Ce spune Financial Times despre Parchetul condus de Laura Codruţa Kovesi

”EPPO are cu certitudine şefa potrivită în persoana Laurei Codruţa Kovesi; întrebarea care se pune mai degrabă este dacă Biroul dispune de atribuţiile şi resursele potrivite. Marea diversitate de interese de sub cupola UE face ca tensiunile din jurul noii instituţii să fie inevitabile. Din nefericire, unele dintre aceste tensiuni riscă să obstrucţioneze EPPO chiar înainte de a-şi fi început activitatea”, arată Financial Times. Editorialul Financial Times arată că ”Parchetul European are nevoie de resurse şi sprijin” în încercarea de a recupera fondurile europene fraudate, şi compară bugetul anual de doar 44,9 milioane de euro cu fondul de relansare post-pandemie, de 750 miliarde de euro.

