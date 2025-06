Ce spune Emil Săndoi depre retrogradarea Politehnicii Iași: „Vă dați seama că îmi pare și mie rău de Poli, dar ce semeni, aceea vei culege”

Emil Săndoi a mai rezistat doar două etape din anul 2025 pe banca Poli Iași, după ce Cornel Sfaițer și cei din conducere au decis înlocuirea antrenorului oltean cu Vasile Miriuță, cel care nu mai antrenase de patru ani la nivelul primei ligi din România.

Însă, Vasilie Miriuță a înregistrat o nouă retrogradare în carieră după cea cu Baia Mare din Liga 2 în Liga 3, iar la finalul partidei cu Metaloglobus, 1-0 acesta a anunțat că va pleca din Copou.

Contactat de către ProSport, Emil Săndoi, 60 de ani, omul care a antrenat Poli Iași până la venirea lui Miriuță a vorbit despre retrogradarea în Liga 2.

„Vă dați seama că îmi pare și mie rău de Poli Iași, dar ce semeni, aceea vei culege. Acum trebue să îți asumi. Eu am avut o înțelegere cu Șfaițer de care nu s-a mai ținut. Eu când am venit la echipă găsisem 15 transferuri făcute dintre care 13 erau jucători străini. Și le-am spus încă de atunci că avem o mare problemă dacă cel mai periculos jucător an nostru este un U21, adică Gheorghiță. Le-am zis clar că acest lucru trebuie să ne dea serios de gândit. Mi s-a spus că vom merge așa până in iarnă, iar apoi vom face trei-patru întăriri”, a declarat fostul antrenor al Politehnicii.