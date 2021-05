Ce telefoane cu 5G poți cumpăra la preț bun în România

Cea mai ieftină alternativă pe care am găsit-o este un Samsung Galaxy A32 dual SIM care concurează cu versiunea de 64 GB. Doar că e cu câteva sute de lei mai scump decât modelul realme 8 5G (acum e 1.100 lei la promoție, cu preț obișnuit de 1.300 lei).

Odată cu trecerea la 6 GB RAM și 128 GB, lucrurile se mai schimbă un pic. Am găsit un Xiaomi Mi 10 Lite, dar și acesta rulează Android 10 out of the box. Ecranul e la fel de mare, tot Full HD+, dar bateria este mai mică: doar 4.150 mAh. Unde poate ieși în avantaj acest model e pe camera ultrawide care are 48 MP. Însă prețul este de aproape 1.500 lei, în timp ce realme 8 5G 6 GB RAM e la maximum 1.130 lei.

Am ajuns și la telefonul de care ziceam cu compromisul serviciilor Google. E vorba de un Huawei P40 Lite cu ecran de 6,5 inci Full HD+, tot 128 GB stocare și un preț de 1.310 lei acum (în general, se vinde la 1.450 lei).

Și am ajuns la poate cel mai echilibrat telefon din punct de vedere al specificațiilor. Dar și prețul e pe măsură. E vorba de Samsung Galaxy A52 cu 5G. În preț, costă 1.600 lei, la promoție, dar a fost lansat cu un preț de 2.100 lei.