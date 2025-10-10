Ce poți face în acest weekend la Iași? Ghidul complet al evenimentelor, realizat de „Ziarul de Iași”

E final de săptămână și nu știi ce să faci? „Ziarul de Iași” vine în ajutorul tău cu un ghid al evenimentelor de weekend. În prim-plan se află Zilele Iașului și Pelerinajul la Sfânta Cuvioasă Parascheva. Are loc Târgul de Toamnă, cu produse de artizanat și handmade, organizat pe bulevardul și pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, dar și Târgul de blănuri de pe Esplanada Costache Negri și Esplanada Hala Centrală. Este organizată și Sărbătoarea Vinului la Hala Centrală, iar în zona Ștrandului Municipal este amplasat parcul de distracții.