Ce spune Iohannis despre anunţarea rezultatelor alegerilor după două săptămâni

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat că nu are explicaţii legate de faptul că rezultatul final al alegerilor locale a fost anunţat de Biroul Electoral Central (BEC) cu întârziere, precizând că acest lucru trebuie lămurit de fie de BEC, fie de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP). El a menţionat că probabil lucrurile au durat mai mult din cauza procedurilor de contestare.

“Eu am primit rezultatele, atunci când au apărut ele, dar explicaţiile vor trebui date fie de BEC, fie de AEP care fac acest proceduri. Nu am primit şi nu am solicitat astfel de informaţii. Lucrurile au durat probabil mai mult probabil datorită procedurilor de contestare şi reconstare pe care am putut să le urmărim direct la televiziunile de ştiri”, a afirmat Iohannis.

BEC a anunţat, luni, rezultatele finale ale alegerilor locale din 27 septembrie, la două săptămâni de la data scrutinului.

