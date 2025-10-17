Ce poți face în acest weekend la Iași? Ghidul complet al evenimentelor, realizat de „Ziarul de Iași”
Nu știi ce faci în weekend? Iașul e plin de evenimente – de la târguri de toamnă și joburi, până la video mapping pe Palatul Culturii.
La Palas Mall vor avea loc Târgul de Cariere și Târgul „Gusturile Toamnei”, unde te așteaptă standuri pline cu dulcețuri, zacuscă, brânzeturi, vinuri și produse artizanale.
Sâmbătă seara trebuie să admiri Palatul Culturii, care prinde viață prin proiecții de video mapping, acompaniate de muzică și jocuri de lumini în cadrul Light Up Festival. În plus, la Cărturești Palas se desfășoară Festivalul de Proză Scurtă SHORT și poți participa la întâlniri cu Anca Chimoiu, Doru Preda, Veronica Stănică și Cosmin Manolache.
Vineri, 17 octombrie
- Festivalul de Proză Scurtă SHORT – Corina Giurgia în dialog cu Anca Chimoiu & Doru Preda; Cărturești Palas; ora 19.00;
- Festivalul Muzicii Românești – concerte simfonice, camerale și corale, la recitaluri, fuziuni jazz-academice, conferințe și experiențe multimedia;
- Concert Classix – „A Western-Eastern Dream: QAYEQ”; Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”; ora 19.00; bilet 126 lei (53 lei/student, elev);
- Târgul de Cariere; Palas Mall; interval orar 10.00-18.00;
- Circuit de Motocross în satul Pietrărie, comuna Bârnova – conceput pentru toate vârstele;
- Festival Grecesc – live cooking și degustare; Crevețeria la Casa Pogor;
- Concertul Trupei Sedativ – lansarea dublului album „Chaotic”/„Narcotic”; Urbana Club; ora 21.00; intrare pe bază de donație de 30 lei către Asociația Sunet Urban;
- Petrecere „Fall Back Fridays”; Legend Pub; ora 22.00; intrare liberă;
- Petrecerea „Cocktails Party”; The Trumpets; ora 19.00; intrare liberă;
Sâmbătă, 18 octombrie
- Light Up Festival – proiecții de video mapping, însoțite de muzică și jocuri de lumini pe Palatul Culturii; interval orar 19.00-22.00;
- Târgul „Gusturile Toamnei”; Palas Mall (Zona Patinoar); interval orar 10.00-20.00;
- Festivalul de Proză Scurtă SHORT – Șerban Axinte în dialog cu Veronica Stănică & Cosmin Manolache; Cărturești Palas; ora 11.00;
- Târgul de Cariere; Palas Mall; interval orar 10.00-18.00;
- Evenimentul „Artistul Cucuteni – modelarea lutului și a propriei vieți”; Palatul Culturii (Sala Ștefan Procopiu); ora 14.00; intrare liberă;
- Spectacolul de teatru pentru copii „Aventuri cu dl Goe”; Ateneul Național Iași; ora 11.00; bilet 20 lei;
- Spectacolul de teatru „Forever Medea” (premieră); Teatrul 21 (în spatele Hotelului Ramada); ora 19.00; bilet 50 lei;
- Circuit de Motocross în satul Pietrărie, comuna Bârnova – conceput pentru toate vârstele;
- Festival Grecesc – live cooking și degustare; Crevețeria la Casa Pogor;
- Petrecerea lunară „Pâine, Brânză, Vin” – baghete franțuzești realizate de Alex Paicu, numeroase brânzeturi și o colecție de vinuri europene; Restaurant Travagant; ora 19.00; bilet 170 lei/persoană (rezervări doar telefonic la 0332100011 sau prin mesagerie);
- Concertul Trupei Mezzanine; Rock’n’rolla; ora 19.00; suport artiști 35 lei;
- DISCO – seară cu hituri nemuritoare, cu invitatul Sorin Lupașcu; Atelierul de Bere; ora 20.00; bilet 65 lei;
- Petrecerea „Rise Up Saturdays”; Legend Pub; ora 22.00; intrare liberă;
- Petrecerea „Techno Wall”; College Bar & Grill; ora 23.00; bilet 50 lei;
Duminică, 19 octombrie
- Târgul „Gusturile Toamnei”; Palas Mall (Zona Patinoar); interval orar 10.00-20.00;
- Cursă pentru copii „1K Run”; Tudor Vladimirescu, Bd. Mageron, Podu Roș; ora 8.30;
- Spectacolul de teatru pentru copii „Fram, ursul polar”; Teatrul Luceafărul; ora 11.00; bilet 40 lei (10 lei/preșcolar, elev, student);
- Spectacolul de teatru pentru copii „Scufița Roșie”; Teatrul Luceafărul; ora 17.30; bilet 40 lei (10 lei/preșcolar, elev, student);
- Spectacolul de teatru „Dineu cu proști”; Cinema Victoria (Sala Unirii); ora 19.00; bilet 25-35 lei;
- Spectacolul de teatru pentru copii „Povestea celor trei purceluși…altfel”; Cinema Victoria (Sala Unirii); ora 12.00; bilet 20 lei;
- Concertul formației ieșene de indie rock/post punk San Mitch; Acaju; ora 20.00; bilet 35-40 lei;
- Concurs de Secret Hitler – organizat de Board Games Events; Legend Pub; ora 19.00; bilet 25 lei (20 lei/student);
- Stand Up Comedy Show; La Bază; ora 19.00; bilet 38 lei;
- Circuit de Motocross în satul Pietrărie, comuna Bârnova – conceput pentru toate vârstele;
- Festival Grecesc – live cooking și degustare; Crevețeria la Casa Pogor.
