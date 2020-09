Cea mai tristă zi a anului

Până la revoluţie, în cei câţiva ani cât am fost profesor de liceu în Botoşani, sfârşitul vacanţei ne prindea, de fiecare dată, în Ardeal, la socri. Ne duceam acolo nu numai din raţiuni familiale, fiind singura perioadă din an când soţia putea merge acasă, la părinţi, ci şi dintr-o omenească nevoie de răsfăţ şi leneveală, cel puţin pentru mine care aveam statutul unui musafir de preţ căruia i se făceau toate mofturile. În micul oraş transilvan din judeţul Mureş (azi o tristă ruină populată doar de pensionari spectrali după ce tranziţia a distrus cele două mari obiective industriale ceauşiste care dădeau de lucru majorităţii populaţiei active de pe vremuri) găseam o mulţime de bunătăţi inaccesibile la Iaşi. De exemplu, bere de Reghin (Regun şi Silva la sticlă) pentru care socrul meu mă aştepta cu căruciorul de butelii pe care fixa naveta plină cu sticle trebuincioase la schimb. Sau aftershave „Denim” de la magazinul cooperaţiei, al cărui preţ prohibitiv (90 de lei la salariul meu de profesor de 2100) îi făcea pe oamenii cumpăniţi din oraş să îl privească sceptic cum i se albeşte eticheta în vitrină şi să clatine nedumeriţi din cap la gândul că ar putea fi cineva suficient de nechibzuit să arunce aşa cu banii. Sau bocancii de piele gălbuie, „insulated”, de la Pionierul ori mocasinii Oxford, din piele maro, ca nişte balerini de clasă, cu care făceam apoi furori acasă. Nu mai spun de ceea ce, până în 1990, a fost efectiv raiul pe pământ pentru mine: librăria din oraş unde petreceam ore în şir scoţând la lumină mereu, de pe rânduri ascunse privirii, volume intruvabile acasă, editate câteodată şi cu zece ani în urmă. Aici a fost locul unde trăiam bucuria descoperirii unui titlu râvnit deopotrivă cu strângerea de inimă că resursele băneşti sunt, vai!, limitate. Să mai spun oare că librăria a fost desfiinţată de mai bine de două decenii, în spaţiul ei generos tronând azi o sală de jocuri şi un amanet? Mâncarea eco, palinca hand-made, grădina şi dealurile din jur (nu mai pomenesc de existenţa ademenitoare a staţiunii Sovata aflată prin preajmă), precum şi traiul bun, lipsit de griji vreme de o lună (da, abia la finele lunii iulie luam atunci vacanţă!) făceau ca plecarea să fie, an de an, prilej de lacrimi şi melancolie. Şi azi am o tresărire când văd în calendar că este 30 august. Aceasta era data fatidică a plecării şi, expiatoriu, simt azi nevoia să refac, pentru amuzamentul şi, poate, curiozitatea cititorilor, ordalia reîntoarcerii la Botoşani. Drumul iniţiatic fiind, aşa cum o ştim din basmele româneşti, unul presărat cu tot felul de ispite şi încercări pe care eroul trebuie să le treacă pentru a ajunge teafăr şi nevătămat la destinaţie, dar întărit, sporit sufleteşte şi cultural.

Pregătirea bagajelor începea în după-amiaza zilei de dinaintea plecării. Aveam pe atunci un rucsac profesionist cu cadru de aluminiu, pe care pusesem un abţibild artistic cu marca de schiuri Fischer, roşu, asortat cu pânza de aceeaşi culoare, care-i făcea pe cunoscători să întoarcă invidioşi capul când treceam ţanţoş prin gări. În partea din spate, în spaţiul de la şale, rezervat de regulă sacului de dormit, fixam cu mult talent o geantă potrivită, plină cu borcane şi conserve. Bidonul cu vin, mai îndemânos la cărat, era rezervat pentru mâna stângă, în dreapta având un snop de plase. Schimbând ceea ce era de schimbat, şi soţia arăta cam la fel.

La ora 5 dimineaţa era trezirea. Cum, cu excepţia mâncării perisabile, totul fusese deja fixat pe căruciorul deja amintit, coboram încă somnambuli dealul până la Combinat, la staţia de tren de unde luam un personal amărât până la Blaj. Prima încercare era urcatul şi coborâtul din tren. Oricât de greu le-ar fi cititorilor de azi să-şi imagineze, trebuie spus că gările din oraşele mici, ba chiar multe şi din oraşe mai dezvoltate, nu aveau peron. Astfel că ascensiunea în tren era în sine, câteodată, o experienţă absurdă şi imposibilă, în condiţiile în care prima treaptă era cam la vreun metru şi ceva de pământ. Ca exerciţiu, încercaţi să puneţi piciorul pe masă cu o grămadă de bagaje atârnate de dvs. (nu mai pomenesc de cei bătrâni sau bolnavi). Dar măcar mai aveam timp să moţăim, având în vedere că cei 18 km până la Blaj erau parcurşi în trei sferturi de oră. Aici, după ce reuşeam să ajungem teferi la ghişeu, ne făceam în gând rugăciunea ca trenul internaţional de la Berlin să fie în marja obişnuită de întârziere (trei ore!) astfel încât să putem cumpăra două din cele trei bilete alocate minusculei staţii în care făceam joncţiunea şi unde stătea mai puţin de un minut. Cum Blajul era capăt de drum pentru „expresul de Sovata” cu care venisem, strategia era simplă: soţia ţâşnea ca să fie prima la casa de bilete (care se deschidea, desigur, doar cu un sfert de oră înainte de venirea trenului!), iar eu târâiam, pas cu pas, toate bagajele. Nu luam în seamă, fireşte, locul dat de CFR (fără de care nu aveai voie să te urci în tren, sărind zburdalnic cu tăgârţele pe noi, într-un vagon redegist sau maghiar, de vis, unde găseam, fără probleme, compartimente goale. Cum în orice poveste Făt-Frumos are pe drum şi momente de răsplată, şi noi ne cheltuiam ultimii bănuţi pe bunătăţile incredibile1 pe care le puteam cumpăra de la vagonul de dormit maghiar, care se deschidea între Sighişoara şi Braşov. Boieria însă dura câteva ore, până ajungeam la Ploieşti-Vest. Ca să prindem acceleratul Bucureşti-Suceava, care ne ducea până la Vereşti, trebuia să ajungem în celălalt capăt al oraşului, în gara Ploieşti-Sud. Nu erau decât două taxiuri şi autobuzul. Din fericire, aveam timp berechet, vreo patru ore până să vină trenul de la Bucureşti, dar, după cum povesteam, era obligatoriu să obţinem suplimentul de viteză (ha, ha, ha!) şi de loc. De la Ploieşti începea România profundă: aglomeraţie dementă, tonalităţile înalte, de neuitat, ale graiului valah, sudoare, mizerie, coji de seminţe stuchite, democratic, pe jos, veselie şi antren. Pe acest traseu ne-am familiarizat cu adevărata muzică a poporului: vajnicii precursori ai manelelor, inubliabila formaţie „Azur” (şi azi, în momentele de deprimare, îmi mai lălăie subconştientul tragicul refren care-mi umezeşte ochii: „Aoleu, ce să mă fac Doamne eu/ se mărită Mona mea/ nu ştiu Doamne ce-i cu ea!”) sau mixtura dementă de imnuri creştine neoprotestante cântate pe muzică sârbească. Oricum această baie revigorantă de românism profund căpăta, spre final, accente dramatice, cu un suspans greu de suportat, odată cu apropierea ultimei noastre staţii de tranzit. Acceleratul trebuia să fie la Vereşti la ora 23.30 trecute fix pentru că panarama de personal, desprins parcă dintr-un western de secol XIX, cu bănci de lemn şi în care, iarna, viscoala ridica troiene în interior, avea program fix să plece spre Botoşani la 23.35, deşi singura raţiune de existenţă a acelui tren era să ducă călătorii veniţi de la Bucureşti. Dacă nu era nervos (am păţit-o o dată!) şeful de staţie îşi făcea milă de călători şi oprea garnitura ancestrală până ajungea acceleratul, ca să ne putem urca disperaţi, după ce sărisem atletic din celălalt tren şi traversasem vioi liniile, aburcând extenuaţi, dar fericiţi, bagajele pe scări. Cum stăteam aproape de gară, la 1 noptea în ziua de 31 august eram acasă, după douăzeci de ore de călătorie, cam cât ne-ar lua azi până în Australia, cu avionul. Nu mai aveam energie şi timp să ne întristăm că pe 1 septembrie începe iar şcoala.

1 Voi povesti cândva cum am savurat, împreună cu prietenii, în păhărele mici, prima Coca-Cola din viaţa noastră, sau un whisky de vis, numit „Old Smuggler”, pe care azi nu l-aş mai bea nici gratis.

Florin Cîntic este istoric, director al Arhivelor Naţionale, Filiala Iaşi şi scriitor