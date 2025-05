Cel mai bogat ucrainean, care deține eolienele de la Ruginoasa-Iași, cele mai mari din România, mai ridică un parc eolian, al patrulea

Recent a făcut încă un pas important în dezvoltarea energiei regenerabile în România, prin conectarea la rețea a parcului fotovoltaic Glodeni II și începutul livrării energiei către operatorul național de transport, scrie Profit.ro.

Cu Glodeni II, DRI acum are trei proiecte operaționale în România, cu o capacitate totală de 173MW. Parcul solar Glodeni II este situat în județul Mureș, are o capacitate de 60MWp și o producție anuală estimată de 86,4GWh, care ar putea acoperi consumul a aproximativ 22.400 de locuințe și contribui la reducerea emisiilor de carbon cu 21.800 de tone pe an. Glodeni II este al doilea parc solar al DRI din România și, împreună cu Glodeni I, care are o capacitate de 53MWp, formează unul dintre cele mai mari parcuri fotovoltaice din țară.

Pe lângă Glodeni I și II, DRI operează în România și parcul eolian de 60MWp din Ruginoasa, județul Iași, primul parc eolian construit în țară în ultimul deceniu, care a devenit operațional în decembrie 2023. Pe lângă Ruginoasa, Glodeni I și Glodeni II, DRI începe construcția celui de-al patrulea proiect în România, un parc fotovoltaic de 126MWp în Văcărești, județul Dâmbovița. În piețele sale prioritare, DRI deține acum un portofoliu de 1,4GW de proiecte operaționale, în construcție sau aflate în diverse etape de dezvoltare. DRI a semnat recent cel mai mare acord de achiziție directă de energie electrică din surse fotovoltaice din România, cu OMV Petrom. Este un acord-pachet, care reunește trei PPA-uri încheiate între DRI și OMV Petrom, pe o perioadă de 8,5 ani, pentru aproximativ 100 GWh pe an la un preț fix, incluzând vânzarea directă de electricitate și garanții de origine.

Livrarea directă a energiei electrice va începe în ianuarie 2026, OMV Petrom urmând să achiziționeze 62% din energia produsă de centralele fotovoltaice Glodeni I și Glodeni II ale DRI – proiecte cu o capacitate combinată de 113 MWp. Începând din ianuarie 2027, OMV Petrom va achiziționa 50% din producția parcului fotovoltaic Vacărești al DRI, cu o capacitate de 126 MWp, a cărui construcție va începe în 2025.

Recent, DTEK a semnat un nou acord de finanțare, în valoare de 24,7 milioane de euro, cu Kommunalkredit Austria, pentru construcția și operarea unui parc fotovoltaic de 60 MWp în Glodeni, județul Mureș. Aceasta este a doua finanțare obținută de DRI de la Kommunalkredit; în 2023, banca a oferit DRI un pachet financiar, în valoare de 55 de milioane de euro, pentru construcția parcului eolian de 60MWp în Ruginoasa, județul Iași, România.

Articolul integral pe Profit.ro.

Publicitate și alte recomandări video