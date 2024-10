Cea mai scumpă „aventură” la o prostituată: jumătate de milion de euro. Bun de plată: un fost angajat al Primăriei Iași

Până în noiembrie anul trecut, Ionuț Proca (25 de ani) a fost angajatul Primăriei, ocupând un post de consilier în cadrul Biroului de cooperare transfrontalieră din Direcția Tehnică. În noiembrie, a părăsit Primăria și și-a încheiat relația afectivă cu o colegă de serviciu, Mara G., fapt care, au apreciat ulterior anchetatorii, i-a creat o stare de frustrare. Aceasta a fost accentuată de o anchetă a DIICOT care îl viza, pentru că accesase fără drept telefonul fostei sale iubite. În acea perioadă, a apelat frecvent, aproape zilnic, la lucrătoare sexuale. Ultima dintre ele avea să fie Lavinia C.

Prostituată păzită de iubit

În vârstă de 20 de ani, fata locuia din ianuarie, împreună cu iubitul său, în complexul River’s Towers de pe bulevardul Chimiei. Tânăra practica prostituția, activitate cu care iubitul său era perfect de acord. Când fata avea clienți, el părăsea apartamentul și aștepta în parcarea complexului momentul în care se putea întoarce.

În noaptea de 17/18 februarie, Lavinia C. avusese mai mulți clienți, începând cu ora 21. Ultimul trebuia să fie Ionuț Proca. Acesta o sunase în cursul serii și se programase pentru ora 2. Tânărul a plecat de acasă cu un ghiozdan în care avea, printre altele, portofelul, o mască, un ciocan, o pereche de teniși și două geci negre. Trecând pe lângă mănăstirea Frumoasa, a consultat un site de escorte, a văzut anunțul Laviniei C. și a luat legătura cu aceasta, făcându-și o programare. În apropiere de Granit, în dreptul căii ferate, într-o zonă slab luminată, s-a îmbrăcat pe sub geaca deschisă la culoare pe care o purta cu una dintre gecile din ghiozdan și și-a schimbat tenișii. Și-a mai luat din geantă ciocanul, pe care și l-a înfipt la brâu. Și-a ascuns apoi rucsacul în vegetația din zonă.

Cu câteva minute înainte de ora 2, Proca a ajuns în fața blocului și i-a trimis fetei un mesaj. Imediat, Lavinia C. și-a trimis iubitul de acasă. Acesta a luat liftul, coborând până la primul etaj. De acolo, a coborât pe scara de urgență, așa cum proceda de fiecare dată, pentru a nu se întâlni cu clienții iubitei sale.

I-a deschis „îmbrăcată” doar cu pantofii cu toc

Când Proca a bătut la ușă, Lavinia C. i-a deschis „îmbrăcată” doar cu pantofii cu toc. Clientul s-a dus la baie, iar prostituata a rămas să-l aștepte, fumând. La baie, Proca s-a dezbrăcat complet, rămânând doar în șosete. A intrat apoi în sufragerie, a întrebat-o pe Lavinia C. dacă îl recunoaște și i-a cerut un pahar cu apă. Când fata s-a îndreptat spre chiuvetă, Proca s-a întors în baie, a luat ciocanul și a atacat-o pe tânără. Aceasta a căzut, iar bărbatul a continuat să o lovească în zona capului, până când fata nu a mai țipat.

Apoi, Proca a fugit din apartament, cu hainele în brațe. S-a îmbrăcat pe casa scării. A ieșit din bloc cu maioul în mână, la doar 10 minute după ce intrase. Și-a aruncat maioul și șosetele și s-a îndreptat apoi spre Ciurchi. Ieșise purtând geaca deschisă la culoare pe deasupra. În parcul Ciurchi, a schimbat-o cu cea neagră, pe care o purtase pe dedesubt, și a chemat o mașină. Pe drum, a scos din telefon cartela de pe care se conversase cu Lavinia C. și a aruncat-o. La Granit, s-a schimbat iar în hainele cu care plecase de acasă și a aruncat cele două geci și tenișii cu care mersese la victima sa.

Între timp, iubitul Laviniei C. aștepta în parcare mesajul că se poate întoarce acasă. Nu a primit nimic, așa că a presupus că tânăra mai are un client. S-a mai plimbat prin parcare până la 4.30, când a urcat totuși în bloc. A sunat la ușă, dar tot nu a primit vreun răspuns, așa că s-a hotărât să intre. Și-a găsit iubita într-o baltă de sânge, pe masă aflându-se o lumânare aprinsă. Tânăra a fost transportată în comă la Spitalul de Neurochirurgie. Suferise multiple fracturi craniene, care îi puseseră viața în pericol. Medicii au reușit să o salveze, dar nu și să o vindece.

Mersese la Lavinia C. fără niciun ban asupra lui

Hainele aruncate de Proca au fost găsite de polițiști după două zile. După încă o zi, a fost indentificat șoferul care îl transportase pe tânăr după tentativa de crimă. A mai fost nevoie de doar 24 de ore pentru ca oamenii legii să ajungă la domiciliul lui Proca.

Întrebat de motivele care l-au determinat să o atace pe Lavinia C., Proca a răspuns că încercase să o ucidă atunci când constatase că nu are destui bani pentru a o plăti. Ciocanul și-l luase în scop de autoapărare, în eventualitatea în care ar fi fost agresat de vreun proxenet. Explicațiile erau însă prea „subțiri” pentru a putea fi crezute. Cartela pe care o folosise și o aruncase ulterior fusese cumpărată cu doar două zile înaintea incidentului. Lavinia C. practica un tarif de 300 de lei. Proca plecase însă de acasă cu doar 200 de lei asupra lui, deci știa dinainte că nu va putea plăti. Mai mult, până și cei 200 de lei îi lăsase în portofel, în rucsacul ascuns în iarbă. Mersese la Lavinia C. fără niciun ban asupra lui. Modul elaborat în care procedase, schimbându-și în mai multe rânduri hainele, a dus la concluzia că fapta fusese premeditată. Motivele au rămas însă nelămurite. Tânărul și-a dat acordul pentru a fi expertizat psihiatric. La toate întrebările specialiștilor a răspuns însă „Nu îmi amintesc”.

Daune uriașe, plus 12 ani de închisoare

Proca a fost trimis în judecată pentru tentativă la omor, în formă calificată, fiind pasibil de o pedeapsă de până la 12 ani și jumătate de închisoare. Și-a recunoscut fapta și a solicitat judecarea în procedură simplificată, ceea ce i-ar fi adus o reducere cu o treime a limitelor de pedeapsă. Solicitarea a fost însă respinsă de judecători, care s-au raportat la gravitatea faptei comise și a consecințelor acesteia. Proca își atacase premeditat victima, fără niciun motiv, fără a fi măcar provocat în vreun fel. Tânăra rămăsese în comă timp de două săptămâni. Nu a putut fi audiată nici ulterior de procurori, fata nereușind să fie nici atentă, nici coerentă. Rămăsese cu sechele grave, necesitând asistență și îngrijire permanentă, judecătorii recomandând și instituirea măsurii de ocrotire și tutelă. La doar 20 de ani, devenise incapabilă măcar să se îngrijească singură. Acestea au fost de altfel motivele pentru care magistrații au aprobat acordarea de daune morale și materiale în cuantumul solicitat de avocatul din oficiu, respectiv 1,5 milioane lei daune materiale și 1,12 milioane lei daune morale. Valoarea daunelor a luat ca reper și vârsta victimei și posibilitatea teoretică ca aceasta să desfășoare o viață activă normală, până la împlinirea vârstei de 65 de ani, chiar plătită doar cu salariul minim pe economie.

În privința lui Proca, judecătorii au subliniat brutalitatea de care dăduse dovadă și lipsa totală de empatie față de victima pe care o lăsase agonizând. Chiar dacă se afla la prima abatere de la lege, magistrații au fost severi, condamnându-l la 12 ani de închisoare. Tânărul va trebui să achite și 55.000 lei către Spitalul de Neurochirurgie, suma reprezentând costul îngrijirilor medicale acordate victimei. Hotărârea Tribunalului nu este definitivă, ea putând fi contestată.

