Ce poți face în acest weekend la Iași? Ghidul complet al evenimentelor, realizat de „Ziarul de Iași”
E final de săptămână și nu știi ce să faci? „Ziarul de Iași” vine în ajutorul tău cu un ghid al evenimentelor de weekend. În prim-plan se află Zilele Iașului și Pelerinajul la Sfânta Cuvioasă Parascheva. Are loc Târgul de Toamnă, cu produse de artizanat și handmade, organizat pe bulevardul și pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, dar și Târgul de blănuri de pe Esplanada Costache Negri și Esplanada Hala Centrală. Este organizată și Sărbătoarea Vinului la Hala Centrală, iar în zona Ștrandului Municipal este amplasat parcul de distracții.
În paralel, se desfășoară Salonul Auto de Toamnă MagAutomobile la Mall Moldova și Palas Baby Days la Palas Mall.
Vineri, 10 octombrie
- Zilele Iașului și Pelerinaj la Sfânta Cuvioasă Parascheva;
- Amma Iași Padel Open; FZN Arena;
- Salonul Auto de toamnă MagAutomobile; Parcare Mall Moldova;
- Palas Baby Days; Zona Atrium Palas Mall; interval orar 10.00-22.00;
- Salonul Auto Palas Mall, eveniment desfășurat între 10 și 12 octombrie, în interiorul complexului Palas Iași
- Proiecție în prezența echipei – filmul „Rusalka” – premieră; Ateneul Național Iași; ora 20.00; bilet 20 lei;
- Retrospectiva Nadad Lapid – filmul „Genunchiul lui Ahed”; Ateneul Național Iași; ora 18.00; bilet 20 lei;
- Spectacol „Impro Show” susținut Divizia de Impro; RusticWood; ora 18.00; suport artiști 35 lei;
- Expoziția „D coloniale”; Galeria Borderline Art Space;
- Lansarea jocului „Collectives 9” – Board Games Events; Tucano Coffee (Palas Campus); ora 18.00; înscriere AICI;
- Petrecerea „The sound of generation”; Vivid Club; ora 22.00; bilet 30 lei;
- Petrecerea „Fall Back Fridays”; Legend Pub; ora 22.00; intrare liberă;
Sâmbătă, 11 octombrie
- Zilele Iașului și Pelerinaj la Sfânta Cuvioasă Parascheva;
- Târgul de Toamnă (produse de artizanat și handmade); bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt;
- Târgul de blănuri; Esplanada Costache Negri și Esplanada Hala Centrală;
- Sărbătoarea Vinului; Hala Centrală;
- Parcul de Distracții; Ștrandul Municipal;
- Amma Iași Padel Open; FZN Arena;
- Salonul Auto de toamnă MagAutomobile; Parcare Mall Moldova;
- Palas Baby Days; Zona Atrium Palas Mall; interval orar 10.00-22.00;
- Salonul Auto Palas Mall, eveniment desfășurat între 10 și 12 octombrie, în interiorul complexului Palas Iași
- Proiecție în prezența echipei – filmul „Pădurea de molizi”; Sala Unirii (Cinema Victoria); ora 20.00; bilet 20 lei;
- Spectacolul de teatru „Cerere în căsătorie”; Ateneul Național Iași; ora 19.00; bilet 35 lei;
- Spectacolul de teatru pentru copii „Iepurele și ariciul”; Ateneul Național Iași; ora 11.00; bilet 20 lei;
- Concurs Kendama; Zona Atrium Palas Mall; interval orar 10.00-18.00;
- Evenimentul InFrame „Fotografie de nuntă”; Zbor Hub; ora 18.30; înscriere aici;
- Târgul Creatorilor – evenimentul care aduce laolaltă creatori de produse care sunt fie unicate sau lucrate în serie limitată; Acaju; interval orar 12.00-17.00;
- Festivalul de bere Oktobeerfest by Nemțeana; terasa FOOM; intrare liberă;
- Expoziția „D coloniale”; Galeria Borderline Art Space;
- Petrecere cu Celia și Dj Sava – lansare piesă nouă; Vivid Club; ora 23.00; bilet 50 lei;
- Petrecere „Party Like No Other”; Legend Pub; ora 22.00; intrare liberă;
Duminică, 12 octombrie
- Zilele Iașului și Pelerinaj la Sfânta Cuvioasă Parascheva;
- Procesiunea „Calea Sfinților” (Catedrala Mitropolitană – strada I. C. Brătianu – strada Cuza Vodă – strada Armeană – strada Costache Negri – pietonalul Ștefan cel Mare şi Sfânt – Catedrala Mitropolitană; ora 19:00;
- Târgul de Toamnă (produse de artizanat și handmade); bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt;
- Târgul de blănuri; Esplanada Costache Negri și Esplanada Hala Centrală;
- Sărbătoarea Vinului; Hala Centrală;
- Parcul de Distracții; Ștrandul Municipal;
- Amma Iași Padel Open; FZN Arena;
- Salonul Auto de toamnă MagAutomobile; Parcare Mall Moldova;
- Palas Baby Days; Zona Atrium Palas Mall; interval orar 10.00-22.00;
- Salonul Auto Palas Mall, eveniment desfășurat între 10 și 12 octombrie, în interiorul complexului Palas Iași
- Spectacolul de teatru „O tragedie veninoasă”; Teatrul Național Iași (Sala Mare); ora 19.00; bilet 55-99 lei;
- Spectacolul de teatru pentru copii „Vrăjtorul din Oz”; Teatrul „Luceafărul”; ora 11.00; bilet 40 lei/adult, 10 lei/preșcolar, elev, student;
- Spectacolul de teatru pentru copii „Punguța cu doi bani”; Teatrul „Luceafărul”; ora 17.30; bilet 40 lei/adult, 10 lei/preșcolar, elev, student;
- Spectacolul de teatru pentru copii „Pinocchio”; Sala Unirii (Cinema Victoria); ora 12.00; bilet 20 lei;
- Spectacolul de teatru muzical „Encanto”; Ateneul Național Iași; ora 11.00; bilet 53 lei;
- Stand Up Comedy – „Greu de glumit” cu Teo, Vio și Costel; Sala Unirii (Cinema Victoria); ora 18.30;
- Retrospectiva Nadad Lapid – filmul „Sinonime”; Ateneul Național Iași; ora 15.00; bilet 20 lei;
- Retrospectiva Nadad Lapid – filmul „DA”; Ateneul Național Iași; ora 18.00; bilet 20 lei;
- Expoziția „D coloniale”; Galeria Borderline Art Space;
- Festivalul de bere Oktobeerfest by Nemțeana; terasa FOOM; intrare liberă;
- Târgul Creatorilor – evenimentul care aduce laolaltă creatori de produse care sunt fie unicate sau lucrate în serie limitată; Acaju; interval orar 12.00-17.00;
- Concurs de table – organizat de Board Games Events; Legend Pub; ora 19.00; bilet 25 lei (20 lei/student);
