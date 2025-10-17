Ce poți face în acest weekend la Iași? Ghidul complet al evenimentelor, realizat de „Ziarul de Iași”

Nu știi ce faci în weekend? Iașul e plin de evenimente – de la târguri de toamnă și joburi, până la video mapping pe Palatul Culturii.

La Palas Mall vor avea loc Târgul de Cariere și Târgul „Gusturile Toamnei”, unde te așteaptă standuri pline cu dulcețuri, zacuscă, brânzeturi, vinuri și produse artizanale.

Sâmbătă seara trebuie să admiri Palatul Culturii, care prinde viață prin proiecții de video mapping, acompaniate de muzică și jocuri de lumini în cadrul Light Up Festival. În plus, la Cărturești Palas se desfășoară Festivalul de Proză Scurtă SHORT și poți participa la întâlniri cu Anca Chimoiu, Doru Preda, Veronica Stănică și Cosmin Manolache.

Vineri, 17 octombrie

Sâmbătă, 18 octombrie

Duminică, 19 octombrie

