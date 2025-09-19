Ce poți face în acest weekend la Iași? Ghidul complet al evenimentelor, realizat de „Ziarul de Iași”
Când ai fost ultima dată la un concert? Sau la un spectacol? Sperăm că nu ai uitat că toamna aduce o mulțime de evenimente la Iași.
În acest final de săptămână, un nou concert din seria Multisenzorial te așteaptă în grădina Palas Mall – de data aceasta, un tribut Abba & Queen, cu acces gratuit. Tot gratuite sunt și spectacolele și concertele din cadrul Festivalului Străzii Lăpușneanu, unde vor urca pe scenă Subcarpați, The Mono Jacks, Paul Tihan, trupa Trabanda și formația 7Hills.
Și dacă ți-ai imaginat vreodată cum ar fi ca personajele din povești să prindă viață, acum ai ocazia să afli! Actorii de la Teatrul „Luceafărul” ți-au pregătit o paradă spectaculoasă a personajelor, în Piața Voievozilor din Alexandru cel Bun, pe 20 și 21 septembrie, de la ora 12.00. Tot în acest weekend, între 19 și 21 septembrie, pe Strada Lăpușneanu, se desfășoară Parada Costumelor de Epocă, în fiecare zi între 17.00 și 18.00.
Îți dăm un mic reminder și pentru ziua de luni, când este „Ziua mondială fără mașini”. După un weekend atât de plin, ai putea să-i dai o pauză mașinii și să alegi variante mai prietenoase cu mediul – mersul pe jos, bicicleta, trotineta sau transportul public.
Vineri, 19 septembrie
- Festivalul Străzii Lăpușneanu; 19-21 septembrie;
- Gala „Zâmbet în Dar” – organizată de Salvați Copiii Iași; Congres Hall Palas; ora 18.00;
- Expoziție interactivă „The Brain: Mind & Emotions”; Mall Moldova (zona HalfPrice); interval orar 10.00-22.00; intrare liberă;
- Atelier de pictură „De la selfie la autoportret”; Palatul Culturii din Iași; ora 13.00; bilet 25 lei; înscriere la nr. 0232275979;
- Spectacolul de teatru „Bungalow 21” – premieră; Cinema Victoria (Sala Unirii); ora 18.00; bilet 40-45 lei;
- „FITPTI la Majorat” – expoziție foto aniversară, 18 ediții; Teatrul Luceafărul;
- Concert „La Belle Vie” – recital live cu Ștefania Mihăilescu (voce) și Răzvan Halici (pian); Muzeul Unirii din Iași; ora 19.00; intrare liberă;
- Prezentare de carte – „Literatura latină medievală”, volum coordonat de Claudio Leonardi; Librăria „Orest Tafrali”; ora 14.30;
- Târg de nunți; Palas Mall; intrare liberă;
- Petrecere „Afro House Vibes”; Piațeta Palas Campus; interval orar 19.00-23.00;
- Petrecerea „Endless Summer Rewind” (Retro Vibes); Legend Pub; ora 22.00; intrare liberă;
Sâmbătă, 20 septembrie
- Concert „Multisenzorial – Tribute to Abba & Queen”; Palas Mall; ora 20.00; intrare liberă
- Festivalul Străzii Lăpușneanu; 19-21 septembrie;
- Parada personajelor de la Teatrul „Luceafărul”; Piața Voievozilor Alexandru cel Bun; ora 12.00;
- Atelier de pictură „În oglinda arheologiei; chipul femeii de la mamă la zeiță”; Palatul Culturii din Iași; ora 13.00; bilet 30 lei; înscriere la nr. 0232275979;
- Spectacolul de teatru „Regina Nopții” – realizat de echipa Teatrului Dramatic „Fani Tardini” din Galați; Teatrul „Luceafărul” (Sala Mare); ora 19.00; bilet 60 lei (15 lei/elev, student; 30 lei/pensionar);
- Spectacol de teatru și magie „Micul Circ” – în cadrul Festivalului Străzii Lăpușneanu; ora 11.00; intrare liberă;
- Spectacolul de teatru „Bungalow 21” – premieră; Cinema Victoria (Sala Unirii); ora 18.00; bilet 40-45 lei;
- „FITPTI la Majorat” – expoziție foto aniversară, 18 ediții; Teatrul Luceafărul;
- Expoziție interactivă „The Brain: Mind & Emotions”; Mall Moldova (zona HalfPrice); interval orar 10.00-22.00; intrare liberă;
- Spectacolul de teatru „Dragostea durează opt ani”; Casa de Cultură a Studenților; ora 19.00; bilet 105-129 lei;
- Concert Trabanda – în cadrul Festivalului Străzii Lăpușneanu; Piața Unirii; ora 20.00; intrare liberă;
- Recitaluri live în Grădina Muzeului Unirii – în cadrul Festivalului Străzii Lăpușneanu; Muzeul Unirii; ora 17.00;
- Târg de nunți; Palas Mall; intrare liberă;
- Finala Campionatului Național de Karate Tradițional; Sala Polivalentă; interval orar 10.00-15.00;
- Petrecere „Oldies but Goldies”; Piațeta Palas Campus; interval orar 19.00-23.00;
- Petrecerea „Endless Summer Reload” (New Beats); Legend Pub; ora 22.00; intrare liberă;
Duminică, 21 septembrie
- Festivalul Străzii Lăpușneanu; 19-21 septembrie;
- Parada personajelor de la Teatrul „Luceafărul”; Piața Voievozilor Alexandru cel Bun; ora 12.00;
- Atelier de traducere cu Marin Mălaicu-Hondrari; Casa Muzeelor; ora 10.00; înscriere AICI;
- Atelier de pictură „În oglinda arheologiei; chipul femeii de la mamă la zeiță”; Palatul Culturii din Iași; ora 13.00; bilet 30 lei; înscriere la nr. 0232275979;
- Spectacolul de teatru „Ridichea uriașă”; Teatrul „Luceafărul” (Sala Mică); ora 11.00; bilet 40 lei (10 lei/preșcolar, elev, student);
- Recitaluri live în Grădina Muzeului Unirii – în cadrul Festivalului Străzii Lăpușneanu; Muzeul Unirii; ora 17.00;
- Concert cu The Mono Jack – în cadrul Festivalului Străzii Lăpușneanu; Piața Unirii; ora 20.00; intrare liberă;
- Concert cu Paul Tihan – în cadrul Festivalului Străzii Lăpușneanu; Piața Unirii; ora 19.00; intrare liberă;
- „FITPTI la Majorat” – expoziție foto aniversară, 18 ediții; Teatrul Luceafărul;
- Zumba Party; Piața Unirii; ora 12.00; intrare liberă;
- Workshop cu Graure – atelier de personalizare; Palas Mall (zona Sport, nivel -1); interval orar 12.00-20.00;
- Expoziție interactivă „The Brain: Mind & Emotions”; Mall Moldova (zona HalfPrice); interval orar 10.00-22.00; intrare liberă;
- Târg de nunți; Palas Mall; intrare liberă;
- Concurs de „Nume de Cod” – organizat de Board Games Events; Legend Pub; ora 19.00; bilet 25 lei (20 lei/student).
