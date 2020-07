Ce spune Iohannis despre noul record zilnic de infectări cu coronavirus

„Vestea proastă pe astăzi este că suntem în prima zi în care avem peste 1.000 de persoane detectate cu noul coronavirus. E foarte trist, dar tristeţea nu rezolvă problema. Problema putem să o rezolvăm împreună, respectând măsurile de distanţare, purtând mască. Acum Guvernul are la dispoziţie noul instrument, noua lege care relgementează izolarea, carantinarea, dar nicio lege nu opreşte un virus. Aici e nevoie de contribuţia noastră a tuturor”, a declarat Klaus Iohannis miercuri la Palatul Cotroceni, după o intâlnire cu premierul şi câţiva membri ai Guvernului pentru discuţii despre fondurile europene.

Grupul de Comunicare Strategică a anunţat miercuri alte 1,030 de cazuri de îmbolnăvire cu noul coronavirus, confirmate în ultimele 24 de ore, acesta fiind ce lmai mare număr de cazuri zilnice de la conformarea epidemiei de COVID-19 în România. Bilanţul este de 40.163 de persoane infectate.

De asemenea, 27 de persoane au decedat - 2 fiind în categoria de vârstă 30 - 39 de ani - numărul total ajungând la 2.101. Bucureştiul are cele mai multe cazuri noi, 152, urmat de Argeş - 89 şi Prahova - 70 de cazuri. Judeţul Harghita nu are niciun caz nou, iar Satu Mare are doar un caz în plus faţă de ziua precedentă.