Ce rezultate au obținut atleții de la CS Politehnica Iași la Internaționalele României

Vlad Dulcescu (30 de ani), antrenat de profesorul emerit Dorin Ursache, a câștigat proba de 400 metri garduri cu timpul de 52,62 secunde. În aceeași probă, Andrei Tătărușanu (n. 2006) s-a clasat al cincilea, înregistrând 55,90 secunde. Ambii sportivi vizează participarea la Campionatele Europene.

„Mă așteptam la un timp ceva mai bun din partea lui Vlad, dar sper să-l obțină la sfârșitul săptămânii viitoare, când tot la Craiova este programată etapa I a Campionatelor Naționale, atunci când se va decide dacă va fi selecționat în lotul cu care România va concura la Campionatul European pe echipe. Andrei are șanse mari să facă parte din ștafeta 4×400 metri a României pentru Campionatele Europene Under 20, dar până atunci mai are de luat câteva starturi”, a declarat antrenorul Dorin Ursache într-un comunicat.