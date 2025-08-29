Ce poți face în acest weekend la Iași, ultimul al verii? Ghidul complet al evenimentelor, realizat de „Ziarul de Iași”
Vara 2025 se încheie cu un weekend plin de evenimente și surprize. Dacă nu știi cum să te bucuri din plin de ultimele zile, „Ziarul de Iași” îți propune un nou ghid al activităților de final de săptămână.
Pe lista distracțiilor se află Festivalul INIMO și Zilele Cartierului Alexandru cel Bun, două evenimente cu spectacole variate – concerte susținute de artiști precum Andra, Smiley sau Connect-R, dar și ateliere de pictură, ceramică și robotică. Pentru cei nostalgici după „muzica de altădată”, vor fi în Iași petreceri cu tematică Retro.
Dacă preferi să marchezi altfel sfârșitul verii, poți opta pentru o scurtă excursie în afara orașului. „Ziarul de Iași” a selectat patru destinații și a prezentat cele mai interesante obiective turistice:
- Excursie în județul Neamț;
- Excursie în județul Suceava;
- Excursie în Gura Humorului;
- Excursie în Câmpulung Moldovenesc;
Iar pentru pasionații de drumeții, Codrii Iașului sunt o alternativă perfectă. În această vară, „Ziarul de Iași” a prezentat opt trasee prin pădurile din jurul orașului. Iată AICI unul dintre ele.
Vineri, 29 august
- Concurs de Activity – organizat de Board Games Events; Tucano Coffee (Palas Campus); ora 18.00; echipe din 3-4 persoane; bilet 25 lei/persoană (20 lei/student);
- Atelier de pictură pe ceramică „Tainele ceramicii Cucuteni”; Palatul Culturii din Iași; ora 13.00; bilet 35 lei; înscriere la nr. 0232275979;
- Atelier de robotică; Mall Moldova (zona Rotonda); ora 18.00; intrare liberă;
- Campionatul național de volei pe nisip; Baza Sportivă Brizo;
- Spectacol susținut de Divizia de Impro; Chez Les Amis; ora 20.00; suport artist 40 lei;
- Petrecerea „Bairam pe acoperiș” – organizată de Wayback; Palas Mall; ora 19.00; bilet 40-60 lei;
- Petrecerea „Flashback Friday”; Legend Pub; ora 22.00; intrare liberă;
Sâmbătă, 30 august
- INIMO – Festivalul Internațional al Familiei, Vieții și Faptelor Bune; Palatul Culturii; ora 17.00; bilete începând de la 79,99 lei/adolescent și 119,99 lei/adult;
- Zilele Cartierului Alexandru cel Bun – muzică, spectacole, activități pentru copii și ateliere; Piața Voievozilor (Alexandru cel Bun); intrare liberă;
- Atelier de pictură „De la selfie la autoportret”; Palatul Culturii; ora 13.00; bilet 25 lei; înscriere la nr. 0232275979;
- Spectacol de teatru pentru copii „Motanul încălțat”; Amfiteatru Baia Turcească; ora 10.00; bilet 20 lei;
- Atelier de ceramică; Caferamica; ora 10.00; bilet 100 lei/persoană (include toate materialele necesare și prima ardere la cuptorul de ceramică); după prima ardere, dacă dorești să o pictezi, costul este de 70 lei/obiect; rezervare la nr. 0751715717 sau prin mesaj pe Facebook/Instagram;
- Campionatul național de volei pe nisip; Baza Sportivă Brizo;
- Retro Discoteca de pe Lac – hiturile anilor ’90 și 2000; Baza Sportivă Brizo; ora 20.30; intrare liberă;
- Petrecerea „Night Out with Martini”; Legend Pub; ora 22.00; intrare liberă;
- Petrecere cu muzica anilor ’80-’90; El Barin; ora 21.00; suport DJ 10 lei;
- Campionat de Beerpong; Rock’n’rolla; ora 20.00; bilet 45 lei/echipă (2 persoane);
Duminică, 31 august
- Ziua Limbii Române – atelierului de lectură „Junimea XXI”, atelier despre Ion Creangă adresat copiilor și adolescenților, atelier despre prieteniile literare, dedicat adulților și seniorilor; Muzeul „Vasile Pogor” – Casa Junimii; intrare liberă; înscriere la ateliere AICI;
- Ziua Limbii Române – concerte, expoziții de artă și de carte, teatru, ateliere, lansări de carte; Grădina Botanică „Anastasie Fătu”; ora 11.00; intrare liberă;
- Ziua Limbii Române – spectacol de poezie și muzică; Parcul Copou (Teiul lui Eminescu); ora 11.00; intrare liberă;
- INIMO – Festivalul Internațional al Familiei, Vieții și Faptelor Bune; Palatul Culturii; ora 17.00; bilete începând de la 79,99 lei/adolescent și 119,99 lei/adult;
- Zilele Cartierului Alexandru cel Bun – muzică, spectacole, activități pentru copii și ateliere; Piața Voievozilor (Alexandru cel Bun); intrare liberă;
- Atelierul „În oglinda arheologiei: chipul femeii de la mamă la zeiță” – incursiune educativă în lumea femeilor din Antichitate – de la copilărie și maternitate, până la reprezentarea mitologică a zeițelor protectoare; Palatul Culturii; ora 13.00; bilet 30 lei; înscriere la nr. 0232275979;
- Proiecția concertului din 2025 de la Maastricht al lui André Rieu – Waltz the Night Away; Cinema Ateneu; ora 15.00; bilet 50 lei;
- Campionatul național de volei pe nisip; Baza Sportivă Brizo;
- Degustare de vinuri gratuită cu Daniel Vrănescu; Cafeneaua Negru Zi; ora 18.00; accesul este posibil pe bază de rezervare la nr. 0740821861;
- Latino Party – Petrecerea Campionilor; Baza Sportivă Brizo; ora 20.30; intrare liberă;
- Petrecere „Sunday Funday”; Acaju; ora 17.00; intrare liberă.
