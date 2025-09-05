Ce poți face în acest weekend la Iași? Ghidul complet al evenimentelor, realizat de „Ziarul de Iași”
Îți era dor de un weekend plin de evenimente? A venit momentul perfect! Ai de ales între proiecțiile din cadrul Caravanei TIFF sau Festivalului de Film Feminist, iar dacă îți lipsește atmosfera de la operă, vineri seara poți urmări spectacolul „La Traviata”. În plus, în Grădina Palas te așteaptă o expoziție cu insecte gigant, cu intrare liberă.
Nu uita de Noaptea Muzeelor la Sate, celebrată sâmbătă, 6 septembrie. În județul Iași vor fi deschise 11 muzee și centre culturale. Dacă ești pasionat de pedalat, duminică poți lua parte la Masa Critică 2.0, o ocazie de a descoperi orașul pe două roți în timp ce respecți Codul Rutier.
Vineri, 5 septembrie
- Caravana TIFF la Iași – filmul „FLOW – O pisică fără frică” (r. Gints Zilbalodis | Belgia, Letonia, Franța); Grădina Palas; ora 20.45; intrare liberă;
- Opera „La Traviata” de Giuseppe Verdi; Opera Națională Română Iași; ora 18.30; bilet 70-160 lei;
- Spectacol de teatru „Steaua fără nume”; Amfiteatrul Palas; ora 19.00; bilet 30 lei;
- Concert Alex Enășescu; Grădina Vert; ora 19.00; bilet 53 lei;
- Expoziție de insecte gigantice – „Giant Bugs”; Grădina Palas; intrare liberă;
- Atelierul „În oglinda arheologiei: chipul femeii de la mamă la zeiță”; Palatul Culturii; ora 11.00; bilet 30 lei; programare la nr. 0232275979;
- Petrecere „Endless Summer Rewind”; Legend Pub; ora 22.00; intrare liberă;
- Petrecere „You are Biutiful”; Biutiful Iași; ora 19.00.
Sâmbătă, 6 septembrie
- Noaptea Muzeelor la Sate – în județul Iași vor fi deschise 11 muzee și centre culturale din Ruginoasa, Mircești, Sirețel, Osoi, Moșna, Focuri, Trifești, Ulmi, Ciurea și Todirești;
- Festivalul de Film Feminist; Muzeul „Vasile Pogor” (Sala Studio J) și FAR Coworking;
- Caravana TIFF la Iași – filmul „Așteptându-l pe Dali” (r. David Pujol | Spania, 116’); Grădina Palas; ora 20.45; intrare liberă;
- Expoziție de insecte gigantice – „Giant Bugs”; Grădina Palas; intrare liberă;
- Carnavalul Arca – ediția a III-a; Arca; ora 10.00; bilet 35 lei;
- DJ Workshop gratuit; Acaju; interval orar 16.00-21.00;
- Petrecere „Endless Summer Reload”; Legend Pub; ora 22.00; intrare liberă;
- Petrecere cu muzica anilor ’80-’90; El Barin; ora 21.00; suport DJ 10 lei;
- „The Afterparty”; Acaju; ora 22.00; bilet 25 lei;
- Disco Party cu DJ Sorin Lupașcu; Berarium Tankeria Ursus; ora 20.00; bilet 60 lei;
- Campionat de Beerpong; Rock’n’rolla; ora 20.00; bilet 45 lei/echipă (2 persoane).
Duminică, 7 septembrie
- Masa Critică 2.0; întâlnire la Palatul Roznovanu; ora 11.11;
- Party Factory – ateliere de slime, wax hands, photo corner cu flori mișcătoare etc.; Parc Palas; interval orar 12.00-18.00;
- Festivalul de Film Feminist; Muzeul „Vasile Pogor” (Sala Studio J) și FAR Coworking;
- Caravana TIFF la Iași – filmul „Rebel fără cauză” (r. Nicholas Ray | SUA, 111’); Grădina Palas; ora 20.45; intrare liberă;
- Expoziție de insecte gigantice – „Giant Bugs”; Grădina Palas; intrare liberă;
- Festivalul Familiei; Parcul Expoziției; interval orar 11.00-19.00;
- Concert Iris – Cristi Minculescu, Valter și Boro; Berarium Tankeria Ursus; ora 20.00; bilet 149-160 lei;
- Concurs de Remi etalat – organizat de Board Games Events; Legend Pub; ora 19.00; bilet 25 lei (20 lei/student);
Publicitate și alte recomandări video