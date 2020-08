Cea mai mare concurenţă din ţară la Medicină a fost la Iaşi: 5,5 candidați/loc

Anul acesta, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi a înregistrat cea mai mare concurenţă pe un loc dintre toate universităţile de medicină din ţară. Astfel, la sfârşitul perioadei de înscrieri la admiterea de la UMF Iaşi, la Medicină au fost depuse 1.261 de dosare, cu o concurenţă de 4,22 de candidaţi pe un loc la buget, la Asistenţă Medicală Generală au fost depuse 312 de dosare, concurenţa fiind de 5.57de candidaţi pe un loc bugetat, la Nutriţie şi Dietetică au fost depuse 55 de dosare, cu o concurenţă de 5.00 candidaţi pe un loc la buget, iar la Medicină Dentară au fost depuse 273 de dosare, concurenţa fiind de 3.21 de candidaţi pe un loc la buget.

De asemenea, la Asistenţă de Profilaxie Stomatologică au fost depuse 8 dosare, concurenţa fiind însă doar de 0.89 candidaţi pe un loc, la Tehnică Dentară au fost depuse 78 de dosare, concurenţa fiind de 2.60 candidaţi pe un loc la buget, la Farmacie au fost 75 de candidaţi, concurenţa fiind de 0.77 candidaţi pe un loc la buget, iar la Bioinginerie medicală au fost depuse 100 de dosare, cu o concurenţă de 1.52 candidaţi pe un loc la buget. La Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare au fost depuse 175 de dosare, concurenţa fiind de 2.36 de candidaţi pe un loc la buget. În total au fost validate 2.337 de dosare.

Interesul pentru Medicină, în creştere

Cea mai mare concurenţă, după cifrele enumerate mai sus, a fost înregistrată la Facultatea de Medicină, cu 4,22 de candidaţi pe un loc bugetat, mult mai mare decât anii trecuţi. Astfel, în 2019, concurenţa la această specializare a fost de doar 3.71 candidaţi pe un loc bugetat, în 2018, aceasta a fost de 3.21 de candidaţi pe un loc bugetat, iar în 2017, concurenţa a fost de 3,20 de candidaţi pe un loc. Aceste cifre arată că interesul tinerilor pentru UMF Iaşi a crescut simţitor în ultimii ani. „Situaţia finală a dosarelor validate arată că numărul total de înscrişi este aproximativ acelaşi cu cel de anul trecut. În ultimii patru ani am asistat la o creştere semnificativă a numărului de candidaţi la Facultatea de Medicină, ajungând în acest an să avem o concurenţă de 4,22/loc bugetat, cea mai mare din ţară. Ne îngrijorează în schimb trendul descendent al numărului de înscrişi la Facultatea de Farmacie, dar este o situaţie pe care o întâlnim în întreaga ţară, iar motivele sunt multiple şi necesită o analiză aprofundată. Per total, suntem mulţumiţi că în ciuda situaţiei epidemiologice complicate am reuşit să ne mobilizăm pentru desfăşurarea în condiţii optime a concursului de admitere şi că 2.337 de tineri au ales Universitatea noastră pentru a-şi îndeplini visul”, a declarat rectorul UMFF Iaşi, Viorel Scripcariu.

Astăzi este ultima zi de confirmare a locurilor

Candidaţii admişi pe locuri fără taxă trebuie să confirme în scris locul, până la data de 10 august, prin completarea unui angajament şi a achitării taxei de înmatriculare, în valoare de 200 de lei. De asemenea, şi candidaţii admişi pe locurile la taxă trebuie să confirme până astăzi inclusiv, prin completarea unui angajament, a achitării taxei de înmatriculare, de asemenea în valoare de 200 de lei, dar şi o treime din taxa de şcolarizare.

Astfel, cei de la specializările Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie au de achitat 7.500 de lei pe an, cei de la specializările Asistenţă Medicală Generală şi Bioinginerie au de achitat 5.000 de lei pe an, iar cei de la specializările Balneofiziokinetoterapie şi recuperare, Nutriţie şi Dietetică sau Tehnică Dentară au de achitat 4.000 de lei pe an.

Locuri libere pentru în toamnă

Deocamdată, Univesitatea de Medicină şi Farmacie din Iaşi a rămas cu peste 100 de locuri neocupate la trei specializări. Astfel, pentru acestea, absolvenţii de liceu vor putea concura la admiterea din toamnă. Viitorii stundenţi la UMF Iaşi îşi vor putea depune dosarele în toamnă pentru Specializarea Asistenţă de Profilaxie Stomatologică, unde mai sunt libere 4 locuri bugetate şi 13 locuri cu taxă, la specializarea Tehnică Dentară, cu 17 locuri cu taxă, iar la specializarea Farmacie au rămas libere 41 de locuri bugetate şi 83 de locuri cu taxă.