Ce spune ministrul Muncii despre majorarea pensiilor cu 40%: “Doar nu îi doare gura”

Întrebată de ce PNL a promis majorarea pensiilor cu 8% în campania electorală, iar după ce a ajuns la putere a constatat că nu sunt bani şi nu mai majorează pensiile, Turcan a declarat că nu poate afirma că a fost o promisiune de majorare a pensiilor cu 8%, ci în programul de guvernare, a fost asumată plata pensiilor majorate cu 14% la 1 septembrie 2020 pentru 2021. Ea a mai spus că exista dorinţa ca pensiile să fie indexate raportat la rata inflaţiei şi 50% din creşterea reală a câştigului salarial brut, iar această majorare se va face începând cu 1 ianuarie 2022.

Raluca Turcan a fost întrebată la emisiunea Insider Politic, de la Prima TV, de ce PNL a promis majorarea pensiilor cu 8% în campania electorală, iar după ce a ajuns la putere a constatat că nu sunt bani şi nu mai majorează pensiile.

“În primul rând nu pot să afirm că a fost o promisiune de majorare a pensiilor cu 8%. În programul de guvernare, am asumat următoarele lucruri. O dată, să asigurăm în anul 2021 plata pensiilor majorate cu 14% la 1 septembrie 2020, care înseamnă un efort bugetar de aproximativ 7,7 miliarde de lei în plus şi care conduce la o subvenţie din partea a bugetului de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat pe partea de pensii de 16 miliarde de lei.În momentul de faţă, avem această subvenţie la bugetul de pensii primită de la bugetul de stat. În acelaşi timp exista dorinţa ca pensiile să fie indexate raportat la rata inflaţiei şi 50% din creşterea reală a câştigului salarial brut. Această majorare se va face începând cu 1 ianuarie 2022. (…) Pentru că bugetul pe anul 2021 este unul de situaţie de criză, economia încă nu şi-a revenit post pandemie şi avem în continuare alocate resurse semnificative pentru stimularea includerii oamenilor afectaţi de pandemie pe piaţa muncii şi sprijinirea angajatorilor”, a explicat ministrul Muncii.

Întrebată dacă nu crede că Guvernul va plăti electoral pentru deciziile fiscale şi sociale din acest an, Raluca Turcan a răspuns: “Realitatea este că PSD a gândit în permanenţă electoral şi nu poate să se dezică de această logică pur electorală. Noi punem cifrele pe masă şi cifrele astea sunt. Până la urmă, ca o economie să meargă şi o ţară să prospere, ai nevoie de investiţii. Am alocat anul acesta cel mai mare nivel al investiţiilor din ultimii 10 ani cu siguranţă în condiţiile în care şi anul trecut în plină criză economică nivelul investiţiilor a fost record. Mergem pe o sumă alocată investiţiilor de aproximativ 61 de miliarde. Premierul a cerut foarte apăsat să crească colectarea, să reducă risipa, intrăm cu reforme substanţiale pe partea de pensii, pe partea de salarizare în sistemul public şi cu măsuri active pentru susţinerea angajatorilor şi menţinerea locurilor de muncă”.

Ministrul Muncii a precizat că această majorare a punctului de pensie cu 40% decisă de PSD ”a fost hotărâtă din pix”.

“Eu cred că tot acest concept pe care Guvernul Cîţu îl are în momentul de faţă pus pe masă prin structura bugetului de stat e unul sănătos şi durabil. Am putea face majorări din pix, dar aţi văzut unde au dus. Atât au minţit oamenii că pensiile pot fi crescute cu 40% încât chiar au ajuns să creadă că o cifră pusă pur şi simplu din pix pe legea pensiilor de 1875 de lei punctul de pensie poate fi sustenabilă. Întrebam şi eu specialiştii, odată ajunsă în funcţia de ministru, cum s-a ajuns la această majorare de 40% cu care să fie intoxicaţi cinci milioane de oameni plus familiile lor, că pot să crească pensiile astfel încât noi când le-am crescut la modul real cu 14% tot ajunseseră să spună că ”domnule, le-am micşorat pensiile cu 26%” pentru că ei credeau că pensiile trebuie să fie cu 40% mai mari. Şi mi-au spus oameni pe care nu pot să îi suspectez de partizanat politic că pur şi simplu au luat programul de guvernare al PSD, cum era făcut programul de guvernare al PSD, au luat punctul de pensie de acolo, au transpus în formula din legea pensiilor şi uite aşa au ajuns la o formulă de calcul”, a explicat Raluca Turcan.

Ea a afirmat că Guvernul nu tinde către această majorare a pensiilor cu 40% aşa cum cere PSD.

“Noi nu tindem spre această majorare artificială pe care o vehiculează PSD. Astăzi spune 40%, mâine te trezeşti că spun 60% că doar nu îi doare gura, nu sunt la guvernare, nu trebuie să ţină o economie în funcţiune. Noi pe partea de pensii, spre deosebire de ei, chiar acţionăm şi facem un lucru care putea fi făcut în urmă cu doi ani de zile. Aici e dovadă de cinism şi de politicianism ieftin de care dau dovadă unii că vorbeau şi vehiculau majorarea pensiilor cu 40% însă pentru a ajunge să recalculeze toate pensiile cu 40% aveai nevoie de o evaluare a tuturor celor cinci milioane de dosare să fie băgate într-un format electronic astfel încât pe formula stabilită de ei pensiile să poată să fie recalculate. Din cinci milioane de dosare de pensii, 250.000 sunt în format metric, cu şinâ. Cum voiau ei să calculeze 250.000 de dosare de la 1 septembrie în condiţiile în care toate datele erau în dosar cu şină. După care 1,3 milioane erau într-un format mai avansat iar 3,6 milioane în format electronic intermediar, care necesita îmbunătăţiri. Nu au făcut nimic pentru a începe procesul de evaluare”, a remarcat Raluca Turcan.

Ea a precizat că a fost lansat softul în baza căruia se strâng toţi indicatorii din toate dosarele de pensii astfel încât în maxim doi ani de zile cinci milioane de dosare să fie introduse în format electronic.