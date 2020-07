Cea mai condamnabilă campanie din istoria României

PSD, cel mai bine reprezentat partid din Parlament, alături de prietenii de la Pro România - partidul lui Victor Ponta, ALDE - partidul lui Călin Popescu Tăriceanu, şi pe alocuri şi UDMR, a dus o companie vădită pentru a discredita măsurile Guvernului în privinţa combaterii pandemiei de coronavirus. Oamenii, şi aşa obosiţi şi agasaţi de măsurile de blocare a activităţii din lunile martie, aprilie şi mai, au început să respecte din ce în ce mai puţine reguli, iar pe alocuri le-au ignorat total.

Nu o singură dată, la cumpărături, mi s-a întâmplat să mă trezesc că îmi suflă în ceafă vreun individ sau vreo individă cu masca, dacă o avea, nepurtată corespunzător. De multe ori am fost nevoit să am o atitudine fermă, la limita politeţei, sau chiar peste, ca persoanele respective să păstreze distanţa. Un studiu, realizat la începutul lunii iulie de către Provident Financial România, arată că o treime dintre români au dubii în privinţa existenţei virusului COVID-19, iar 12% susţin că pur şi simplu acesta nu există. Este mult prea mult faţă de cifrele din ultima perioadă: numai ieri au fost raportate peste 1.300 de persoane infectate, un record, şi mai ales faţă de mărturiile cu oameni pozitivi prezentate tot mai des pe toate canalele media.

La începutul pandemiei, prin luna aprilie, am fost întrebat de o amică din Spania dacă cunosc vreo persoană care să se fi infectat sau să fi decedat. Acum, la trei luni distanţă, pot spune că ştiu mai multe persoane care s-au îmbolnăvit, iar mărturiile lor din spitale mă fac să nu le doresc nici duşmanilor mei să treacă prin astfel de zile. Sunt convins că şi Marcel Ciolacu, Victor Ponta sau Călin Popescu Tăriceanu au în jurul lor persoane care au trecut prin chinul COVID-19. Ştiu la ce să se aştepte. Ei însă sunt doar cinici, fiindcă ştiu că nu vor sta internaţi cu alţi şapte - opt pacienţi în cameră în cazul nefericit şi de nedorit în care se vor infecta. Politicienii şi VIP-urile care ne-au prezentat cazurile la televizor, gen Andeea Esca, Felix Rache - Antena1 sau Marcel Pavel, au avut parte de o îngrijire pe măsura celebrităţii lor. De exemplu, Rache povestea la Antena3, miercuri seara, cum s-a infectat el, împreună cu soţia, bona şi copilul. Tot el a lăsat să se înţeleagă că a stat în aceeaşi cameră de spital doar el şi familia lui. Nu ştiu câţi dintre românii simpli au parte de o cazare de cinci stele şi de o atenţie la fel de sporită cum a avut el. Rache ne-a mai spus că s-a sfătuit direct cu cunoscutul medic Alexandru Rafila când a aflat că a căpătat virusul. Oare dacă îl sună Ion din localitatea Cioca Boca pe Rafila, medicul îI va răspunde? Vă las pe voi să ghiciţi. Absolut de condamnat este că Ponta, Ciolacu sau Tăriceanu nu spun toate aceste lucruri deschis. Ei lasă să se înţeleagă că nu e niciun pericol care nu poate fi trecut cu uşurinţă. O banală răceală, cum se spune în popor…

Pentru a ne proteja de acest virus avem prea puţine arme la îndemână: să purtăm mască, să ne spălăm cât mai des pe mâini şi să păstrăm distanţa faţă de ceilalţi. Nu există un tratament garantat, nu există vaccin. Cu toate acestea, unii dintre politicieni ţin să şubrezească şi acest sistem simplu, dar eficient, de apărare. “Consider că este o prostie purtarea măştii în aer liber la plimbare pe Faleza Dunării, în Parcul Monument sau în Grădina Mare, ca urmare a faptului că premierul când a făcut petreceri la Guvern nu a purtat mască, preşedintele când a mers la Consiliul Europei a fost singurul care nu a purtat mască. În schimb, ei încearcă să ne impună nouă să purtăm botniţă, când ieşim să ne plimbăm cu prietena, soţia, copiii în aer liber. În perioada stării de urgenţă nu am purtat mască în spaţiile publice şi am avut un număr foarte mic de îmbolnăviri”, a apreciat Marian Dragomir (PSD), primarul oraşului Brăila.

Ca el, din nefericire, gândesc şi unii medici. Unul dintre cei mai vocali este ieşeanul Răzvan Constantinescu. “Clip-ul cu «poartă mască - îţi poate salva viaţa» ar trebui eliminat pentru că e «fake-news»: masca nu-ţi poate salva niciodată viaţa!”, a comentat nu mai departe de miercuri pe Facebook medicul ieşean. Nu ne spune de ce, pe ce se bazează; susţine doar că trebuie să-l credem pe cuvânt. Ce poate să mai înţeleagă omul simplu? Dacă spune un medic, atunci hai să-l ascultăm! Asta în ciuda faptului că sunt alte sute de medici care afirmă clar şi ferm că trebuie să purtăm mască. Alianţa aceasta ad-hoc dintre politicieni şi medici nu face decât să şubrezească încredea oamenilor simpli în recomandările de specialitate. Ei nu au timp că citească mii de studii, şi nici nu pot interpreta corect rezultatele lor, aşa că ascultă ce le spun cei de la putere (Parlament şi Guvern) sau medicii, dar ascultă mai ales ce le convine lor. Este greu să te ţii de un regim alimentar, este mai uşor să te aşezi în faţa televizorului cu un munte de popcorn sau un castron de chipsuri şi să ronţăi fericit. Dacă nu purtăm mască, nu ne spălăm des pe mâini şi nu încercăm să păstrăm distanţa, acestea nu reprezintă un act de eliberare, reprezintă o încălcare a drepturilor celorlalţi la sănătate. Şi a sta în spital chiar şi fără probleme grave nu reprezintă pentru nimeni un ideal de libertate.

Faptul că Iohannis şi Orban au fost surprinşi fără mască în cadrul unor evenimente mai mult sau mai puţin publice reprezintă un act de o stupizenie rară. Astfel de gesturi prosteşti când ştii că toată lumea stă cu ochii pe tine mai rar întâlneşti. Pe de altă parte, noi nu trebuie să dăm dovadă că suntem la fel de slab înzestraţi ca ei, ci mult mai deştepţi, şi ne vom proteja cât bine şi mai eficient putem. Dacă nu suntem sănătoşi, nu va exista nici revenirea economiei, şi nici o viaţa normală.