Ce poți face în acest weekend la Iași? Ghidul complet al evenimentelor, realizat de „Ziarul de Iași”

De Andreea POPA
vineri, 12 septembrie 2025, 03:54
S-a strigat START la evenimente în Iași! În acest weekend nu prea ai cum să stai pe acasă: de la târg de carte la spectacole de teatru, de la ateliere și picturi murale în cartierul Dallas la deschiderea stagiunii Operei din Iași. Încă mai stai pe gânduri?

Știai că Street Delivery s-a transformat în Dallas Delivery? Aduce culoare și creativitate în cartierul Dallas. Programul include repictarea zidului cartierului, ateliere interactive (muzică, dans, desen, jonglerii), spectacole, filme, dezbateri despre comunitate, concerte și tururi ghidate.

Tot în acest weekend are loc târgul de carte „Zilele Recoltei Editoriale”, cu participarea a 14 edituri ieșene: Alfa, Timpul, Princeps Multimedia, 24: Ore, Demiurg, Editura Universității „Gr. T. Popa”, Vasiliana ’98, DanaArt, Cartea Românească Educațional, Artes, Tipo Moldova, Junimea, Lebăda Neagră și Editura Universității „Al. I. Cuza” Iași.

Un alt moment de neratat este spectacolul „Magia serii în sunet și lumină”, care marchează deschiderea stagiunii Operei Naționale Române din Iași. Tot în acest final de săptămână, Teatrul Național, Teatrul „Luceafărul” și Ateneul Național au pregătit o serie spectacole.

Vineri, 12 septembrie

Sâmbătă, 13 septembrie

Duminică, 14 septembrie

  • Deschiderea stagiunii Operei Naționale Române din Iași – „Magia serii în sunet și lumină”; Grădina Palas; ora 20.00; intrare liberă;
  • Dallas Delivery – repictarea zidului cartierului, ateliere creative (muzică, dans, desen, jonglerii), spectacole, proiecții de filme, dezbateri despre problemele comunității, concerte și tururi ghidate; Cartierul Dallas; programul complet AICI;
  • Târgul de carte „Zilele Recoltei Editoriale” – 14 edituri din Iași; Parcul Copou; interval orar 10.00-18.00;
  • Expoziție de insecte gigant – „Giant Bugs”; Grădina Palas; intrare liberă;
  • Spectacolul de teatru „Arcadia”; Sala Mare a Teatrului Național din Iași; ora 19.00; bilet 55-99 lei;
  • Spectacolul de teatru pentru copii „Albă ca Zăpada”; Teatrul „Luceafărul”; ora 11.00; bilet 40 lei (10 lei/preșcolar, elev, student);
  • Spectacolul de teatru pentru copii „Cenușăreasa”; Ateneul Național din Iași; ora 11.00; bilet 20 lei;
  • Spectacolul „Promisiunea Zurli”; Casa de Cultură a Studenților; ora 11.00; bilet 250 lei;
  • Expoziția „Emoția ca (spațiu) negativ”, semnată de Fruzsina Siklódy; Bordeline Art Space;
  • Concurs de Whist Românesc – organizat de Board Games Events; Legend Pub; ora 19.00; bilet 25 lei (20 lei/student);
  • Târgul de vinyl-uri; Rock’n’rolla; interval orar 12.00-18.00;

 

