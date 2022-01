Ce se întâmplă în corpul tău când nu bei alcool timp de 28 de zile

Zile de naștere, petreceri și sărbători, nu lipsesc oportunitățile de a ieși la o bere cu prietenii. Aceste obiceiuri zilnice au multe repercusiuni asupra organismului. Datele colectate de Organizația Mondială a Sănătății arată că, în fiecare an, alcoolul este cauza a 3 milioane de decese sau 5,3% din decesele din întreaga lume.

Cancer, ciroză, lista continuă atunci când vine vorba de enumerarea daunelor provocate de băuturile alcoolice, care pot include peste 200 de boli. Iată ce se întâmplă în corpul tău dacă nu bei alcool tip de 28 de zile:

Prima săptămână: Calitatea meselor

Din cauza consumului de alcool, percepția noastră asupra alimentelor este complet distorsionată. După cum explică Sir Ian Gilmore, profesor de hepatologie: „Consumatorii de alcool se pun în pericol atunci când băuturile sunt combinate cu mese prea bogate: mai ales pentru că acești oameni sunt mai predispuși să ia decizii proaste atunci când vine vorba de alegeri alimentare sănătoase“. Un studiu afirmă că există o legătură directă între consumul de alcool și cel de produse zaharoase. Potrivit oamenilor de știință, persoanele dependente de băuturi alcoolice au o preferință clară pentru alimentele cu o concentrație mare de zaharoză. Un somn mai bun Somnul devine dificil în primele câteva zile după oprirea consumului de alcool. Acest lucru se datorează faptului că simptomele de sevraj apar adesea noaptea, uneori provocând insomnie din cauza detoxifierii corpului. Potrivit unui articol publicat de The Journal of Addictive Diseases, tulburările de somn sunt foarte frecvente în primele etape ale dependenței de alcool, care pot chiar reduce calitatea vieții și pot provoca boli psihice. Consumul de alcool are un impact profund asupra corpului uman, de unde și importanța evitării acestui obicei dăunător.

A doua săptămână: Ficatul se detoxifică

Deși această procedură durează mai mult, detoxifierea ficatului este unul dintre principalele lucruri pozitive care se întâmplă după ce nu mai bei alcool. După cum explică dr. Lance Stein, hepatolog, ficatul suferă daune enzimatice, deoarece procesează alcoolul ingerat, ducând la moartea celulară. Cu toate acestea, acest organ are și o capacitate de auto-vindecare, atâta timp cât i se acordă suficient timp pentru a realiza acest lucru! Digestia se îmbunătățește Potrivit unui studiu, menționează cei de la DCMedical, alcoolul contribuie la dezvoltarea bolii de reflux gastroesofagian prin slăbirea sfincterului esofagian inferior, provocând tulburări de spasm esofagian. În plus, acțiunea sa asupra intestinelor este scăzută în mai multe moduri, în special prin diaree și malabsorbție. Pe de altă parte, oamenii de știință explică faptul că revenirea la un stil de viață sănătos este suficientă pentru a contracara aceste două efecte.

A treia săptămână Piele și dinți mai sănătoși

Potrivit lui Jill Holden, profesor la Colegiul Gateshead, nu are absolut niciun rost să cheltuim bani pe creme hidratante și alte produse destinate îngrijirii pielii atâta timp cât consumi alcool. Alcoolul te deshidratează și poate duce la schimbarea culorii și a texturii pielii. De aceea, dacă nu bei alcool câteva săptămâni, organismul tău va aboarbe mai multă vitamină A, ceea ce face ca pielea să arate mai proaspătă și mai sănătoasă.

A patra săptămână

Pielea va arăta mult mai bine, se știe că acneea se va curăța și tenul uscat va fi de asemenea, remediat. De asemenea, veți economisi o mulțime de bani, veți avea un aspect sănătos și, cel mai probabil, veți avea o dispoziție îmbunătățită