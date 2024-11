Ce spun americanii din Iași despre votul de acasă? „Mă aștept ca Dumnezeu să aibă grijă de noi”

La zeci de mii de kilometri distanță, emoțiile alegerilor americane au fost trăite cu la fel de multă intensitate ca peste Ocean. Ce spun despre alegeri americanii care trăiesc la Iași?

Tânăr din Nevada, la Iași:,,Cred că următorii 4 ani vor fi prosperi pentru economie și țară”

Nathan Winder, un tânăr din Nevada, aflat de câteva luni în România, fiind misionar în cadrul congregației mormonilor, deși nu a reușit să voteze, a susținut pentru ,,Ziarul de Iași” că mulți americani din Nevada au votat Donald Trump, în ultimii ani oamenii simpatizându-l. ,,Sunt încă în România. Din Iași am ajuns la Brașov. Eu cred ca rezultatele sunt pozitive, iar urmatorii 4 ani vor fi prosperi, cu benefecii aduse economiei și țării ca întreg. Nu sunt sigur dacă rezultatele voturilor din Nevada s-au anunțat, dar cred că multe persoane au votat bine. În ultima perioada, în statul meu s-a inregistrat o schimbare de la Democrați la Republicani. Eu nu am votat pentru că nu am putut”, a spus tânărul.

Totodată, Nathan a mai adăugat că, din perspectiva sa, și locuitorii din Las Vegas ar fi început să realizeze ,,impactul negativ pe care Joe Biden și Kamala Harris îl au asupra țării”. ,,În mod normal Nevada este un stat în care ambele tabere au șanse egale de a învinge. Personal cred că locuitorii din Las Vegas au început să realizeze impactul negativ pe care Joe Biden și Kamala Harris îl au asupra țării. Simt că mulți îl apreciază pe Trump”, a adăugat acesta.

De asemenea, tânărul a oferit și câteva argumente pentru care mai mulți americani l-au votat pe Trump: ,,Cred că este un rezultat bun, pentru că Trump este la bază un om de afaceri, iar țara are nevoie de un asemenea om pentru a o conduce, pentru a spori economia și a lua cele mai bune decizii pentru Statele Unite”.

Pe de altă parte, Swensen, un tânăr din California prieten cu Nathan, acolo unde Kamala Harris a fost favorită, a subliniat, referitor la alegeri, că nici el, nici familia sa nu a votat, pentru că cea mai mare speranță o au în Dumnezeu. ,,Alegerile sunt masive în SUA. Toate articolele de știri și conversațiile par să indice asta și nimic altceva. Mă aștept ca Dumnezeu să aibă grijă de noi, indiferent de cine a câștigat. Nici familia mea nu a votat anul acesta”, a spus acesta.

Profesor din Washington: ,,Au votat într-un fel în care i-a făcut pe democrați să plătească un preț greu pentru comportamentul lor vicios”

Și Tom Cousineau, profesor pensionar de engleză la Washington College și fost bursier Fulbright în studii americane în România, s-a declarat mulțumit de rezultatul alegerilor, în ciuda ,,situației nedemocratice” din SUA. ,,Am fost tulburat de modul nedrept și nedemocratic în care mașina democrată l-a tratat pe Donald Trump de când acesta și-a declarat pentru prima dată candidatura la președinție, în 2015. Și apoi absolut îngrozit de efortul lor de a-l distruge prin impeachmeants și procese judiciare care aveau, “mutatis mutandi”, un aer de procese spectacol staliniste. Sunt atât de mulțumit că o majoritate atât de semnificativă a concetățenilor mei americani – oricare ar fi fost motivațiile lor personale – au votat într-un fel în care i-a făcut pe democrați să plătească un preț greu pentru comportamentul lor vicios. Într-una dintre cele mai mari poezii ale sale, “The Well-Dressed Man with A Beard”, poetul american Walace Stevens spunea: “După ultimul NU vine un DA/ Și de acel DA depinde lumea viitoare”.

“NU” este ceea ce s-a întâmplat aseară cu mașina democratică – un Goliat învins de unul singur de Donald Trump. Dacă acest “NU” va fi urmat de un “DA”, este o întrebare deschisă, dar eu trăiesc în speranță”, a spus acesta.

Publicitate și alte recomandări video