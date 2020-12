Ce spune managerul spitalului după decesul unei paciente în urma detubării accidentale

Emilian Imbri, managerul Spitalului Victor Babeș din București, a comentat tragicul incident în care o pacientă bolnavă de COVID-19, internată la secția de Terapie Intensivă, ar fi fost deconectată de la aparate din greșeală, joi după-masă, de un brancardier.

„Este o anchetă în desfășurare. Noi am anunțat Procuratura imediat ce am aflat de caz. Este un caz de o gravitate deosebită, așa ceva nu s-a întâmplat sau nu am auzit să se întâmple undeva până acum. Din fericire, este un număr limitat de persoane, pentru că este o zona foarte bine delimitată de restul spitalului și cu un personal instruit pentru ce trebuie să facă, cu acces limitat și pentru restul personalului spitalului. Sunt șapte-opt persoane. Vom constata astăzi cine trebuia să fie acolo și cine a fost. Nu sunt mistere, nu sunt lucruri paranormale, sunt lucruri care nu au cum să se întâmple și s-au întâmplat, o persoană din Terapie Intensivă a decedat", a declarat medicul.

Victima ar fi fost dezintubată de un brancardier, care ar fi trebuit să ridice din salon un pacient care decedase. Acesta ar fi încurcat pacienții și astfel femeia a fost deconectată de la aparate.