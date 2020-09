Cea mai buna ciclista de anduranta a Romaniei a murit intr-un accident

Cristina Berna, cea mai buna ciclista de anduranta din Romania a murit luni dimineata, 7 septembrie 2020, pe un drum din Muntii Banatului. Femeia pedala singura. Cei care o cunosc spun ca se pregatea pentru concursul LEL, care ar urma sa se desfasoare in anul 2021 in Marea Britanie.

Anuntul a fost facut de Iulian Ene, presedintele Asociatiei Adevaratii Veloprieteni, pe pagina sa de Facebook.

"A suferit un tragic accident in timp ce pedala prin Muntii Banatului, singura, asa cum alesese sa o faca aproape in tot acest an, an al pandemiei, din cauza careia si alesese ca in 2020 sa nu mai parcurga brevete pentru omologare, ci doar trasee de anduranta, singura, pentru a-si dovedi ca este puternica", scrie Iulian Ene.

"O femeie de 51 de ani, din municipiul Bucuresti in timp ce conducea o bicicleta pe DJ 607 B, in panta din cauza vitezei, a pierdut controlul directiei de mers si a patruns pe contrasens unde a intrat in coliziune frontala cu o autoutilitara condusa de un barbat de 47 de ani, din Punghina. In urma impactului a rezultat decesul biciclistei. S-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa", transmite IPJ Mehedinti.

Cei ajunsi la locul accidentului spun ca este posibil ca biciclista sa se fi dezechilibrat desi nu isi explica din ce cauza, mai ales ca panta pe care cobora nu era tata de abrupta. Femeia a cazut si s-a oprit direct sub rotile masinii.

