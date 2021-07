Ce se întâmplă după ce peste 200.000 de persoane au semnat o petiție pentru rejucarea meciului Franța - Elveția de la București

Un fan al ”Cocoșilor galici” a lansat o petiție către UEFA pentru rejucarea meciului din optimi de pe Arena Națională. Motivul invocat este faza penalty-ului ratat de Kylian Mbappe, când Yann Sommer nu ar fi avut un picior pe linia porții, așa cum prevede regulamentul.

Ideea a prins rapid aripi și peste 250.000 de persoane au semnat petiția. Inițiativa a fost preluată de presa internațională, însă nu are nicio șansă de izbândă.

"UEFA nu are nici cea mai mică dorință pentru rejucarea partidei. Forul european este convins că arbitrii și oficialii VAR au luat decizia corectă.", scriu spaniolii de la Marca.

De altfel, pe rețelele sociale au apărut imagini cu momentul în care Kylian Mbappe execută penalty-ul de pe Arena Națională și se vede clar cu Yann Sommer are piciorul stâng pe linia porții.

So Apparently Over 240,000 People Signed A Petition To Replay The France v Switzerland Game Bc The GK Was “Off His Line”. You Can Clearly See His Left Foot Is On The Line. The French Trying To Cheat Yet Again???? pic.twitter.com/MPea9QG97A