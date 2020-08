Ce prețuri au pregătit bulgarii pentru septembrie pe litoralul lor

Pe de alta parte, cele mai bune si mai cautate structuri de cazare de pe litoralul bulgaresc sunt deschise pana la 30 septembrie. Daca se va mentine o vreme buna, insorita, este foarte posibil ca unele hoteluri cu piscina interioara, spa, servicii foarte bune, sa ramana deschise pana la inceputul lunii octombrie. In Bulgaria, luna septembrie este in mod traditional cea mai secetoasa, cu o clima foarte buna pentru plaja.

Iata cateva exemple de tarife pentru perioada 15-20 septembrie, o camera, 5 nopti:

- Club Hotel Evrika Beach (Sunny Beach) - 408 euro / 2 adulti, all inclusive, 4 stele, sezlonguri incluse, parcare inclusa si bar pe plaja. Tariful include o reducere de 25%.

- Hotel Melia Grand Hermitage (Nisipurile de Aur) - 385 euro, 2 adulti, all inclusive, 5 stele. Tariful include o reducere de 30%.

- Hotel Grifid Encanto Beach (Nisipurile de Aur) - 533 euro, 2 adulti, all inclusive, 4 stele. Tariful include o reducere de 15%.

- HVD Reina del Mar (Obzor) - 671 euro, 2 adulti, all inclusive, 5 stele. Tariful include o reducere de 36%.

- Maritim Paradise Blue Hotel & Spa (Albena) - 600 euro, 2 adulti, all inclusive. Tariful include o reducere de 11%.

