Cea mai cool cameră de cămin din Tudor/ GALERIE FOTO

Anul acesta, cea mai tare cameră de cămin din „Tudor” este camera 10 din căminul T4, în care locuiește Elisa Nistor, studentă în anul al IV-lea la Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor. Tânăra care va fi cazată gratuit până la sfârșitul anului universitar, a declarat pentru reporterii „Ziarul de Iași” că nu e prima dată când câștigă acest concurs.

„Am fost foarte fericită că pentru a doua oară, am atins această performanță, câștigarea premiului cel mare. Acum doi ani am câștigat, de asemenea, locul I. Totodată m-am bucurat că am putut din nou să transform acești câțiva metri pătrați într-un spațiu pe care îl pot numi o a doua casă”, a spus aceasta.

În amenajarea camerei spectaculoase de altfel, Elisa Nistor a optat pentru culoarea bej, piesa de rezistență fiind un fotoliu suspendat, decorat cu luminițe albe și perne tot bej.

„Având în vedere că locuiesc singură în cameră (este al 3 lea an în care stau în aceeași cameră) mi-a fost foarte ușor să hotărăsc ce stil să abordez și cum să îmi organizez tot spațiul avut la dispoziție. Pot spune că am amenajat și folosit cu atenție fiecare colțișor din cameră, obținând un rezultat practic și estetic în același timp. Totodată, mă bucur ca mi-am pus amprenta, lăsând o parte din personalitatea și stilul meu în amenajare.

Am dorit să îmi creez un spațiu cât mai confortabil și plăcut pentru mine în primul rând, iar apoi, cu puțină muncă, să pot câștiga premiul cel mare. Având cazare gratuită, pot economisi niște bănuți sau să îi folosesc în alte scopuri”, a adăugat Elisa.

Totodată, aceasta încurajează pe oricine să participe la concursul ajuns la ediția a VII-a.

„În final s-a dovedit că, cu puțin efort, nu foarte mulți bănuți și o bună determinare, poți să obții ceea ce îți dorești.

Sunt foarte fericită și încântată de rezultatul la care a ajuns camera mea, fiind foarte confortabilă, cu un aer cald și primitor, lucruri pe care le simt și prietenii mei atunci când vin intră în ea. Sper să motiveze și alți studenți să încerce în anii viitori, să iasă din zona de confort și să se lase provocați de această competiție deoarece pe lângă premiile obținute, se pot dezvolta foarte mult personal”, a conchis tânăra.

Următoarele două poziții, ocupate de trei studenți

Mai departe, pe al II-lea loc s-au aflat Sebastian Țuțuianu și Eduardo Crețu, în anul al III-lea la Facultatea de Mecanică, care locuiesc în camera 109 din căminul T15.

Studenta Bianca Livinț, în anul al II-lea la Facultatea de Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor, cazată în camera 234 din căminul T3, s-a clasat pe locul al III-lea în acest an.

Competiția a fost disputată deoarece diferența dintre locul II și locul III a fost de 0,38 puncte, iar diferența dintre locul III și prima mențiune a fost și mai mică, aproape neglijabilă, de doar 0,12 puncte. Toți cei 52 de studenți din cele 27 de camere înscrise la competiție și-au demonstrat creativitatea și ingeniozitatea, dar au și depus eforturi pentru a îmbunătăți spațiul în care vor locui în acest an academic.

Premii speciale și mențiuni

De asemenea, așa cum apare într-un comunicat, conducerea Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași a decis să acorde și două premii speciale: premiul de popularitate online pentru Vasile-Cristian Calancea, student în anul IV la Facultatea de Mecanică, care locuiește în camera 212 din căminul T15, în semn de recunoaștere pentru cele 8337 de aprecieri și 141.700 de vizualizări obținute pe platforma TikTok; mențiune specială pentru Diaconu Suraj-Laurențiu-Gabriel și Diaconu Gabriela-Denisa, studenți proaspăt căsătoriți în vara aceasta, care locuiesc în căminul T20, camera 215A.

Juriul a acordat și 3 mențiuni, care constă în cazare gratuită timp de o lună, pentru participanții care au obținut minimum 18 puncte: Denisa-Maria Niță, Ioana-Alexandra Ciobanu, Maria-Miruna Doliș și Delia Claudia Dumbravă, ce locuiesc în căminul T17, camera 440, fiind studente în anul I la Facultatea de Arhitectură „G. M. Cantacuzino”; Elena Marcu, căminul T5, camera 117, anul al IV-lea, Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată; Andy-Ștefan Andrei, Adrian Muncilă, Vlad Cristian Ardeleanu, Tudor Vasile Homiceanu ce locuiesc în căminul T17, camera 110, fiind studenți în anul I la Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor.

Juriul, compus din studenți și reprezentanți ai TUIASI, a evaluat camerele de cămin participante la competiție privind creativitatea amenajării și ingeniozitatea mobilierului din spațiul de locuit – originalitatea aranjamentului camerei, decorațiunile și elementele decorative care contribuie la îmbunătățirea aspectului vizual al camerei, investițiile realizate în cameră pe termen lung, raportul cost-beneficiu – rezultatul investițiilor financiare efectuate, dar și modul în care candidatul/candidații au prezentat camera în fața comisiei de evaluare.

Citește și: „Cea mai tare cameră de cămin”: 27 de echipe studențești în competiţie, cu camere care de care mai atrăgătoare – FOTO

Publicitate și alte recomandări video