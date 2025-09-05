Ce poți face în acest weekend la Iași? Ghidul complet al evenimentelor, realizat de „Ziarul de Iași”

Îți era dor de un weekend plin de evenimente? A venit momentul perfect! Ai de ales între proiecțiile din cadrul Caravanei TIFF sau Festivalului de Film Feminist, iar dacă îți lipsește atmosfera de la operă, vineri seara poți urmări spectacolul „La Traviata”. În plus, în Grădina Palas te așteaptă o expoziție cu insecte gigant, cu intrare liberă.