Ceauşismul bicefal

O legendă tenace a făcut din Elena Ceauşescu un personaj malefic, un geniu al răului care l-ar fi influenţat negativ pe Nicolae, ce avea în definitiv un „fond bun”; mitul a fost consolidat şi graţie memoriilor scrise de foşti înalţi nomenclaturişti, care încercau astfel să-şi scuze laşităţile şi ticăloşiile. Această diabolizare a Elenei, cu scopul de a-l umaniza pe Nicolae, este respinsă categoric de istoricul Cosmin Popa în cartea Elena Ceauşescu sau anatomia unei dictaturi de familie (ed. Litera, 2021). Autorul consideră, dimpotrivă, că cei doi acţionau într-o simbioză perfectă încât se poate vorbi de o „dictatură bicefală”. Elena a devenit un alter ego al secretarului general şi, dacă şi-a construit propria reţea de putere, a făcut-o pentru a o pune în serviciul „comandantului suprem”. Pe de altă parte, promovarea la vârf a Elenei a fost o modalitate de consolidare a dictaturii lui Nicolae Ceauşescu. Altfel, nimic n-o îndreptăţea pe Elena (cunoscută, în satul natal, drept „Lenuţa lui Briceag”) să aibă cariera fulminantă pe care a avut-o: făcuse doar trei clase primare, a absolvit foarte târziu facultatea (datorită, cu siguranţă, calităţii ei de soţie de înalt activist), de îndată ce soţul a căpătat mari responsabilităţi a fost numită directoare a unui institut de cercetări pentru ca, după 1965, să acceadă brusc la statutul de tovarăşă de viaţă a secretarului general a partidului. Cum Ceauşescu avea în ea încredere deplină, a găsit, câţiva ani mai târziu, calea de a o aduce la conducerea partidului şi a statului şi de a-i inventa o carieră ştiinţifică impresionantă, cu complicitatea - din păcate - atât a forurilor academice naţionale, cât şi a unor instanţe ştiinţifice din străinătate. Se ştie prea bine că ea şi-a dat doctoratul în condiţii cu totul dubioase. Îşi punea numele ca prim autor al unor lucrări făcute de alţii, avea - prin acelaşi procedeu - nenumărate brevete de invenţii. Universităţile şi academiile străine care îi acordau titluri vedeau imediat, bineînţeles, cu cine au de-a face, dar acolo primau considerente diplomatice, Occidentul nutrind multă vreme iluzia că România se opune sovieticilor. Cosmin Popa, care a făcut cercetări în arhivele Comitetului Central al PCR, a găsit o mulţime de note scrise de Elena Ceauşescu doldora de grave greşeli de ortografie şi de gramatică. Academiciana scria „trasport”, „cel lalte” (în loc de „celelalte”), „fucţiune”, „foc continuo”, „neam rezolvat”, „multe confuzi”, „inergie” etc., etc. Credea, cu toată convingerea, în caracterul contagios al cancerului. „Savanta de renume mondial” era, în realitate, o semianalfabetă: caz flagrant de scandaloasă impostură intelectuală.

Nici pomeneală, arată Cosmin Popa cu argumente convingătoare, ca ascensiunea Elenei Ceauşescu să fi fost rezultatul unei politici de emancipare a femeii, vizând - cum se spune astăzi - egalitatea de gen. Femeile promovate, odată cu Elena, în funcţii importante erau, toate, de o mediocritate absolută şi rolul lor era să facă figuraţie, aşa cum figuraţie făceau un Emil Bobu sau un Manea Mănescu. Elena Ceauşescu nu numai că n-a făcut nimic pentru femei, dar a susţinut măsuri care le îngreunau acestora viaţa şi le făceau vulnerabile în faţa politicii de creştere a natalităţii. Egalitatea de gen a fost o diversiune menită a justifica propulsarea Elenei Ceauşescu la vârful statului. E posibil, arată autorul, ca Ceauşescu să se fi inspirat şi aici din modelul chinez, văzând ce rol a jucat soţia lui Mao. A tras însă de acolo învăţămintele necesare, plasând pentru siguranţă, în posturi de răspundere, membri ai clanului Ceauşescu. Cu tenacitate, profitând de slugărnicia anturajului său, el a urcat-o pe Elena treaptă cu treaptă, în aşa fel încât de la un punct încolo s-a putut vorbi, cu îndreptăţire, de Cabinetul 1 şi de Cabinetul 2, cu putere aproape egală în luarea deciziilor.

Elena Ceauşescu se distingea prin vulgaritate (aducea, spune Cosmin Popa, un iz de periferie, de mahala), prin zgârcenie, prin lăcomie, prin gustul pentru lux, prin curiozitatea perversă care o făcea să-i spioneze pe toţi cei din preajma ei. Era de o aroganţă ciocoiască, îi eticheta imediat drept „proşti” pe cei care o nemulţumeau. A susţinut toate măsurile în urma cărora populaţia a îndurat numeroase privaţiuni ba chiar afirma insistent că trebuie făcute şi mai multe economii şi că oamenii trebuie să mănânce mai puţin. Era extrem de vigilentă în ce priveşte „morala comunistă”, îi plăcea să afle secrete de alcov. Capitolul din carte consacrat aşa-numitei afaceri a „meditaţiei transcendentale” arată cât de tare îi ura pe intelectuali şi ce urmări dramatice avea această ură. În ultimul deceniu de comunism, soţii Ceauşescu pierd complet contactul cu realitatea, atât cu realitatea internă, cât şi cu marile schimbări ce aveau loc în ceea ce era încă „lagărul socialist”. Ei sunt, cum bine arată Cosmin Popa, un avatar anacronic al stalinismului. Aflăm şi ce ne pregătea cuplul prezidenţial pentru perioada de după 1990: reintroducerea cenzurii (inclusiv cenzurarea bibliotecilor!), încetinirea ritmului de creştere economică deoarece România atinsese stadiul de „ţară avansată”, ceea ce impunea un „consum raţional”, adică - printre altele - tot penurie de alimente etc.

Ceauşeştii au întreţinut ideea că Uniunea Sovietică ne poate invada (deşi ştiau că pericolul, după 1968, era minim) la fel cum se serveau de sperietoarea maghiară pentru a „strânge şurubul” de câte ori era nevoie. Au construit o enormă maşinărie birocratică prin intermediul căreia aveau un control total asupra ţării. Cocoţarea clanului Ceauşescu în poziţii sus-puse a reprezentat o situaţie singulară în lumea comunistă, pe care nu a egalat-o nici măcar Coreea de Nord. Soţii Ceauşescu, subliniază Cosmin Popa, sunt în egală măsură detestabili: stimulaţi de sinistrul cult al personalităţii ce a atins forme delirante, ei erau convinşi că sunt personaje providenţiale pentru ţară şi că au dus România „pe culmi ale progresului şi bunăstării”. Trist e că unii, nu puţini, cred şi astăzi în această fantasmă.

Alexandru Călinescu este profesor universitar doctor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, critic literar şi scriitor