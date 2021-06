Ce spune preşedintele PNL despre locul primit la tribuna VIP la meciul Austria - Macedonia de Nord

„Am fost invitat de primarul general al Capitalei. M-a sunat şi mi-a adresat această invitaţie. Am stat pe locul care mi-a fost alocat. Nu mi-am ales eu un loc. Nu am avut posibilitatea să îmi aleg eu unde să stau. Dacă eram la peluză, mă duceam la peluză. Nu aveam niciun fel de problemă. Am stat în locul care mi-a fost rezervat şi am urmărit meciul”, a explicat Ludovic Orban, întrebat despre subiect marţi la Parlament.

Chestionat cum vede faptul că Gică Hagi şi Gică Popescu au stat în tribuna a doua, iar el şi alţi politicieni au stat la VIP, preşedintele Camerei Deputaţilor a răspuns: „Noi nu am avut niciun fel de legătură cu repartizarea locurilor de pe stadion. Absolut niciun fel de legătură”.

„Nu ştiu. Întrebaţi la Federaţie. Probabil Federaţia este cea care a avut grija repartizării acestor locuri. E posibil ca primarul general să fi primit invitaţiile respective, dintre care una mi-a fost adresată mie, de la Federaţie. Noi am stat oarecum sub loje, mai degrabă înspre băncile de rezervă. Chiar s-a născut un subiect şi nu înţeleg ce se urmăreşte cu subiectul acesta. Am fost invitat la meci. Am stat pe locul care mi-a fost rezervat. Nu mi-am ales eu locul şi nu am cerut să îmi fie dat vreun loc. Merg la meciuri de fotbal încă de când aveam 12 ani, în Braşov, pe stadionul Steagul Roşu Braşov, şi am stat peste tot unde am avut loc”, a completat Orban.

Acesta a amintit că l-a avut consilier pe Gheorghe Popescu, în perioada în care a fost premier, şi a fost bucuros de faptul că a luat această decizie.

„Eu l-am avut pe Gică Popescu consilier, în perioada în care am fost premier, şi m-am bucurat că am luat această decizie, chiar dacă era consilier onorific şi înainte. În calitate de consilier onorific el avea răspunderea să urmărească de la nivelul premierului derularea proiectelor de stadioane care erau în condiţie pentru a fi organizatori ai meciurilor din Campionatul European de Fotbal. Şi am inaugurat împreună cu Gică Popescu şi stadionul Steaua şi stadionul de la Arcul de Triumf”, a adăugat liderul PNL.

Întrebat dacă va mai participa la un astfel de meci, în cazul în care mai primeşte invitaţie tot la tribuna VIP, iar alte personalităţi ale fotbalului vor sta cu alţi spectatori, Ludovic Orban a replicat: „Ascultaţi-mă. Când te duci la stadion, te duci fie că eşti invitat. Dacă mi se va adresa o altă invitaţie şi voi putea, timpul îmi va permite, normal că voi onora invitaţia respectivă şi mă voi duce acolo unde am locuri. Unde îmi este rezervat locul, pe care nu îl aleg eu, nu îl cer eu”.

Referitor la faptul că prim-ministrul Florin Cîţu nu a participat la meciul de luni seara de la Arena Naţională, preşedintele PNL a sugerat ca această întrebare să îi fie adresată premierului.

La rândul său, ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode a declarat, marţi, că este nemulţumit de modul în care UEFA „s-a raportat” atât la Guvernul României cât şu la Generaţia de Aur în ceea ce priveşte biletele pentru primul meci de la Euro-2020 disputat pe Arena Naţională, Austria – Macedonia de Nord.

GSP.ro a scris, luni, că foştii internaţionali Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu şi Dorinel Munteanu au stat la tribuna a II-a la meciul Austria-Macedonia de Nord, în timp ce la VIP au stat politicieni şi oficiali FRF. Federaţia susţine că întregul proces de ticketing la EURO 2020 este gestionat de UEFA, care nu oferă invitaţii.

Reprezentativa Austriei a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, cu scorul de 3-1, selecţionata Macedoniei de Nord, într-un meci din grupa C a Euro-2020. A fost primul meci găzduit de România la un turneu final al Campionatului European.