Cea mai mare investiție publică din istoria Iașului: încep lucrările de construire a Spitalului Regional de Urgență! A fost semnat contractul de execuție. Când va fi gata?

Grupul turc CCN va construi SRU Iași, contractul pentru construirea spitalului din Moara de Vânt fiind semnat ieri la București. Unitatea are finanțarea asigurată, iar lucrările vor începe după emiterea unui ordin în acest sens. Turcii conduc o asociere formată din 14 firme cu sediul în mai multe județe din țară: Iași, București, Buzău, Dolj, Vaslui și Sibiu.

Ideea amenajării unui spital regional de urgență la Iași datează din anii 1990. Pași concreți au fost făcuți abia după anul 2005, când a fost anunțată edificarea a opt astfel unități în țară. Câțiva ani mai târziu, lista a fost redusă la trei: Iași, Craiova și Cluj. Ulterior a început cursa pentru obținerea finanțării, iar lucrările au început să se concretizeze după anul 2014, odată cu primele alocări din fonduri europene.

În toată această perioadă, neclaritățile de la București au fost completate de tergiversările de la nivel local: factorii politici au căzut cu greu de acord asupra amplasamentului, iar decizia din 2016, pentru stabilirea SRU în Moara de Vânt, a fost adoptată de Consiliul Local (CL) cu o majoritate fragedă și doar după ce inclusiv un consilier din opoziție a dat undă verde acestei soluții.

Fondurile sunt asigurate din credite, de UE și Guvern

Odată stabilit amplasamentul, cu fonduri UE și de la Banca Europeană pentru Investiții (BEI), Ministerul Sănătății a realizat proiectarea lucrărilor, circa 10 milioane euro fiind cheltuite în acest sens. În paralel, au fost identificate și asigurate fondurile necesare pentru întregul proiect cu o valoare totală de 3,3 miliarde lei.

Aceasta valoare a fost stabilită în 2023, fiind mai mare cu un miliard de lei față suma estimată inițial. O bună parte din finanțare este asigurată prin intermediul unui împrumut făcut de Guvern la BEI (circa 1,2 miliarde lei), restul fiind asigurat din fonduri UE și de la bugetul de stat.

Prima etapă de implementare a proiectului a început în 2024 și a vizat executarea de lucrări pregătitoare pe amplasamentul din Moara de Vânt: lucrările a fost recepționate în primăvara acestui an, au costat circa 30 milioane lei și au fost executate de Ness Proiect Europe. O parte dintre lucrările executate în această etapă fac obiectul unei plângeri la DNA.

Scurt istoric la licitației de execuție

În paralel cu lucrările pregătitoare s-a desfășurat licitația de execuție propriu-zisă a construcției: procedura a fost lansată în februarie 2024, dar a fost marcată de contestații și plângeri în instanță, iar câștigătorul inițial a fost schimbat. O asociere de firme conduse de constructorul român Bog’Art și-a adjudecat lucrarea în primă instanță (decembrie 2024), dar rezultatul a fost contestat de un alt competitor la licitație, o asociere de firme conduse de constructorul turc CCN.

Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Sănătate (ANDIS) a reevaluat ofertele, după ce Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) a dat câștig de cauză turcilor. La noua evaluare, grupul turc CCN a fost declarat câștigător. A urmat un nou șir de contestații și plângeri, de data aceasta din partea asocierii Bog’Art, iar decizia finală a venit în luna august 2025: o hotărâre a Curții de Apel București a menținut rezultatul licitației după reevaluare, iar turcii de la CCN au obținut contractul.

Constructorul câștigător conduce o asociere de firme din care mai fac parte companii precum: Dacorum Grup (Iași), DZ Medicale (Iași), Rotary Construcții Mentenanță (București), Bedamiro Holding (Buzău), UTI (București), Supermedical (Dolj), KONE Ascensorul (București), Muzeul Național Brukenthal din Sibiu, Pirotehnic OSB (Vaslui), SBR Soletanche (București) și Geotesting (București).

Lista centrelor specializate incluse în SRU

SRU Iaşi va fi construit în zona Moara de Vânt, pe un teren de 12 hectare pus la dispoziţie de Primăria Iaşi. Potrivit studiului de fezabilitate, întocmit de experţi ai BEI, cheltuielile operaţionale ale unităţii spitaliceşti se vor ridica la peste 75 milioane euro/an: SRU Iaşi va avea circa 3.000 de angajaţi. Spitalul regional ar urma să fie dat în exploatare la orizontul anului 2030.

Potrivit reprezentanților Ministerului Sănătății, în primul an de funcționare vor fi înregistrate peste 47.000 de internări continue și peste 100.000 de prezentări la unitatea de primiri urgențe. SRU Iași va integra mai multe centre specializate, după cum urmează: Centrul pentru cap și gât (99 paturi), Centrul toracic (104 paturi), Centrul abdominal (275 paturi) Centrul pentru articulații, coloană vertebrală și traumă (75 paturi), Centrul de medicină internă (135 paturi) și Centrul pentru mamă și copil (76 paturi).

Unitatea va prelua cazurile acute și de urgență tratate în prezent la Spitalul „Sf. Spiridon”, dar și o parte dintre activitățile altor unități medicale din oraș, precum spitalele de Neurochirurgie, Pneumologie, Parhon, Spitalul de Copii și maternitatea „Elena Doamna”.

