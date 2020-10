Ce se intampla daca un student cazat in camin se imbolnaveste de COVID-19

Studentul confirmat se va izola fie in unitatile de izolare si tratament anexate spitalelor, fie la domiciliul personal, cu conditia ca deplasarea pana la acesta sa se faca cu mijloc de transport personal, si nu cu mijloace de transport in comun.

Contactii de camera ai studentului confirmat vor fi carantinati in camera de camin, cu conditia ca aceasta sa aiba grup sanitar propriu. In cazul in care nu are grup sanitar propriu vor fi carantinati in izolator.

Pentru studentii aflati in carantina se vor gasi solutii punctuale pentru a li se furniza alimentele la usa camerei.

Aflati amanunte de pe ziare.com.