Ce poți face în acest weekend la Iași, ultimul al verii? Ghidul complet al evenimentelor, realizat de „Ziarul de Iași”

Vara 2025 se încheie cu un weekend plin de evenimente și surprize. Dacă nu știi cum să te bucuri din plin de ultimele zile, „Ziarul de Iași” îți propune un nou ghid al activităților de final de săptămână.

Pe lista distracțiilor se află Festivalul INIMO și Zilele Cartierului Alexandru cel Bun, două evenimente cu spectacole variate – concerte susținute de artiști precum Andra, Smiley sau Connect-R, dar și ateliere de pictură, ceramică și robotică. Pentru cei nostalgici după „muzica de altădată”, vor fi în Iași petreceri cu tematică Retro.

Dacă preferi să marchezi altfel sfârșitul verii, poți opta pentru o scurtă excursie în afara orașului. „Ziarul de Iași” a selectat patru destinații și a prezentat cele mai interesante obiective turistice:

Excursie în județul Neamț ;

Excursie în județul Suceava;

Excursie în Gura Humorului ;

Excursie în Câmpulung Moldovenesc;

Iar pentru pasionații de drumeții, Codrii Iașului sunt o alternativă perfectă. În această vară, „Ziarul de Iași” a prezentat opt trasee prin pădurile din jurul orașului. Iată AICI unul dintre ele.

