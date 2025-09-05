Ce să mai înțelegi din declarațiile antrenorului României? „E un rezultat pozitiv”. „Nu e un rezultat pozitiv”

România a jucat dezamăgitor azi, în Copou, în disputa contra Kosovo din preliminariile Campionatului European de fotbal rezervat echipelor de tineret din 2027. Nici din declarațiile antrenorului „micilor tricolori”, Costin Curelea, nu s-a putut înțelege mare lucru la finalul partidei încheiate cu scorul de 0-0.

Inițial, tehnicianul a spus că rezultatul e pozitiv: „Un meci care nu s-a desfășurat așa cum plănuisem. Plecasem mult mai încrezători. Probabil că miza meciului și-a spus cuvântul. Încă de la încălzire i-am simțit că nu sunt foarte încrezători în propriile forțe, deși am încercat să iau presiunea asupra mea. Nu am reușit să facem o partidă foarte bună. Nu vreau însă să mă descurajez, pentru că e un rezultat pozitiv, chiar dacă am jucat acasă”.

Chestionat asupra aprecierii pozitive a unei remize acasă, contra Kosovo, Curelea a revenit apoi: „Nu îl consider rezultat pozitiv, dar tot răul spre bine, pentru că am reușit să câștigăm un punct, nu am plecat cu o înfrângere. Nu poate fi considerat pozitiv”.

Tehnicianul a mai adăugat: „Am avut foarte multe faze fixe, dar nu le-am fructificat, deși le-am lucrat amănunțit, Răzvan (n.r. – Rotaru, antrenorul secund) s-a ocupat de asta. Nu i-am subestimat pe kosovari, au mulți jucători care evoluează în Elveția. Mă îngrijorează condiția fizică a jucătorilor mei, majoritatea au multe minute, mă așteptam să câștige mult mai multe dueluri”.

Costin Curelea a avut și o notă optimistă: „Cu o victorie în San Marino, putem regla lucrurile. E abia începutul, drumul e lung. Campania trecută am pornit cu o înfrângere, în deplasare, dar ne-am calificat. Trebuie să umblu la cheița aia a lor”.

