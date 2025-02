Ce se mai învață la școală? „Socrate în bazar: atât de multe lucruri de care nu am nevoie…” – analiza unui cunoscut universitar ieșean

De fapt, titlul acestui articol trebuia să fie Ce se mai învață la școală. Socrate în bazarul atenian. Totul plecase de la atitudinea presupusă pe care o are un student în fața unui plan de învățământ, sau a unui elev în fața unei liste de discipline dintr-o clasă oarecare, o atitudine identică cu cea a lui Socrate în bazarul atenian: atât de multe lucruri de care nu am nevoie… Trebuie să recunoaștem, cu toții am avut, de multe ori, aceeași reacție atunci când am dat de câte o nouă disciplină la școală, oricare ar fi fost aceea, și disciplina, și școala.

Și noi, cei mai trecuți prin viață, și cei mai tineri am fost puși să învățăm, de multe ori, o grămadă de lucruri asupra cărora nu am avut nicio reprezentare fizică, sau, mai clar spus, nu știam de ce trebuie să învățăm un anumit lucru. Ce înseamnă ecuația de gradul doi, ce înseamnă o integrală, ce înseamnă o derivată, când se produce o reacție de neutralizare în activitatea noastră zilnică etc.? E greu de spus cât de mult se făcea odată și cât de mult se face acum în acest sens. Se pare că nu în mod suficient.

Odată, acum vreo 30 de ani, am discutat cu niște profesori de matematică și le-am sugerat ca atunci când predau studenților funcția cu mai multe variabile, să vină și cu un exemplu practic din domeniul de viitoare competență a studenților, cum ar fi, de exemplu, viteza de deplasare a unui automobil, care depinde, printre altele, de: cilindre, combustibil, uzura motorului, calitatea pneurilor, starea drumului, vizibilitate, experiența conducătorului auto, măsura în care acestuia îi sunt afectate acțiunile neuro-motorii în urma participării la nunta vărului Dorel care a avut loc cu o zi înainte etc. Chestia cu nunta nu am enumerat-o, ce-i drept, dar, chiar și așa, răspunsul pe care l-am primit a fost acela că matematica este o știință abstractă, care nu poate fi vulgarizată prin exemple de acest tip. Bineînțeles că nu era așa, deoarece erau mulți profesori care predau la orele de matematică ecuația corzii vibrante, ecuația transmiterii căldurii etc., diverse exemple care arătau legătura matematicii cu lumea reală. Este vorba de abilitatea profesorului de a lega cunoștințele predate de anumite aspecte de ordin practic, cu scopul transferului și fixării mai comode a respectivelor cunoștințe.

De fapt, problema este de fond și vine din învățământul nostru tradițional, atât de mult regretat de unii, în care, la evaluare, în cea mai mare parte, conta reproducerea unor idei, a unor concepte, teorii etc. De exemplu, referitor la reformele lui Cuza, pe lângă ocaua care i se atribuia, exista o formulare care impresiona printr-un evident caracter ermetic: secularizarea averilor mănăstirești. Mulți habar nu aveam ce însemna chestia asta! Dar, dacă o spuneai, se chema că ai învățat! Dacă facem acum un sondaj, nu știu câți români cunosc sensul cuvântului secularizare. La vremea aceea era cam riscant să pui o astfel de întrebare, deoarece te puteai trezi cu un catalog în cap, ca un bonus pe lângă un patru administrat în mod obligatoriu, nu pentru că nu știai ce e aia secularizare, ci pentru că ai pus o astfel de întrebare!

Dacă tot am făcut referire la Socrate, există, în prezent, un uriaș cor antic ce repetă la nesfârșit că nu se mai învață, că elevii/ studenții nu mai sunt ca altădată, că școala nu mai e ce-a fost etc. De cele mai multe ori, acuzele se îndreaptă către tineri. E cel mai comod, ei nu se pot apăra, și mai sunt și trecători prin școală. Sunt și acuzații care se referă la sistemul politic, dar ăsta este un sport planetar, nu miră pe nimeni și nu are niciun fel de efecte. De asemenea, se mai dă vina pe școală, la modul generic, fără a se preciza niște vini anumite. Problema este că educația nu este realizată numai de acea entitate abstractă numită școală. Educația o face și familia, și societatea, și prietenii, și biserica, și mass-media etc.

Educația trebuie să fie o continuă competiție? Ce se întâmplă cu liderii, cu olimpicii? Sunt ei cei mai de succes absolvenți? Ce se întâmplă cu elevii/ studenții mediocri/ slabi? Devin ei niște marginali ai societății? Viața ne-a arătat că absolvenții trec dincolo de etichetele pe care primesc în școală și își găsesc, fiecare dintre ei, locul lor sub soare.

În sport, nu am fost niciodată un adept al acelei expresii atribuită lui Pierre de Coubertin, conform căreia important nu este să câștigi, ci să participi. La o competiție sportivă contează să câștigi! Locul întâi! Restul nu contează! Așa se motivează campionii!

Greșeala este atunci când se confundă școala cu o eternă competiție sportivă. Măsura recentă de a se interzice olimpiadele și concursurile la școala primară, atunci când copiii se dezvoltă, fiecare, în ritmul său de evoluție emoțională, ne arată că, iată, există și reacții sănătoase asupra a ceea ce trebuie să fie școala!

Prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin este cadru didactic și prorector la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

