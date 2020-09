Cea mai mare tranzactie din industria produselor de lux a picat

LVMH a anuntat ca acordul de fuziune semnat in noiembrie anul trecut prevedea un termen de finalizare a tranzactiei de cel tarziu 24 noiembrie 2020. Dar Tiffany a solicitat o extindere a datei pana la 31 decembrie, iar ministrul francez de Externe a recomandat companiei sa amane acordul pana dupa data de 6 ianuarie, din cauza amenintarii Statelor Unite cu taxe pe importurile de produse franceze.

Compania a anuntat intr-un comunicat ca nu va putea finaliza achizitia Tiffany "in situatia actuala". LVMH a aratat ca are nevoie de timp suplimentar pentr a evalua impactul posibilelor tarife americane aplicate produselor din Franta si din acest motiv nu poate finaliza preluarea inainte de sfarsitul acestui an.

