Ce spune Oana Zăvoranu despre Andreea Bălan: Voi nu vă uitaţi că ea are 24 de kilograme cu rochia aia cu tot

Actriţa care o interpretează pe Diva în serialul “Sacrificiul” consideră că artista este mult prea slabă. Potrivit dezvăluirilor făcute de blondă în urmă cu trei luni, la înălţimea sa de 1,65 m are o greutate de 49 de kilograme; ea a împlinit 37 de ani pe 23 iunie.

“Face muzică de când se ştie, de mică, chiar a muncit de mică. Eu nu o mai recunosc pe fata asta ca fiind artist. Penibil, pentru că nu cred că ţi-ai luat mai mult de 800 de euro pentru produsele alea. Zici că e anorexică, n-a mâncat de mult timp, dar ea bea ceaiul ăla şi se simte…

Voi nu vă uitaţi că ea are 24 de kilograme cu rochia aia cu tot, se simte super relaxată. Are părul ca o mătură, că blondele, din cauza decolorantului, au nişte mături de păr, nu ştiu dacă am văzut blondă cu un păr superb. Deci cum să recomande ea, care are părul ca o mătură, şampoane de păr?”, a declarat Oana Zăvoranu.