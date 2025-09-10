Ceață în învățământul ieșean: boicotul orelor, între intenție și realitate. Majoritatea profesorilor au predat normal

Boicotează sau nu profesorii ieșeni orele? Potrivit datelor furnizate de USLIP Iași, mai mult de jumătate dintre dasacălii care au semnat tabelele de participare la boicot au declarat că se vor alătura inițiativei, însă raportat la numărul total de cadre didactice din județ procentul scade la 20%.

Sindicatele din învățământ au înaintat cu o săptămână înainte de începerea anului școlar 2025-2026 indicații cu privire la boicotarea activității de predare începând cu data de 9 septembrie, însoțite de tabele ce urmau să fie semnate de profesorii din școli, membri ai unui sindicat. Astfel, datele oferite de oficialii din sindicate reprezintă singura unitate de măsură a dimeniunii boicotului.

Potrivit liderului USLIP Iași, Laviniu Lacustă, „55% dintre profesori s-au alăturat opțiunii de a boicota actul de predare”, însă procentul face referire doar la cadrele didactice care au semnat respectivele tabele. Prin urmare, dacă ne referim la numărul total al cadrelor didactice din județul Iași, numai aproximativ 20% și-au exprimat dorința de a participa la boicot prin semnarea respectivelor tabele. Însă, așa cum a subliniat și președintele sindicatului ieșean, nu se cunoaște dacă cei care au semnat că vor participa la boictor au și făcut acest lucru în realitate.

„Noi avem niște tabele cu semnăturile acestora, însă nu știm efectiv ce se întâmplă la oră. E foarte dificil să știm ce se întâmplă la ore. Pe statistica pe care noi o avem din ceea ce ni s-a trimis din școli, în jur de 55% dintre profesorii din județul Iași au venit cu opțiunea de a boicota actul de predare, adică să meargă la ore, dar să nu predea lecția. Ce s-a întâmplat efectiv în interiorul claselor nu știm cu acuratețe maximă și nu cred că poate ști nimeni, fiindcă e un volum foarte mare de persoane”, a declarat Laviniu Lăcustă pentru „Ziarul de Iași”.

Doar doar 20% dintre profesorii ieșeni au semnat pentru boicot

Președintele USLIP Iași a pus la dispoziția reporterilor „Ziarul de Iași” date privind intenția de boicot la nivelul județului Iași, în urma „tabelelor ce au revenit până la data de 9 septembrie”. Sunt implicate cadre didactice din 123 de unități cu personalitate juridică – totalul acestora la nivel județean fiind 182. Dintre cele 3.418 persoane care au semnat, 1.862 au fost pentru boicot, iar 1.556 împotrivă.

„Noi am strâns date cu intenția de boicotare. Avem peste 8 mii de membri în sindicat, un număr relevant, dar aici intră și personalul administrativ și cel auxiliar. Sunt 10-11 mii de angajați în învățământ la nivelul Iașului, dintre care în jur de 9 mii sunt cadre didactice. Tabelele au fost semnate doar de cadre didactice. Învățătorii și educatorii nu au trimis situația, fiindcă cel puțin în cazul educatorilor nu poți face boicot la cei mici”, a mai spus Laviniu Lăcustă.

Boicot izolat: doar câțiva profesori au refuzat să predea. „La noi s-au desfășurat normal orele”

Reporterii „Ziarul de Iași” au contactat aleatoriu mai mulți directori, profesori, părinți și elevi din unitățile de învățământ din județul Iași. Ca urmare a discuțiilor cu aceștia, am aflat că orele s-au desfășurat normal pe data de 9 septembrie, profesorii au predat lecțiile și nu au ales să boicoteze activitatea de predare.

Dintre școlile în care am căutat răspunsuri privind activitatea de predare a cadrelor didactice, doar la Liceul Teoretic „Miron Costin” din Iași am aflat despre cazul a trei profesori care au ales boicotul.

„Au fost trei profesori care ar fi trebuit să își țină orele, dar nu au făcut-o. Au avut banderola albă la mână. Ne-au spus că sunt în grevă, ne-au arătat banderolele, ne-au explicat care e situația. De exemplu, la Chimie am discutat diverse cu profesoara, la Matematică, profesoara ne-a transmis ce înseamnă aceste modificări pentru profesori și de ce protestează. Am mai stat în liniște și am lucrat câte ceva”, a precizat un elev de la Liceul Teoretic „Miron Costin”.

Acesta a mai spus că, din ce a mai discutat cu alți colegi de la alte unități, a înțeles că, în unele școli, au mai fost situații cu doi-trei profesori care să nu facă orele, dar și școli unde nu s-a pus problema de așa ceva.

