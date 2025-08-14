„Ceaușescu, România ocrotesc copilăria!”

Așa îl foloseam între noi, făcând, desigur, haz de necaz. „Modificarea” nu era însă deloc departe de adevăr. A fi copil în era ceaușistă constituia un calvar în comparație cu ce trăiesc astăzi tinerii noștri. E bine de reamintit acest lucru nostalgicilor și mai ales „nostalgicilor fără cauză”, adică acelora care „regretă” comunismul fără a fi fost măcar născuți la vremea respectivă. Dincolo de privațiunile de tot felul, specifice societății românești de dinainte de 1989, privațiuni asupra cărora nici nu mai am chef să insist, un elev din anii socialismului era asemenea unui soldat. Își petrecea cea mai mare parte a timpului extrem de riguros, ducându-și multiplele sarcini școlare la îndeplinire cu opintire maximă (de teama coercițiilor) și raportându-se mereu la școală ca la o unitate militară (cu autoritate absolută asupra lui). Comparația cu cazarma nu e nepotrivită. Și pe parcursul vacanțelor, elevul, asemenea unui ostaș aflat în permisie, nu se bucura complet de libertate, stând cu antenele întinse să nu se dea cumva vreo „alarmă” la liceu, de adunare urgentă a „trupelor”. În astfel de situații, el trebuia să se prezinte, în regim de necesitate, la instituția de învățământ, conform consemnului, uitând de zbenguiala verii sau a iernii, după caz. Două, cu precădere, erau circumstanțele care îți „otrăveau” în acest mod vacanța, cea mare mai ales: participarea la demonstrația prilejuită de ziua națională (23 august) și, vai, efectuarea unei vizite de lucru în municipiul unde locuiai de către tovarășul secretar general al PCR cu ocazia deschiderii anului școlar (adică pe 15 septembrie).

Dacă pregătirea demonstrației pentru 23 august mai avea momentele ei vesele, când te puteai distra cu prietenii și colegii, urmărind balerinii cum construiau, cu trupurile lor, în urletele disperate emise de regizorul giganticei scene de pe stadion, diverse imagini și lozinci ale socialismului biruitor, sosirea lui Ceaușescu în oraș, la debutul anului educațional, reprezenta coșmarul absolut al vacanței de vară. Consemnul se dădea încă din iunie, înainte de începerea propriu-zisă a concediului școlar. Diriginții își anunțau clasele că, în august, toți elevii vor fi prezenți la liceu pentru pregătirea întâmpinării înaltului oaspete. Adio, libertate! Ne frecau ore în șir profesori și politruci de la „județ” sau „municipiu” în aerul torid de august. Totul trebuia să fie impecabil pe traseul pe care urma să vină cel mai iubit fiu al poporului salutând mulțimea. Fiecare cămășuță de pionier, fiecare floare fluturată în vânt, fiecare ovație. Am „prins” vizita lui Ceaușescu la Iași din 15 septembrie 1980 (ca elev în clasa a VI-a) și vorbesc în cunoștință de cauză. Am suportat, alături de colegii mei, vreo trei săptămâni de „pregătiri”, într-o tensiune de nedescris. Când, în sfârșit, a sosit ziua de 15 septembrie, eram toți fericiți, culmea, că începe școala și coșmarul se va termina. Numai că socoteala de acasă nu se potrivește niciodată cu cea din târg. În dimineața cu pricina, mulțimile de oameni, încolonate după o regie foarte exactă, au început să se amestece și să se tuflească, în pofida agitației securiștilor-organizatori, după multe ore de așteptare epuizantă în soare. Ceaușescu întârzia nepermis de mult, dând întregul program peste cap. El urma să dezvelească Statuia Independenței de pe bulevardul cu același nume, după care să țină un discurs în Piața Unirii. Noi, pionierii, fuseserăm „răsfirați” împrejurul imensei sculpturi.

Totuși, pe măsură ce timpul trecea, sub fluctuația continuă a cetățenilor obosiți și iritați, mulți dintre noi am ajuns pe bulevard, unde, nemaiavând coordonator, nu prea știam ce să facem. Îmi amintesc că am rămas blazat, absent pe marginea trotuarului împreună cu un coleg. Deodată a început un freamăt tulburător, succedat de un vacarm sinistru. Pe stradă apăruseră primele Dacii negre. Milițienii din cordonul de securitate s-au prins de mâni pentru a ține mulțimea la distanță. În scurtă vreme, a apărut și ARO-ul decapotabil ceaușist cu titanul din Scornicești în el, bâțâindu-și mâinile spre noi. Atunci s-a rupt barajul. Hoarda de indivizi care stătuse într-un fel de apatie morbidă toată dimineața a năvălit literalmente peste mașina geniului carpatin. Nu știam ce se întâmplă. Am fost luat pe sus (m-am pierdut complet de tovarășul de suferință, care fusese smuls violent într-o direcție opusă) și împins (ca de un tsunami) înspre coloana de autoturisme. Milițienii pierduseră controlul situației. Ținta mulțimii dezlănțuite era ARO-ul prezidențial. Sincer, în mintea mea de copil, am crezut o clipă că Nea Ceașcă va fi omorât, un scenariu repetat de altfel frecvent în lumea noastră subterană. M-am înșelat. Proiectat într-o Dacie din ariergardă cu o forță de neimaginat (nu mai aveam aer, dar nu îndrăzneam să țip), am observat cum inși de toate condițiile se agățau de SUV-ul decapotabil pentru a arunca scrisori înăuntru. Scrisori unde, bineînțeles, își povesteau necazurile și cereau ajutor. Lumea se raporta la Ceaușescu ca la Dumnezeu, sperând să le rezolve multiplele dureri… Ieșit din menghină, am profitat de haos și am tulit-o acasă, dar nu direct, de teama milițienilor care împânzeau orașul și care m-ar fi putut lua la întrebări, ci, precum Nică (în pielea goală), sărind garduri și pitulându-mă pe alei mărginașe și ocolitoare…

O zi demnă de toată „nostalgia”, ce să mai vorbim.

Codrin Liviu Cuțitaru este profesor universitar doctor la Facultatea de Litere din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

