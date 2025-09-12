Ce poți face în acest weekend la Iași? Ghidul complet al evenimentelor, realizat de „Ziarul de Iași”
S-a strigat START la evenimente în Iași! În acest weekend nu prea ai cum să stai pe acasă: de la târg de carte la spectacole de teatru, de la ateliere și picturi murale în cartierul Dallas la deschiderea stagiunii Operei din Iași. Încă mai stai pe gânduri?
Știai că Street Delivery s-a transformat în Dallas Delivery? Aduce culoare și creativitate în cartierul Dallas. Programul include repictarea zidului cartierului, ateliere interactive (muzică, dans, desen, jonglerii), spectacole, filme, dezbateri despre comunitate, concerte și tururi ghidate.
Tot în acest weekend are loc târgul de carte „Zilele Recoltei Editoriale”, cu participarea a 14 edituri ieșene: Alfa, Timpul, Princeps Multimedia, 24: Ore, Demiurg, Editura Universității „Gr. T. Popa”, Vasiliana ’98, DanaArt, Cartea Românească Educațional, Artes, Tipo Moldova, Junimea, Lebăda Neagră și Editura Universității „Al. I. Cuza” Iași.
Un alt moment de neratat este spectacolul „Magia serii în sunet și lumină”, care marchează deschiderea stagiunii Operei Naționale Române din Iași. Tot în acest final de săptămână, Teatrul Național, Teatrul „Luceafărul” și Ateneul Național au pregătit o serie spectacole.
Vineri, 12 septembrie
- Dallas Delivery – repictarea zidului cartierului, ateliere creative (muzică, dans, desen, jonglerii), spectacole, proiecții de filme, dezbateri despre problemele comunității, concerte și tururi ghidate; Cartierul Dallas; programul complet AICI;
- Târgul de carte „Zilele Recoltei Editoriale” – 14 edituri din Iași; Parcul Copou; interval orar 10.00-18.00;
- Concertul coral „Latino mood”; Amfiteatrul Palas; ora 19.00; intrare liberă;
- Expoziție de insecte gigant – „Giant Bugs”; Grădina Palas; intrare liberă;
- Spectacolul „Dragoste în 2 acte și un Bis” – cu Marius Bodochi și Ofelia Popii; Teatrul Național „Vasile Alecsandri”; ora 20.00; bilet 90 lei;
- Atelier de pictură „Tainele ceramicii Cucuteni”; Palatul Culturii; ora 11.00; bilet 35 lei; programare la nr. 0232275979;
- Vernisajul expoziției „Puncte de vedere” semnată de Cezarina Caloian; Baia Turcească; ora 18.00;
- Expoziția „Emoția ca (spațiu) negativ”, semnată de Fruzsina Siklódy; Bordeline Art Space;
- Expoziție interactivă „The Brain: Mind & Emotions”; Mall Moldova (zona HalfPrice); interval orar 10.00-22.00; intrare liberă;
- Concurs de Alias Party – organizat de Board Games Events; Tucano Coffee (Palas Campus); ora 18.00; bilet 25 lei (20 lei/student);
- Superquiz – „Solana Romania and Superteam Balkan”; Fab Lab; ora 19.00; înscriere AICI;
- Lansare de carte – „Omul evanghelic, încrotro?”; Sala Senatului UAIC; ora 17.00;
- Petrecerea „Endless Summer Rewind” (Retro vibes); Legend Pub; ora 22.00; intrare liberă;
Sâmbătă, 13 septembrie
- Dallas Delivery – repictarea zidului cartierului, ateliere creative (muzică, dans, desen, jonglerii), spectacole, proiecții de filme, dezbateri despre problemele comunității, concerte și tururi ghidate; Cartierul Dallas; programul complet AICI;
- Târgul de carte „Zilele Recoltei Editoriale” – 14 edituri din Iași; Parcul Copou; interval orar 10.00-18.00;
- Expoziție de insecte gigant – „Giant Bugs”; Grădina Palas; intrare liberă;
- Marșul Lupilor Negri, cu ocazia aniversării a 31 de ani de la înființarea Baalionului 151 Infanterie Războieni;
- Spectacolul de teatru „Zi de bucurie”; Sala Teatru Cub; ora 19.00; bilet 66 lei;
- Spectacolul de teatru pentru copii „Motanul încălțat”; Ateneul Național; ora 11.00; bilet 20 lei;
- Expoziția „Emoția ca (spațiu) negativ”, semnată de Fruzsina Siklódy; Bordeline Art Space;
- Despre literatura de călătorie cu Irina Nichifiriuc, autoarea Serenity Road; Casa Muzeelor; ora 14.00; intrare liberă;
- Proiecția filmului „O familie aproape perfectă” – urmată de o discuție cu Roxana Postolache, Dan Lungu, Tudor Platon; Cinema Ateneu; ora 18.00; bilet 25 lei;
- Concert acustic cu Toulouse Lautrec; Grădina Vert; ora 19.00; bilet 65 lei;
- Concurs de Catan – organizat de Board Games Events; Manifest Pub; ora 19.00; bilet 25 lei (20 lei/student);
- Senzoria Party; Grădina Palas; bilet 80 lei;
- Petrecerea „Endless Summer Reload” (New Beats); Legend Pub, ora 22.00; intrare liberă;
- Petrecere cu muzica anilor ’80-’90; El Barin; ora 21.00; suport DJ 10 lei;
- Campionat de Beerpong; Rock’n’rolla; ora 20.00; bilet 45 lei/echipă (2 persoane);
Duminică, 14 septembrie
- Deschiderea stagiunii Operei Naționale Române din Iași – „Magia serii în sunet și lumină”; Grădina Palas; ora 20.00; intrare liberă;
- Dallas Delivery – repictarea zidului cartierului, ateliere creative (muzică, dans, desen, jonglerii), spectacole, proiecții de filme, dezbateri despre problemele comunității, concerte și tururi ghidate; Cartierul Dallas; programul complet AICI;
- Târgul de carte „Zilele Recoltei Editoriale” – 14 edituri din Iași; Parcul Copou; interval orar 10.00-18.00;
- Expoziție de insecte gigant – „Giant Bugs”; Grădina Palas; intrare liberă;
- Spectacolul de teatru „Arcadia”; Sala Mare a Teatrului Național din Iași; ora 19.00; bilet 55-99 lei;
- Spectacolul de teatru pentru copii „Albă ca Zăpada”; Teatrul „Luceafărul”; ora 11.00; bilet 40 lei (10 lei/preșcolar, elev, student);
- Spectacolul de teatru pentru copii „Cenușăreasa”; Ateneul Național din Iași; ora 11.00; bilet 20 lei;
- Spectacolul „Promisiunea Zurli”; Casa de Cultură a Studenților; ora 11.00; bilet 250 lei;
- Expoziția „Emoția ca (spațiu) negativ”, semnată de Fruzsina Siklódy; Bordeline Art Space;
- Concurs de Whist Românesc – organizat de Board Games Events; Legend Pub; ora 19.00; bilet 25 lei (20 lei/student);
- Târgul de vinyl-uri; Rock’n’rolla; interval orar 12.00-18.00;
