Ce salariu incaseaza o casiera si un asistent manager angajati la Profi

Salariul de baza pentru o casiera la magazinele Profi pleaca de la 1.415 lei net, la care se mai adauga diferite bonificatii cum ar fi tichetele de masa in valoare de 300 de lei, conform datelor oficiale oferite de retailer. Lunar, o casiera ar putea ajunge sa castige aproximativ 1.815 lei net. Mai departe, in functie de pozitia aleasa in cadrul companiei, salariul poate creste.

De exemplu, un viitor asistent manager ar putea incasa lunar 3.000 de lei. La acest salariu de baza se adauga tichetele de masa in valoare de 15 lei pe zi.

Retailerul mai acorda o suma de cel putin 7.500 de lei, ca si comision de vanzari. Bonusul se acorda pe an.

Pe langa asta se mai adauga alti 300 de lei, acordati tot pe an ca diferite alte bonusuri. Daca facem un calcul matematic simplu, doar un asistent manager ar putea ajunge, la final de an, cu peste 10.000 de lei in buzunar.

Aflati amanunte de pe ziare.com.