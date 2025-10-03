Ce poți face în acest weekend la Iași? Ghidul complet al evenimentelor, realizat de „Ziarul de Iași”

Toamna își arată belșugul și în calendarul acestui weekend. Am ajuns la sfârșitul de săptămână în care chiar dacă ți-ai propune, ar fi imposibil să rămâi acasă. Pe scurt, este vorba despre Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr (FITPTI), Noaptea Albă a Galeriilor (NAG), Zilele Recoltei la USV, competiția felină cu 200 de pisici de rasă, Festivalul Artei Florale, Masa Critică 2.0 și etapa locală a Campionatului Național de Catan. Și asta nu e tot – „Ziarul de Iași” îți oferă un ghid complet cu sugestii pentru cum să-ți petreci zilele libere.

Cum să ratezi FITPTI, festivalul organizat de Teatrul „Luceafărul”, tocmai în anul în care împlinește majoratul? Între 2 și 8 octombrie, peste 400 de artiști din 17 țări transformă Iașul într-o scenă uriașă, la cea de-a XVIII-a ediție. Tema – „Putere și vulnerabilitate” – aduce împreună spectacole, performance-uri, expoziții și întâlniri răspândite în peste 25 de spații indoor și outdoor.

Cum să nu pornești la pas prin cele 11 galerii și spații expoziționale din oraș, deschise în cadrul Nopții Albe a Galeriilor, între 3 și 5 octombrie? Cum să nu guști atmosfera Zilelor Recoltei de la USV, pe 4 și 5 octombrie, unde te așteaptă peste 90 de producători din toată regiunea Moldovei?

Iar paleta de culori tomnatice va fi completată perfect Festivalul Artei Florale din Grădina Palas Mall, unde vei descoperi expoziții florale de mari dimensiuni, ateliere pentru toate vârstele, demonstrații de design floral, un târg de flori și produse artizanale.

Iubești să mergi cu bicicleta? Atunci notează-ți în agendă Masa Critică 2.0, evenimentul comunității Orașul Bicicletelor, pe data de 5 octombrie. Vei pedala prin oraș și vei transmite un mesaj clar: orașele trebuie să fie prietenoase cu oamenii și cu bicicletele, nu doar cu mașinile.

Vineri, 3 octombrie

Sâmbătă, 4 octombrie

Duminică, 5 octombrie

