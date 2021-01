Ce spune Ministerul Sănătăţii despre ieşenii care vor să se vaccineze, dar nu au carte de identitate

Situaţia prezentată, vineri, de Ziarul de Iaşi cu privire la imposibilitatea cel puţin a cetăţenilor români care locuiesc/lucrează în străinătate de a se vaccina în ţară rămâne în continuare o nebuloasă.

Mai exact, cei care nu deţin carte de identitate, chiar dacă sunt plătitori de asigurări de sănătate, nu se pot programa pentru vaccinare. Cartea de identitate este singurul act acceptat şi, anterior vaccinării propriu-zise, este scanat după modelul „alegerilor electorale”.

De asemenea, prima barieră la programare este CNP (codul numeric personal), şi a cărui introducere la programare este obligatorie. Chiar dacă în paşaportul românesc este trecut CNP-ul posesorului, acesta nu este suficient la prezentarea la vaccinare pentru că nu poate fi scanat.

Situaţia cu care practic se confruntă sute de mii de români care locuiesc/muncesc în afara graniţelor ţării este cunoscută însă şi la nivelul Parlamentului.

“Problema constă în faptul că la înregistrarea în platforma vaccinare-covid.gov.ro sunt acceptaţi doar cetăţenii români care dispun de o carte de identitate (adică aceia care au domiciliul sau reşedinţa în România). Astfel, cetăţenii români care au doar paşaport românesc cu domiciliul în străinătate (având codul numeric personal totuşi înscris în paşaport) nu se pot înregistra pentru vaccinare dacă nu deţin o carte de identitate. Problema se extinde şi la programările care se fac prin intermediul liniilor telefonice. Am semnalat problema de mai multe ori dar, se pare, nu-i nimeni să ne audă. Sperăm totuşi că se poate găsi o soluţie care să elimine aceste bariere discriminatorii dintre cetăţenii români, mai ales în aceste vremuri tulburi. (...) Paradoxul este că noi plătim contribuţia de asigurări de sănătate la CNAS, ceea ce face nedreptatea şi mai pregnantă (cei neasiguraţi, dar care au buletin, beneficiind de de dreptul de a fi vaccinaţi, noi nu). Rezolvarea acestei probleme ar fi simplă şi ar consta în scrierea unei linii de programare de către cei de la STS care să permită şi înregistrarea cu paşaportul (urmând scanarea lui în centrul de vaccinare, aşa cum s-a putut face când am votat)", a spus deputatul Diana Stoica USR PLUS într-o interpelare făcută în urmă cu câteva zile adresată medicului Valeriu Gheorghiţă, coordonatorul Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID 19 (CNAV).

Răspunsul Ministerului Sănătăţii este mai mult decât ambiguu cu atât mai mult cât mulţi dintre românii din străinătate suferă şi de boli cronice, ceea ce i-ar face să se regăsească în categoria persoanelor care se vaccinează în etapa a doua.

“Bolnavii cronici care nu au buletin de Iaşi, ci doar paşaport, se pot programa pentru vaccinare prin call center, la numărul făcut public de CNAV. Aceeaşi procedură trebuie urmată şi de românii care sunt sănătoşi şi care lucrează sau studiază în străinătate. Se pot programa prin call center. Nu ştiu dacă pot face asta prin intermediul platformei, iar aici răspunde CNAV”, a declarat Oana Grigore, director de Comunicare în cadrul Ministerului Sănătăţii.