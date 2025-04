UPDATE: Ce spun Crin Antonescu, Elena Lasconi și Nicușor Dan despre anularea alegerilor din 2024?

„Vreau să mă uit în ochii lui (ai lui Nicuşor Dan – n.r.) când răspund. Este ca în Luceafărul lui Eminescu, Nicuşor viclean copil de casă. Sunt absolut convinsă că a vrut să mă scoată din joc pentru că încurcam foarte mult sistemul. El este conştient şi are şi măsurători că dacă intră în turul doi va pierde cu oricine. Singurul care va câştiga aş fi eu. El a intrat doar ca să mă scoată pe mine din joc. După ce 16 colegi din USR au făcut trădarea care au făcut-o, el a fost întrebat care este părerea lui despre ce a făcut USR şi a spus că a făcut foarte bine. Este dureros, pentru că în acest domn eu mi-am pus foarte multă speranţă”, a afirmat Elena Lasconi.

„Despre anularea alegerilor am să spun limpede că a fost un moment critic pentru democraţia românească. E o decizie a unei instanţe prevăzute de Constituţie pe care cu toţii o respectăm. E totuşi un moment traumatic. Nu au fost pierdute doar nişte sute de mii de voturi, toate cele nouă milioane de voturi exprimate s-au pierdut. Nu au mai avut sens. Mergem mai departe. Nu avem altă cale decât aceste alegeri, desfăşurarea lor democratică şi tot ce pot să spun eu, tot ce pot să angajez eu, că în mandatul meu de preşedinte aşa ceva nu se va mai întâmpla”, a afirmat Antonescu.

El s-a referit şi la faptul că Victor Ponta, candidat independent la alegerile prezidenţiale, nu a venit la această dezbatere.

De asemenea, candidatul coaliţiei de guvernare a comentat şi retragerea din cadrul dezbaterii a lui George Simion, candidatul AUR la alegerile prezidenţiale.

Primarul Capitalei, candidat independent la Preşedinţia României, Nicuşor Dan, a afirmat că anularea alegerilor a dovedit încă o dată slăbiciunea statului român.

„Anulare alegerilor a dovedit încă o dată slăbiciunea statului român. Erau nişte instituţii care au fi trebuit să prevină ce s-a întâmplat, nu au prevenit şi iată că suntem la cinci luni după acel eveniment şi nu avem o explicaţie completă a fenomenului. Ce s-a întâmplat totuşi. A fost un candidat care a declarat cheltuieli de campanie zero şi pentru care acum o lună o lună şi jumătate am văzut autorităţi ale statului român care au dovedit că a fost o plată de cel puţin un milion de euro, deci iată a fost viciat rezultatul alegerilor. Toţi experţii în comunicare politică cu care am vorbit mi-au spus că o campanie aşa de sofisticată tehnologic cum a fost campania lui Călin Georgescu, nu poate să coste decât milioane sau zeci de milioane de euro”, a transmis Nicuşor Dan.