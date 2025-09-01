Ce șoferi sunt obligați să plătească de două ori ITP-ul? Precizări de la specialiștii RAR

Șoferii care pleacă cu mașina în altă țară a Uniunii Europene și descoperă acolo că le expiră Inspecția Tehnică Periodică (ITP) riscă să fie nevoiți să o facă din nou la întoarcerea în România.

Registrul Auto Român (RAR) arată că ITP-urile efectuate în alte state membre nu sunt recunoscute în România, chiar dacă sunt valabile în țara respectivă. Astfel, șoferii pot ajunge să plătească pentru aceeași verificare de două ori: o dată în străinătate și încă o dată la o stație autorizată în România sau la o reprezentanță teritorială RAR, pentru ca vehiculul să figureze cu ITP valabil în baza de date națională și să poată circula.

În caz contrar, înmatricularea vehiculului se suspendă automat, iar circulația devine ilegală. În județul Iași sunt la momentul actual 79 de unități autorizate ITP.

Specialiștii RAR recomandă ca, înainte de a efectua ITP-ul în străinătate, șoferii să se informeze la autoritățile locale dacă există posibilitatea de a face inspecția pentru vehicule înmatriculate în alte state și să verifice cu societatea de asigurări dacă certificatul va fi recunoscut în cazul unui accident.

Ce spun specialiștii RAR

„Având în vedere faptul că la acest moment dat nu există o soluție europeană agreată și general valabilă cu privire la efectuarea ITP, la revenirea în România vehiculul va trebui să fie supus efectuării ITP în cadrul unei stații autorizate sau a unei reprezentanțe teritoriale RAR, în baza legislației naționale, deoarece vehiculul respectiv nu va figura înregistrat cu ITP valabilă în baza națională de date (cu toate implicațiile legale) chiar dacă dovada privind efectuarea ITP emisă de alt stat membru este încă în termen de valabilitate”, se precizează pe pagina oficială a RAR.

