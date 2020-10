Cei mai apropiaţi colaboratori ai primarului Mihai Chirica sunt pozitivi

Mai multe persoane angajate la Primăria Iaşi au fost confirmate pozitiv cu noul tip de coronavirus. Primele cazuri au fost înregistrate săptămâna trecută, la Direcţia Tehnică, unde cel puţin două persoane au fost infectate. Ulterior, viceprimarul Gabriel Harabagiu şi unul dintre directorii instituţiei, Vasile Tiron, au fost, de asemenea, depistaţi pozitiv. Nu e clar în ce măsură cei patru angajaţi ai instituţiei şi-au dat virusul unuia altuia: cele două persoane de la Direcţia Tehnică nu lucrează în acelaşi birou, Harabagiu a descoperit că are virusul după ce a revenit dintr-o scurtă vizită în Grecia, iar Tiron nu ne-a putut spune dacă a fost sau nu contact direct al vreunui coleg de-al său de serviciu.

Primarul Mihai Chirica nu a răspuns la telefon ieri pentru a comenta situaţia. Asta deoarece Harabagiu şi Tiron sunt doi apropiaţi colaboratori ai edilului şef al Iaşului. Primul s-a autoizolat încă de luni după-amiază, iar Tiron, de ieri-dimineaţă. Harabagiu şi-a făcut testul după ce a aflat că toate cele patru persoane cu care a fost weekendul trecut în Grecia au fost confirmate pozitiv la virus. „Marţi m-am simţit mai rău, având unele dureri musculare. Luni seară am fost anunţat de către o persoană cu care am fost în pelerinaj în Grecia că a contactat boala infecţioasă. Mi-am făcut testul, iar în cursul acestei dimineţi (ieri, n.r.) am primit rezultatul pozitiv”, a declarat viceprimarul.

El a adăugat că a contactat o formă uşoară a bolii infecţioase. La rândul lui, Vasile Tiron, cel care conduce Direcţia Relaţii Publice şi Transparenţă Decizională, şi care de asemenea este unul dintre directorii din Primărie care colaborează îndeaproape cu primarul Mihai Chirica, el însoţindu-l pe primar aproape la fiecare vizită pe care o realizează în teren, a precizat că şi-a făcut testul după ce a simţit unele simptome asociate bolii infecţioase Covid-19. „Aseară (alaltăieri, n.r.) am început să tuşesc şi am avut febră. Testul l-am făcut astăzi (ieri, n.r.) şi a fost pozitiv. M-am autoizolat la domiciliu şi am început tratamentul”, ne-a spus Vasile Tiron.

Purtătorul de cuvânt al Primăriei, Sebastian Buraga, a declarat ieri că, la Direcţia Tehnică, „lucrurile s-au rezolvat încă de la începutul săptămânii”. Nu e clar în ce măsură au fost „rezolvate” lucrurile: Buraga a respins o convorbire telefonică pe temă, el preferând să trimită mesaje scrise. „Au fost cinci suspecţi, dar nu toţi s-au confirmat. Doar două persoane, nu au legătură una cu cealaltă şi nici nu lucrează cu publicul. S-a dezinfectat biroul şi s-a reluat activitatea, nu există legătură între cazuri”, a mai susţinut Buraga, tot prin intermediul mesajelor scrise. De remarcat că exista premisele izbucnirii unui focar Covid-19 încă de săptămâna trecută la Primărie, dar primele informaţii publice apar abia la presiunea presei şi după ce, anterior, în discuţii informale, şefi ai Primăriei excludeau prezenţa Covid-19 la angajaţi ai instituţiei. Rămâne de văzut câte cazuri vor mai fi confirmate la Primăria Iaşi, în condiţiile în care informaţiile „Ziarului de Iaşi” sunt că mai multe persoane aşteaptă rezultatele testelor efectuate.