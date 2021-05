Ce trebuie sa faca persoanele care au trecut prin boala pentru a participa la spectacole

Raed Arafat a fost intrebat, vineri, seara, daca persoanele care au trecut prin boala, vor putea participa la spectacole si a raspuns: "Daca prezinta test. Nu mai este valabil aspectul ca daca am fost bolnav, prezint hartie ca am fost bolnav. O sa observati ca am scos aceasta posibilitate si sunt doua posibilitati: vaccin sau test", a precizat Arafat.

Guvernul a adoptat o hotarare care prevede relaxarea masurilor incepand cu acest week-end. Se renunta la portul mastii in spatiile deschise care nu sunt aglomerate si la restrictiile de circulatie pe timpul noptii. Programul localurilor a fost prelungit pana la ora 24.00, iar alte activitati se vor relua cu respectarea unor reguli stricte. "Incepem revenirea la normalitate", a anuntat premierul Florin Citu.

