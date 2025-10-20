Ce spune arhitecta Raluca Șoaita, care a proiectat majoritatea spitalelor modulare construite în pandemie, despre amplasarea chiuvetelor la ATI?

Secțiile de terapie intensivă au devenit subiect de discuție publică în ultimele săptămâni, după cazul de la Spitalul de Copii, unde șapte pacienți au murit în urma unei infecții cu bacteria Serratia marcescens. În urma anchetei, autoritățile au constatat că în unele zone nu existau chiuvete destinate spălării mâinilor personalului medical. Sunt sau nu acestea absolut necesare acolo?

Pentru a înțelege cum pot fi proiectate spațiile medicale astfel încât să respecte circuitele corecte de igienă, „Ziarul de Iași” a discutat cu arhitecta Raluca Șoaita, fondatoarea Tesseract Architecture, care a realizat majoritatea spitalelor modulare construite în România în perioada pandemiei.

Arhitecta explică faptul că integrarea chiuvetelor în saloanele și încăperile secțiilor ATI este reglementată clar prin normativele NP015, Ordinul 914/2016 și Ordinul 1500/2009, care impun existența lavoarelor pentru igiena mâinilor atât din motive funcționale, cât și epidemiologice.

„Chiuvetele reprezintă un element esențial în prevenirea infecțiilor asociate actului medical. În saloanele ATI cu mai multe paturi, este obligatoriu ca personalul să aibă acces rapid la o chiuvetă pentru a-și igieniza mâinile după fiecare contact cu un pacient, conform protocoalelor de control al infecțiilor nosocomiale”, a precizat Raluca Șoaita.

Ea adaugă că recomandările internaționale, inclusiv cele ale Organizației Mondiale a Sănătății, susțin spălarea mâinilor cu apă și săpun ca metodă mai eficientă decât utilizarea exclusivă a dezinfectanților pe bază de alcool, mai ales în situații cu risc crescut, cum a fost perioada pandemiei de COVID-19. Acesta spune că, în cazul rezervelor ATI cu un singur pacient, practica globală indică amplasarea chiuvetei la exteriorul camerei, în apropierea ușii, pentru a evita creșterea umidității și dezvoltarea microorganismelor în interiorul spațiului pacientului. Pentru limitarea riscului de infecții legat de scurgerea apei, pot fi folosite sifoane cu capcane antireflux, însă aceste soluții presupun investiții și costuri suplimentare, a mai explicat arhitecta.

„Din perspectivă arhitecturală, chiuveta trebuie să fie parte integrată în ansamblul spațiului ATI, atât ca poziționare – acces facil și intuitiv pe traseul medical -, cât și prin utilizarea de materiale antimicrobiene, suprafețe ușor de curățat și sisteme de activare non-contact. În proiectele TESSERACT ARCHITECTURE, aceste soluții sunt deja implementate pentru creșterea siguranței și conformității cu standardele moderne. Accesul la chiuvetă și igiena mâinilor, mai ales în secțiile de ATI, sunt esențiale pentru siguranța pacienților și a personalului, fiind un indicator fundamental al calității arhitecturii medicale de azi, la intersecția dintre cerința de funcționalitate, inovație tehnologică și protecție epidemiologică”, a declarat arhitecta.

„În multe state europene, prezența chiuvetei în fiecare salon ATI este o cerință de bază”

Conform Ralucăi Șoaita, decizia de amplasare a chiuvetelor în saloanele spitalicești, mai ales în spațiile ATI, se bazează pe o analiză detaliată a fluxurilor medicale, a spațiului disponibil și pe consultarea directă cu personalul medical care va utiliza efectiv spațiul, dar și cu epidemiologul spitalului care are un rol important în reducerea riscului de infecții nozocomiale. Discuțiile cu medicii și asistenții sunt esențiale pentru a identifica traseele de lucru, necesarul de acces la igienă, riscurile de blocaj sau suprapunere între zone curate și contaminate, precum și pentru a asigura accesul facil și rapid la chiuvete, ceea ce are un impact direct asupra siguranței pacienților și a personalului medical.

„În spațiile ATI, chiuvetele trebuie proiectate integrat pe rutele funcționale, astfel încât să fie la îndemână fără a afecta fluxul operațional sau a genera riscuri de contaminare încrucișată. O poziționare greșită poate conduce la traversări nerecomandate între zonele curate și cele contaminate, afectând controlul infecțiilor. De aceea, optimizarea nu înseamnă eliminarea chiuvetei în caz de spațiu limitat, ci integrarea ei în soluții precum chiuvete compacte, montate în perete sau utilizate în comun, mereu pe baza consultărilor cu epidemiologul”, a specificat aceasta.

Fondatoarea Tesseract Architecture explică faptul că utilizarea tehnologiei BIM (Building Information Modelling) permite simularea realistă a fluxurilor și testarea poziționării chiuvetelor încă din etapa de proiectare. În acest fel, deciziile nu țin doar de designul interior, ci rezultă dintr-un proces complex de coordonare interdisciplinară, în care vocea personalului medical are un rol esențial. Acest mod de lucru asigură eficiență, siguranță și conformitate cu cerințele legale și funcționale specifice unui sistem medical modern.

OMS recomandă ca spălarea mâinilor cu apă și săpun să devină o practică standard

Arhitecta Raluca Șoaita subliniază că practicile internaționale privind amplasarea chiuvetelor în saloanele de terapie intensivă diferă considerabil de la o țară la alta, fiind influențate de standardele naționale, de modul local de organizare a spațiilor și de definirea fluxurilor medicale.

„În multe state europene, prezența chiuvetei în fiecare salon ATI este o cerință de bază, însă nu există o regulă universală. În unele sisteme, chiuvetele sunt amplasate între două paturi sau la intrarea în saloanele cu mai multe paturi, iar în altele se mențin zone comune de spălare, adaptate infrastructurii și nevoilor specifice”, a punctat arhitecta.

Ea precizează că definirea exactă a fluxurilor și a cerințelor de igienă se face întotdeauna în colaborare cu personalul medical care va lucra efectiv în spațiu, respectând standardele locale și regulile epidemiologice. Organizația Mondială a Sănătății recomandă, mai ales după pandemia de COVID-19, ca spălarea mâinilor cu apă și săpun să devină o practică standard, fiind demonstrată ca mai eficientă decât folosirea exclusivă a dezinfectanților pe bază de alcool.

„Există și proiecte în care, din motive de spațiu sau infrastructură, nu se poate instala o chiuvetă în fiecare salon ATI. În astfel de situații, se pot folosi stații de spălare sau dezinfectare amplasate strategic, dar numai dacă analiza epidemiologică o permite și dacă se respectă standardele de siguranță. Utilizarea exclusivă a hand rub-ului nu este o soluție de bază, ci o excepție aplicată doar în contexte controlate. În concluzie, amplasarea chiuvetelor în spațiile de terapie intensivă trebuie adaptată contextului local, fluxurilor medicale și cerințelor fiecărui proiect, astfel încât să fie asigurate siguranța, eficiența și conformitatea cu standardele moderne de igienă”, a declarat Raluca Șoaita.

În zonele ATI, chiuvetele cu senzori, sifoane cu antireflux și suprafețele continue între mobilier și perete minimizează punctele de contaminare

Conform Ralucăi Șoaita, arhitectura spitalelor post-pandemie se ghidează după patru principii majore care definesc direcția actuală a proiectării medicale:

Flexibilitate și scalabilitate – Noile spitale sunt concepute ca infrastructuri modulare, capabile să răspundă rapid cerințelor schimbătoare – fie extinderea unui sector ATI, fie transformarea unor saloane în zone de triaj sau recuperare. Această flexibilitate rezultă din grile structurale repetabile, trasee tehnice accesibile, compartimentări mobile și trame funcționale tip douǎ culoare de acces pe secție. Soluția permite spitalului să își extindă temporar capacitatea și să se adapteze situațiilor de criză fără intervenții majore de construcție. Igienă integrată arhitectural – Conceptul de „ușor de curățat” a devenit criteriu fundamental în proiectare. Sunt eliminate colțurile inaccesibile, echipamentele se dispun pe suprafețe netede, iar materialele folosite (compozite acrilice, sticlǎ, HPL medical, finisaje lise, rezistente și ușor de curǎțat) facilitează igienizarea intensă. În zonele ATI, chiuvetele cu senzori, sifoane cu antireflux și suprafețele continue între mobilier și perete minimizează punctele de contaminare. Digitalizare și monitorizare integrată – Accelerarea utilizării tehnologiilor digitale a dus la monitorizarea și controlul automatat al aerului, fluxurilor de personal și pacienți, dar și la instalarea de sisteme hands-free și senzori integrați arhitectural. Astfel, igiena și securitatea se includ în structura spațiului, nu se adaugă ulterior – de la senzori de prezență în plafoane tehnice la tracking digital al igienei. Context și relevanță locală – Spitalul contemporan trebuie să fie echilibrat între universalitate și specific local. Se adaptează standardele internaționale la infrastructura, cultura medicală și operațională a fiecărei țări/regiuni. Astfel, designul devine instrument activ pentru eficiență, prevenție și reziliență.

„Un element esențial în arhitectura spitalelor contemporane este integrarea directă a personalului medical și a tuturor utilizatorilor clădirii în procesul de proiectare. Participarea activă a acestora permite o cartografiere precisă a nevoilor funcționale, adaptarea scenariilor de utilizare și configurarea fluxurilor operaționale în funcție de realitățile locale. Procesul consultativ, sub forma workshop-urilor, interviurilor și studiilor de utilizare, nu doar optimizează siguranța și eficiența medicală, ci oferă un grad autentic de relevanță spațiului, transformând contextul local într-un factor definitoriu al identității arhitecturale. Pentru TESSERACT, fiecare proiect urmărește acest echilibru: arhitectura nu răspunde doar cerințelor globale și standardelor de igienă, ci devine autentică – modelată de cultura operațională a utilizatorilor, comunitatea locală și specificul organizațional. Astfel, spitalul capătă nu doar funcțiune, ci și personalitate, drept componentă integrantă a comunității”, a precizat arhitecta.

Controlul de acces în rezervele ATI condiționat de igienizarea prealabilă a personalului medical

Raluca Șoaita explică că, în noul spital construit de Dăruiește Viață la Marie Curie, abordarea pentru secțiile de terapie intensivă a fost gândită ținând cont de particularitățile pacienților, respectiv copii cu imunitate adesea scăzută, pentru care riscul de contaminare în saloanele colective este mult mai mare. Ea precizează că modelul ATI implementat combină două tipologii, un post central de supraveghere, pentru monitorizarea continuă, și rezerve individuale, dedicate izolării eficiente și accesului personalizat la tratament, completate de două izolatoare cu presiune negativă.

„Acest concept a fost validat în urma consultărilor cu epidemiologul spitalului, precum și cu un expert epidemiolog cu experiență internațională. Obiectivul primordial a fost să reducem riscul de contaminare asociat saloanelor cu mai multe paturi, adaptând fluxul spațial și operațional la cerințele de igienă maximă”, a specificat arhitecta.

Ea menționează că una dintre soluțiile inovatoare propuse a fost controlul de acces în rezervele ATI condiționat de igienizarea prealabilă a personalului medical. Chiuvetele cu senzori și sistem de monitorizare au fost amplasate pe traseul logic de acces, astfel încât fiecare intrare presupune spălarea automată a mâinilor. Acesta spune că, materialele neporoase și antibacteriene asigură continuitate vizuală și un nivel ridicat de igienă, iar densitatea chiuvetelor a fost dublată, o chiuvetă la fiecare două paturi, respectiv o chiuvetă pentru fiecare pat în izolatoare.

