Ce poți face în acest weekend la Iași? Ghidul complet al evenimentelor, realizat de „Ziarul de Iași”

Când ai fost ultima dată la un concert? Sau la un spectacol? Sperăm că nu ai uitat că toamna aduce o mulțime de evenimente la Iași.

În acest final de săptămână, un nou concert din seria Multisenzorial te așteaptă în grădina Palas Mall – de data aceasta, un tribut Abba & Queen, cu acces gratuit. Tot gratuite sunt și spectacolele și concertele din cadrul Festivalului Străzii Lăpușneanu, unde vor urca pe scenă Subcarpați, The Mono Jacks, Paul Tihan, trupa Trabanda și formația 7Hills.

Și dacă ți-ai imaginat vreodată cum ar fi ca personajele din povești să prindă viață, acum ai ocazia să afli! Actorii de la Teatrul „Luceafărul” ți-au pregătit o paradă spectaculoasă a personajelor, în Piața Voievozilor din Alexandru cel Bun, pe 20 și 21 septembrie, de la ora 12.00. Tot în acest weekend, între 19 și 21 septembrie, pe Strada Lăpușneanu, se desfășoară Parada Costumelor de Epocă, în fiecare zi între 17.00 și 18.00.

Îți dăm un mic reminder și pentru ziua de luni, când este „Ziua mondială fără mașini”. După un weekend atât de plin, ai putea să-i dai o pauză mașinii și să alegi variante mai prietenoase cu mediul – mersul pe jos, bicicleta, trotineta sau transportul public.

Vineri, 19 septembrie

Sâmbătă, 20 septembrie

Duminică, 21 septembrie

Publicitate și alte recomandări video