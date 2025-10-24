Ce poți face în acest weekend la Iași? Ghidul complet al evenimentelor, realizat de „Ziarul de Iași”
Dacă se apropie sfârșitul lunii octombrie, știi ce înseamnă asta: e vremea pentru FILIT! Cum, nu știai? Chiar zilele acestea are loc Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași. Din zecile de evenimente pregătite pentru acest final de săptămână, cu siguranță vei găsi ceva pe gustul tău. Aruncă o privire peste program – cine știe, poate tocmai scriitorul tău preferat vine la Iași, iar tu încă nu ai aflat!
Zeci de scriitori, traducători, editori, critici literari, librari, distribuitori de carte, manageri culturali și jurnaliști s-au reunit la Iași pentru o adevărată sărbătoare a literaturii: întâlniri cu nume sonore ale scenei literare mondiale, nopți albe ale poeziei și muzicii, ateliere, mese rotunde, concerte și lecturi memorabile.
Vineri, 24 octombrie
- FILIT – Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași;
- Concert Missed Call – în cadrul FILIT; Casa Young Adult (zona patinoar Palas Mall); ora 20.30; intrare liberă;
- „Literatura poate salva și în viața reală” – dezbatere despre siguranța femeilor și despre dating în era digitală – în cadrul FILIT; Cafeneaua FIKA; ora 18.00; intrare liberă;
- Spectacolul de teatru „Hardughia”; Sala Studio Teofil Vâlcu (din cadrul Teatrului Național Iași); ora 18.00; bilet 66 lei;
- Spectacol de muzică populară „Iașul, suflet românesc”; Cinema Victoria; ora 19.00; bilet 50-75 lei;
- Concurs de Activity – organizat de Board Games Events; Tucano Coffee; ora 18.00; bilet 25 lei (20 lei/student);
- Petrecere „Fall Back Fridays”; Legend Pub; ora 22.00; intrare liberă;
- „Cocktails Party”; The Trumpets; ora 19.00; intrare liberă;
Sâmbătă, 25 octombrie
- FILIT – Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași;
- Evenimentul „Scriitorii pun muzică: Marius Chivu și Elena Marcu” – în cadrul FILIT; Acaju; interval orar 23.30-4.00;
- „First Love în literatura pentru adolescenți” – invitați Sânziana Băltățescu și Simona Herb – în cadrul FILIT; Palas Mall (zona patinoar); ora 13.00; intrare liberă;
- „Mamutul de la Palat” – singurul craniu de Mammuthus trogontherii, vechi de aproximativ 350.000 de ani, va fi prezentat publicului; Palatul Culturii (Holul de Onoare); ora 10.00;
- Festivalul de vinuri „Hai cu pluta!”; Agora – Centru de Evenimente; interval orar 14.00-20.00; bilet 90 lei/o zi sau 110 lei/abonement două zile;
- Spectacolul de teatru pentru copii „Alice în lumea ei”; Ateneul Național Iași; ora 11.00; bilet 20 lei;
- Conferințe la Ateneu – „Ura și iubirea: capcane, iluzii și transformări” – cu Mihai Morar și Lavinia Bârlogeanu; Cinema Victoria (Sala Unirii); ora 18.00; bilet 70-100 lei;
- Spectacol de teatru „Trăiri și iubiri – poveste de dragoste pe versuri de Paul Cișmigiu”; Sala de spectacole „Diotima” a Casei de Cultură „Mihai Ursachi”; ora 18.00; intrare liberă;
- Stand Up Comedy cu Dan Badea; Mall Moldova (Cinema City); ora 19.00; bilet 70 lei;
- Concert Timpuri Noi; Underground; ora 20.00; bilet 80 lei;
- Petrecere „A new season of Fratelli”; Fratelli Iași; ora 22.00;
- Petrecere „Retro Party”; Piațeta Palas Campus; ora 18.00; intrare liberă;
- Petrecere cu muzica anilor ’80-’90; El Barin; ora 21.00; suport DJ 10 lei;
Duminică, 26 octombrie
- FILIT – Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași;
- Festivalul de vinuri „Hai cu pluta!”; Agora – Centru de Evenimente; interval orar 13.00-19.00; bilet 90 lei/o zi sau 110 lei/abonement două zile;
- Run Iași – cursă de 10 kilometri; bilet 200 lei (160 lei/student);
- Spectacolul de teatru pentru copii „Tărâmul fermecat”; Teatrul Luceafărul; ora 11.00; bilet 40 lei (10 lei/preșcolar, elev, student);
- Spectacolul de teatru pentru copii „Peștișorul de aur”; Teatrul Luceafărul; ora 17.30; bilet 40 lei (10 lei/preșcolar, elev, student);
- Concert extraordinar piano solo susținut de Bernhard Schüler, liderul trio-ului Triosence; Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”; ora 19.00; bilet 60 lei;
- Show de magie pentru copii – „Povestea unui magician” cu magicianul Iulian; Ateneul Național din Iași; ora 11.00; bilet 25 lei;
- Art Therapy la Caferamica – creează propriul totem/talisman; ora 12.00; bilet 100 lei; înscriere AICI;
- Spectacol de teatru, poezie și comedie cu Anghel Constantin și Anamaria Stâncanu; Legend Pub; ora 20.00; bilet 43 lei;
- Târgul de vinyl-uri; RocknRolla Iași; interval orar 12.00-18.00.
