect! Ai de ales între proiecțiile din cadrul Caravanei TIFF sau Festivalului de Film Feminist, iar dacă îți lipsește atmosfera de la operă, vineri seara poți urmări spectacolul „La Traviata”. În plus, în Grădina Palas te așteaptă o expoziție cu insecte gigant, cu intrare liberă.

Nu uita de Noaptea Muzeelor la Sate, celebrată sâmbătă, 6 septembrie. În județul Iași vor fi deschise 11 muzee și centre culturale. Dacă ești pasionat de pedalat, duminică poți lua parte la Masa Critică 2.0, o ocazie de a descoperi orașul pe două roți în timp ce respecți Codul Rutier.

Etichete: calendar, evenimente, weekend

