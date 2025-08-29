MICA PUBLICITATE
Local

Ce poți face în acest weekend la Iași, ultimul al verii? Ghidul complet al evenimentelor, realizat de „Ziarul de Iași”

De Andreea POPA
vineri, 29 august 2025, 03:12
3 MIN
Vara 2025 se încheie cu un weekend plin de evenimente și surprize. Dacă nu știi cum să te bucuri din plin de ultimele zile, „Ziarul de Iași” îți propune un nou ghid al activităților de final de săptămână.

Pe lista distracțiilor se află Festivalul INIMO și Zilele Cartierului Alexandru cel Bun, două evenimente cu spectacole variate – concerte susținute de artiști precum Andra, Smiley sau Connect-R, dar și ateliere de pictură, ceramică și robotică. Pentru cei nostalgici după „muzica de altădată”, vor fi în Iași petreceri cu tematică Retro.

Urmăriți canalul „Ziarul de Iași” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici

Dacă preferi să marchezi altfel sfârșitul verii, poți opta pentru o scurtă excursie în afara orașului. „Ziarul de Iași” a selectat patru destinații și a prezentat cele mai interesante obiective turistice:

Iar pentru pasionații de drumeții, Codrii Iașului sunt o alternativă perfectă. În această vară, „Ziarul de Iași” a prezentat opt trasee prin pădurile din jurul orașului. Iată AICI unul dintre ele.

Vineri, 29 august

Sâmbătă, 30 august

Duminică, 31 august

  • Ziua Limbii Române – atelierului de lectură „Junimea XXI”, atelier despre Ion Creangă adresat copiilor și adolescenților, atelier despre prieteniile literare, dedicat adulților și seniorilor; Muzeul „Vasile Pogor” – Casa Junimii; intrare liberă; înscriere la ateliere AICI;
  • Ziua Limbii Române – concerte, expoziții de artă și de carte, teatru, ateliere, lansări de carte; Grădina Botanică „Anastasie Fătu”; ora 11.00; intrare liberă;
  • Ziua Limbii Române – spectacol de poezie și muzică; Parcul Copou (Teiul lui Eminescu); ora 11.00; intrare liberă;
  • INIMO – Festivalul Internațional al Familiei, Vieții și Faptelor Bune; Palatul Culturii; ora 17.00; bilete începând de la 79,99 lei/adolescent și 119,99 lei/adult;
  • Zilele Cartierului Alexandru cel Bun – muzică, spectacole, activități pentru copii și ateliere; Piața Voievozilor (Alexandru cel Bun); intrare liberă;
  • Atelierul „În oglinda arheologiei: chipul femeii de la mamă la zeiță – incursiune educativă în lumea femeilor din Antichitate – de la copilărie și maternitate, până la reprezentarea mitologică a zeițelor protectoare; Palatul Culturii; ora 13.00; bilet 30 lei; înscriere la nr. 0232275979;
  • Proiecția concertului din 2025 de la Maastricht al lui André Rieu – Waltz the Night Away; Cinema Ateneu; ora 15.00; bilet 50 lei;
  • Campionatul național de volei pe nisip; Baza Sportivă Brizo;
  • Degustare de vinuri gratuită cu Daniel Vrănescu; Cafeneaua Negru Zi; ora 18.00; accesul este posibil pe bază de rezervare la nr. 0740821861;
  • Latino Party – Petrecerea Campionilor; Baza Sportivă Brizo; ora 20.30; intrare liberă;
  • Petrecere Sunday Funday; Acaju; ora 17.00; intrare liberă.
Etichete: codrii iașului, evenimente, weekend

