Ce se cere pentru un job bine plătit, cunoștințe sau competențe?

Într-una din drumeţiile mele în masivul Ceahlău, pe traseul Jgheabul cu Hotar spre Vf. Toaca, hotărăsc să fac o pauză pentru un baton energizant şi oleacă de apă la Stânca Dochiei. Aici întâlnesc un tânăr cu aliură sportivă, politicos, cu care schimb câteva vorbe şi mă întovărăşesc pentru restul traseului. Aflu că e manager la o companie de IT în Iaşi. Din una-n alta, discuţia noastră ajunge la chestiuni ce ţin de societate şi politică. Constat cu plăcere că tovarăşul de traseu are un vocabular bogat, nuanţat, utilizează termeni specifici ştiinţelor sociale, cu mult peste media studenţilor de la facultatea unde ţin ore în calitate de lector asociat. Ridic nivelul discuţiei, apelând la autori şi cărţi din zona mea de competenţă. IT-istul montaniard îmi spune că i-a citit şi el pe autorii despre care tocmai pomenisem. O fi pasionat de politologie, îmi spun în sinea mea. Oarecum contrariat, îl întreb cum se face că un manager IT a citit atâtea lucrări din sfera gândirii politice. Îmi răspunde râzând că a absolvit ştiinţele politice la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj. Până să ajungem la Cabana Dochia aflu de la el că, după absolvirea Facultăţii de Ştiinţe Politice de la UBB, unde a făcut statistică şi SPSS „la greu”, a urmat un master în managementul proiectelor la o universitate din Olanda, după care s-a întors în ţară şi s-a angajat într-o companie de IT din Bucureşti. Pe scurt, le are cu calculatorul, fiind totodată pasionat de politică.

La un eveniment de socialziare, petrecut cu ceva timp în urmă, am cunoscut un cuplu de oameni drăguţi şi volubili. Intrăm în vorbă numaidecât. Discutăm despre familie, copii, şcoală, profesii. Aflăm că fetiţa lor a terminat facultatea de Istorie în Marea Britanie şi acum lucrează la o companie de Branding & Communication, unde face producţie video şi dezvoltare web. Îi întreb pe simpaticii comeseni despre parcursul profesional al fetei lor de la Istorie la… web development. Pe scurt, aflăm că învăţământul britanic se centrează pe formarea de competenţe de specialitate (tehnice) şi pe competenţe transversale (gândire critică, creativitate, negociere, lucrul în echipă) pentru a facilita integrarea cât mai rapidă a absolvenţilor pe piaţa muncii. În lumea globalizată în care trăim, companiile caută mai degrabă să angajeze competenţe, decât anumite profesii. În selecţia, recrutarea şi angajarea tinerilor contează mai puţin specializarea de bază (istorie, sociologie, economie, biologie, fizică, matematică…), şi mai mult competenţele digitale, cunoaşterea limbilor de circulaţie internaţională, gândirea critică, disponibilitatea de a învăţa, organizarea şi disciplina la locul de muncă. Să nu vă miraţi, insistă comesenii noştri, dacă o să auziţi de doctori în chimie care lucrează în companii de Human Resources, de sociologi specializaţi în Big Data, Artificial Intelligence, Machine Learning.

De multe ori, studenţii mă întreabă despre perspectivele profesiei de sociolog, despre şansele lor de a ocupa job-uri bine plătite de piaţa muncii. Uneori, mă trezesc şi cu întrebări de genul „la ce o să ne folosească facultatea aceasta”? Pentru încurajare, le spun studenţilor că şomajul afectează cel mai mult persoanele cu nivel scăzut de pregătire profesională şi că circa 90% dintre persoanele cu studii superioare au un loc de muncă în România. Este drept că nu toţi absolvenţii de studii superioare lucrează strict în domeniul în care s-au pregătit, uneori nici măcar în domenii conexe, alteori în locuri de muncă ce necesită doar pregătire „medie”. Cu excepţia Medicinei, toţi ceilalţi absolvenţi pot lucra în domenii în care contează mai degrabă competenţele pe care le deţin, modul în care îşi valorifică aptitudinile. Un absolvent de studii superioare cu competenţe digitale medii şi cunoaşterea măcar a unei limbi de circulaţie internaţionale, având disponibilitatea de a învăţa la locul de muncă, nu rămâne în afara pieţei muncii.

Cele mai bune salarii sunt în serviciile de tehnologia informaţiei şi comunicaţii, în industrie şi în construcţii. În momentul de faţă, profesiile tehnice au o căutare mai mare pe piaţa muncii, cerere explicabilă de creşterea investiţiilor străine directe şi a proiectelor de dezvoltare a infrastructurilor publice şi private, mai ales după aderarea României la Uniunea Europeană. În judeţul Iaşi, sectorul IT&C are circa 20000 de salariaţi dintr-un total de 202.000 de salariaţi. Din cercetările privind dinamica pieţei muncii aflăm că cererea de informaticieni şi ingineri de automatică şi calculatoare depăşeşte oferta facultăţilor de profil. Pe piaţă există şi oferte de formare profesională în IT de la furnizori privaţi care promit rezultate chiar şi pentru cursanţii fără cunoştinţe avansate de matematică. În acest context se vorbeşte despre implementarea unor programe de studii universitare de scurtă durată (2 ani) în anumite domenii inginereşti. Ţinând cont de structura cererii de forţă de muncă, formarea competenţelor digitale nu trebuie neglijate nici de studenţii de la „umanioare” sau de absolvenţii de ştiinţe socioumane. Pasiunea pentru istorie, filosofie, sociologie, politologie nu este incompatibilă cu tehnologia digitală. Dimpotrivă, cunoştinţele privind gândirea raţională, pozitivă, cogniţia, metodele cantitative/ statistice de analiză a datelor, instrumentele digitale de procesare audio-video, proiectarea şi dezvoltarea web, stăpânirea unor programe ca Excel, SPSS, STATA, Eviews, cunoştinţele introductive în Python sau R pot deschide cariere aducătoare de satistacţii profesionale şi financiare nebănuite, indiferent de domeniul în care ai absolvit facultatea.

Somajul afectează cel mai mult tineri, tendință care de altfel se regăsește în toate țările europene. Potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, rata şomajului avea nivelul cel mai ridicat (23,9%) în rândul tinerilor (15-24 ani). Rata şomajului a fost de doar 1,9% în cazul persoanelor cu studii superioare. După cum arată datele statistice, șomajul afectează mai ales absolvenţii cu nivel de educație scăzut şi mediu, pentru care rata şomajului a fost de 15,2%, respectiv 4,4%. Să mai reținem că, nivelul cel mai ridicat al ratei de ocupare pentru persoanele în vârstă de muncă s-a înregistrat în rândul absolvenţilor învăţământului superior (90,0%). Erau ocupate 66,5% dintre persoanele cu nivel mediu de educaţie şi 36,9% dintre cele cu nivel scăzut de educaţie. Prin urmare, a fi absolvent de studii superioare oferă o perspectivă relativ sigură de a ocupa un loc de muncă, chiar dacă nu neapărat în profesia în care ai obținut licența. Evident, competențele digitale cel puțin la nivel mediu, cunoașterea avansată a limbilor de circulație internațională pot face diferența între un loc de muncă bine plătit și o salarizare precară.

Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă tinerii în România este părăsirea timpurie a şcolii (abandonul școlar timpuriu), care se referă la o persoanele cu vârsta între 18 și 24 de ani care au absolvit cel mult învățământul secundar inferior (gimnaziu) și care nu este implicată în continuarea studiilor sau într-o formă de formare profesională. Indicatorul „părăsirea timpurie a educației și formării” este exprimat ca procent din totalul populației cu vârsta între 18 și 24 de ani care îndeplinește aceste criterii. Datele Eurostat arată că, România se situează pe primul loc în UE la părăsirea timpurie a școlii și în 2024, la fel ca în ultimii 4 ani: aproape 16,8% dintre tinerii români cu vârste între 18 și 24 de ani absolviseră cel mult gimnaziul. Dacă în 2019 România avea 15,3% dintre tinerii de 18-24 de ani care abandonaseră școala timpuriu, iar indicatorul părea că a intrat pe scădere, din 2022 acesta a început să crească și a ajuns în 2024 la 16,8%. Media UE a ratei de părăsire timpurie a școlii pe grupa de vârstă 18-24 de ani este în scădere de ani buni, iar în 2024 a fost de 9,3%. În următorii 5 ani, până în 2030, România trebuie să ajungă la o rată medie a UE de 9%.

Guvernele din ultimii ani au cheltuit peste 2 miliarde de lei din fonduri europene, potrivit unei analize Edupedu.ro. „Persoanele care părăsesc timpuriu sistemul de educație și formare se pot confrunta cu provocări atunci când încearcă să se stabilească pe piața muncii. Educația a devenit un factor din ce în ce mai important atunci când angajatorii recrutează personal. Părăsirea timpurie a educației poate avea consecințe semnificative pe termen lung pentru individ, precum și pentru societate”, potrivit Eurostat.

Persoanele care părăsesc timpuriu sistemul de educație și formare profesională se pot confrunta cu dificultăți atunci când încearcă să intre pe piața muncii. Conform datelor furnizate de Eurostat, în 2024, distribuția între diferitele rezultate ale pieței muncii a fost următoarea: 47,3% dintre toți persoanele care părăsesc timpuriu erau angajate, în timp ce 30,1% nu erau angajate, dar doreau să lucreze, iar restul de 22,6% nu erau angajate și nu doreau să lucreze. Raportat la totalul populației cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani, aceasta a corespuns unui procent de 4,4% dintre tinerii care au părăsit timpuriu un loc de muncă, 2,8% care au părăsit timpuriu, nu erau angajați și doreau să lucreze și 2,1% care au părăsit timpuriu, nu erau angajați și nu doreau să lucreze.

Comisia Europeană a stabilit ca ponderea abandonului timpuriu al educației și formării ar trebui să fie mai mică de 9% până în 2030. Părăsirea timpurile a școlii (abandonul școlar timpuriu) și abandonul universitar sunt cele mai proaste decizii în dezvoltarea unui tânăr în condițiile în care piața muncii este extrem de exigentă, mai ales în ceea ce privește oferta de locuri de muncă bine plătite. În loc să ne întrebăm ce putem face cu facultatea, propun să vedem ce cunoştinţe, competenţe şi aptitudini formăm în timpul şcolii pentru a obţine locurile de muncă dorite, cerute pe piaţa munci, remunerate decent.

