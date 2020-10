Ce spune liberalul Romeo Vatră despre nominalizarea sa în fruntea Aeroportului Iaşi

“Interesant este ca am aflat prima data de o eventuala nominalizare a mea pentru a ocupa functia de director la Aeroport, in mod intamplator, din surse de la USR. Apoi, intr-adevar, am purtat o discutie exploratorie pe acest subiect si in cadrul PNL. Pozitia mea a fost fara echivoc. Nu mi-am propus sa fac politica pentru a deveni director intr-o institutie sau companie publica. Planul meu de cariera politica este axat in acest mandat pe continuarea activitatii la Consiliul Judetean in calitatea de consilier judetean sau cea executiva de vicepresedinte, colegii mei din BPJ vor stabili unde au nevoie de mine. Omul potrivit, la locul potrivit.

La Aeroport, PSD a pus director un politician lipsit de experienta manageriala, iar rezultatele proaste au fost recunoscute chiar de cei care l-au pus. Eu chiar daca stiu ce inseamna sa conduc o firma, cunosc bine problematica aeroportului, totusi, nu ma consider a fi potrivit pentru o asemenea pozitie, care, in cazul vacantarii ei, trebuie ocupata in urma unui concurs organizat ca la carte.

Am impartasit aceste ganduri pentru a elimina orice confuzie cu privire la informatiile aparute astazi in presa locala, ce pot lasa loc de interpretări, desi am fost la fel de categoric in dialogul cu reporterul”, scrie într-o postare Romeo Vatră.