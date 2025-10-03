Ce poți face în acest weekend la Iași? Ghidul complet al evenimentelor, realizat de „Ziarul de Iași”
Toamna își arată belșugul și în calendarul acestui weekend. Am ajuns la sfârșitul de săptămână în care chiar dacă ți-ai propune, ar fi imposibil să rămâi acasă. Pe scurt, este vorba despre Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr (FITPTI), Noaptea Albă a Galeriilor (NAG), Zilele Recoltei la USV, competiția felină cu 200 de pisici de rasă, Festivalul Artei Florale, Masa Critică 2.0 și etapa locală a Campionatului Național de Catan. Și asta nu e tot – „Ziarul de Iași” îți oferă un ghid complet cu sugestii pentru cum să-ți petreci zilele libere.
Cum să ratezi FITPTI, festivalul organizat de Teatrul „Luceafărul”, tocmai în anul în care împlinește majoratul? Între 2 și 8 octombrie, peste 400 de artiști din 17 țări transformă Iașul într-o scenă uriașă, la cea de-a XVIII-a ediție. Tema – „Putere și vulnerabilitate” – aduce împreună spectacole, performance-uri, expoziții și întâlniri răspândite în peste 25 de spații indoor și outdoor.
Cum să nu pornești la pas prin cele 11 galerii și spații expoziționale din oraș, deschise în cadrul Nopții Albe a Galeriilor, între 3 și 5 octombrie? Cum să nu guști atmosfera Zilelor Recoltei de la USV, pe 4 și 5 octombrie, unde te așteaptă peste 90 de producători din toată regiunea Moldovei?
Iar paleta de culori tomnatice va fi completată perfect Festivalul Artei Florale din Grădina Palas Mall, unde vei descoperi expoziții florale de mari dimensiuni, ateliere pentru toate vârstele, demonstrații de design floral, un târg de flori și produse artizanale.
Iubești să mergi cu bicicleta? Atunci notează-ți în agendă Masa Critică 2.0, evenimentul comunității Orașul Bicicletelor, pe data de 5 octombrie. Vei pedala prin oraș și vei transmite un mesaj clar: orașele trebuie să fie prietenoase cu oamenii și cu bicicletele, nu doar cu mașinile.
Vineri, 3 octombrie
- FITPTI: expoziție foto aniversară; spectacolul „Cămașa lui Videk”; spectacolul „Profu’ zăpăcit”; spectacolul „Totul într-o valiză”; lansare de carte „Narațiuni ale corpului. Boală și discurs”; spectacolul „Bazinul de nord”; spectacolul „Nunta Aurorei”; program complet AICI;
- Noaptea Albă a Galeriilor (NAG) – 11 galerii de artă și spații expoziționale din Iași; interval orar 18.00-24.00;
- Festivalul artei florale – expoziții florale de mari dimensiuni, ateliere pentru copii și adulți, demonstrații de design floral, târg de flori și produse artizanale; Parc Palas Mall; intrare liberă;
- Clubul de cinema „CINEMAZE” – ce se întâmplă când AI devine personaj de film?; Zbor Hub; ora 17.30;
- Festivalul tradițional al mustului, viei și vinului; Parcul Expoziției Copou;
- Expoziție interactivă „Laborator – Știința în joacă” – tururi ghidate din oră în oră; Palatul Culturii; interval orar 10.00-17.00; bilet 23 lei; rezervare la nr. 0766 704 668 sau e-mail laboratordoti@gmail.com;
- Spectacol susținut de trupa Divizia de Impro; Arcu House of Beer; ora 19.00; suport artist 40 lei;
- Petrecere „Feel Biutiful”; Biutiful Rooftop; ora 18.00;
- Petrecere „Back to Uni, back to 2000’s”; Legend Pub; ora 22.00; intrare liberă;
- „Friday Fusion” – mix eclectic și electric de muzică contemporan-universală; Acaju; ora 21.00;
Sâmbătă, 4 octombrie
- FITPTI: expoziție foto aniversară; spectacolul „Despre stele”; tur turistic „Eroi fragili, destine puternice”; spectacol în Tramvaiul gândurilor; spectacolul „Profu’ zăpăcit”; lansare de carte „Consulatul lunii”; spectacol „Cămașa lui Videk”; spectacolul „Dansul fotbalului”; spectacolul „Gildo, un artist prins între vise”; spectacolul „Golul interior”; spectacolul „Ultima vară de pace”; program complet AICI;
- Zilele Recoltei la USV Iași – peste 90 de producători din toată regiunea Moldovei; Arena USV Iași;
- Noaptea Albă a Galeriilor (NAG) – 11 galerii de artă și spații expoziționale din Iași; interval orar 18.00-24.00;
- „WCF International Cat Show” – peste 200 de pisici de rasă din 21 de rase diferite; Atrium Palas Mall; interval orar 10.00-18.00; intrare liberă;
- Festivalul artei florale – expoziții florale de mari dimensiuni, ateliere pentru copii și adulți, demonstrații de design floral, târg de flori și produse artizanale; Parc Palas Mall; intrare liberă;
- Competiție de mers – organizată de Penny; loc de întâlnire: Parcul Copou; ora 11.00; înscriere gratuită;
- Campionat de șah pentru copii; Moldova Mall (zona Rotonda); ora 10.00; înscriere la adresa contact@sahinscoala.org;
- Expoziție interactivă „Laborator – Știința în joacă” – tururi ghidate din oră în oră; Palatul Culturii; interval orar 10.00-17.00; bilet 23 lei; rezervare la nr. 0766 704 668 sau e-mail laboratordoti@gmail.com;
- Festivalul tradițional al mustului, viei și vinului; Parcul Expoziției Copou;
- Spectacolul de balet „Giselle”; Opera Națională Română Iași; ora 18.30; bilet 70-160 lei;
- Spectacolul de teatru „Gabriel”; Uzina cu Teatru; ora 19.30; bilet 66 lei;
- Spectacolul de teatru „Éram și Éra”; Ateneul Național Iași; ora 19.00; bilet 30 lei;
- Spectacolul de teatru pentru copii „Elsa: drumul spre coroană”; Ateneul Național Iași; ora 11.00; bilet 20 lei;
- Conferința „Creștem Aripi” – „Motivația școlară. De la conectare la disciplină” – susținută de Oana Moraru și Ion Udrea; Aula Magna a Universității „Alexandru Ioan Cuza”; ora 13.00;
- Campionatul Național de Catan – etapa locală (eveniment organizat de Board Games Events); Manifest Pub; ora 14.00; bilet 35 lei;
- Board Games Night – ia la tine jocul preferat; Kiss Coffee; ora 18.00; intrare liberă;
- Concert VICII; Rock’n’rolla; ora 20.00; donație 30 lei pentru Asociația Sunet Urban;
- Petrecere „Feel Biutiful”; Biutiful Rooftop; ora 18.00;
- Petrecere „Fratelli Sneak Peek”; Fratelli; ora 23.00; bilet 70 lei;
- Petrecere cu muzica anilor ’80-’90; El Barin; ora 21.00; suport DJ 10 lei;
Duminică, 5 octombrie
- FITPTI: expoziție foto aniversară; spectacolul „Zaharașka și zăpada uitată”; tur turistic „Eroi fragili, destine puternice”; spectacolul „Profu’ zăpăcit”; spectacol în Tramvaiul gândurilor; spectacolul „Doi vecini”; spectacolul „Dansul fotbalului”; spectacolul „Relatopia”; spectacolul „Șantier”; spectacolul „Ceilalți”; program complet AICI;
- Masa Critică 2.0 – Duminica în Familia Bicicliștilor – bicicliștii ies pe străzi și arată că orașele trebuie să fie pentru oameni, nu doar pentru mașini; punct de întânire: Palatul Roznovanu; ora 11.11;
- Zilele Recoltei la USV Iași – peste 90 de producători din toată regiunea Moldovei; Arena USV Iași;
- Noaptea Albă a Galeriilor (NAG) – 11 galerii de artă și spații expoziționale din Iași; interval orar 18.00-22.00;
- Festivalul artei florale – expoziții florale de mari dimensiuni, ateliere pentru copii și adulți, demonstrații de design floral, târg de flori și produse artizanale; Parc Palas Mall; intrare liberă;
- „WCF International Cat Show” – peste 200 de pisici de rasă din 21 de rase diferite; Atrium Palas; interval orar 10.00-18.00; intrare liberă;
- Festivalul tradițional al mustului, viei și vinului; Parcul Expoziției Copou;
- Expoziție interactivă „Laborator – Știința în joacă” – tururi ghidate din oră în oră; Palatul Culturii; interval orar 10.00-17.00; bilet 23 lei; rezervare la nr. 0766 704 668 sau e-mail laboratordoti@gmail.com;
- Spectacolul de teatru „D’ale carnavalului”; Sala Mare a Teatrului Național „Vasile Alecsandri”; ora 19.00; bilet 55-99 lei;
- Spectacolul de teatru pentru copii „Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele”; Sala Unirii (Cinema Victoria); ora 12.00; bilet 20 lei;
- Spectacolul de muzical „Encanto” – teatru, dans și muzică; Amfiteatrul Palas; ora 13.00; bilet 53 lei;
- Proiecție specială „Enescu – Jupuit de viu” – în prezența echipei; Ateneul Național Iași; ora 20.00; bilet 50 lei;
- Conferință la Ateneu – „Domni uitați, boieri pierduți și străini cu noroc. Povești din Moldova altfel”, cu prof. univ. dr. Cătălin Turliuc și Damian Anfile; Sala Unirii (Cinema Victoria); ora 18.00; bilet 70-100 lei;
- „Duminica în alergare”, pentru amatorii de mișcare; traseu Stadion – Grădina Botanică – Stadion; întâlnire pe Stadionul „Emil Alexandrescu”; ora 9.00;
- Concurs de Remi Etalat – organizat de Board Games Events; Legend Pub; interval orar 19.00-23.00; bilet 25 lei (20 lei/elev);
